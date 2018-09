Emil-Nolde-Ausstellung in Kiel

Alsauf der diesjährigen Biennale in Venedig, bald nach Emil Noldes Tod, wesentliche Werke seiner Frühzeit im deutschen Pavillon repräsentativ dargeboten wurden, war das eine Sensation. Sah man doch in diesen Gemälden, Aquarellen und Graphiken den geschlossenen Eindruck einer eigenwilligen Kraft von dämonischem Ausmaß. Es war geradezu, als ob der längst in die Historie eingegangene deutsche Expressionismus noch einmal auferstanden wäre.

Jener Bilderbestand aus dem sommerlichen Venedig wurde jetzt in die winterliche Fördestadt Kiel übernommen, die sich in besonderer Weise verpflichtet fühlte, das Andenken an den großen Sohn der Nordschleswiger Heimat, der im April dieses Jahres 88jährig starb, durch eine erste Gedächtnisausstellung zu ehren.

Ursprünglich wollte Kiel sich dabei auf bisher unbekannte oder nur selten gezeigte Werke beschränken, wie sie vor allem der Nachlaß Noldes bereithält, zumal ja Hamburg für das Frühjahr 1957 eine umfassende Ausstellung des Lebenswerks Noldes vorbereitet. Aber vielleicht hat man doch empfunden, daß eine solche freiwillige Einengung die Gewichte zu stark verschieben würde nach dem allerletzten Lebensjahrzehnt hin und damit ein zumindest unrichtiges Verhältnis im Hinblick auf die eigentliche Leistung des Malers entstehen könnte. Denn, was Nolde, der Gealterte, am Ende seines Lebens noch malte, hat – bei aller Verehrung sei das gesagt – keineswegs mehr die Überzeugungskraft jener Arbeiten aus der frühen und mittleren Schaffensperiode, wo der Maler, den Eruptionen eines Vulkans vergleichbar, Bild auf Bild in gewaltigen Rhythmen hinausschleuderte –, Gemälde voll dunkeldrohender oder intensiv-glühender Magie der Farben.

Die Kieler Ausstellung läßt dieses Verebben der Kräfte Noldes deutlich erkennen: so etwa, wenn man die Meerbilder 1947/48 mit denen der Jahre 1915/17 vergleicht; was hier ganz unmittelbar wirkt als chaotisch-brodelndes Element und wie von einer Urkraft bewegte Wassermassen, das ist in den späten Jahren zu einer mehr vordergründigen, als tiefen Aussage geworden –, nicht mehr erlebte, sondern erinnerte Wirklichkeit. Aber auch die figürlichen Darstellungen zeigen den Wandel an: die Straffheit des Konturs ist bis zum Verschwimmen weich geworden, die Farben sind oft bis ins Grelle gesteigert, jedoch ohne die glutvolle, in innerer Harmonie begründeter Unbedingtheit, durch die sich die Bilder der frühen und mittleren Schaffenszeiten unverkennbar ausweisen.

So konzentriert sich das Interesse des Ausstellungsbesuchers eben doch mehr auf die Werke dieser Perioden. Zwar mußte schon wegen Platzmangels der Rahmen der Ausstellung begrenzt werden; so ist zum Beispiel die Südseereise nur mit einem Blatt vertreten, aber insgesamt bietet die Kieler Nolde-Ausstellung mit ihren rund 200 Arbeiten – dennoch einen wertvollen und gültigen Überblick über Noldes Lebenswerk.

Christian Otto Frenzel