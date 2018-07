Inhalt Seite 1 — Hohe Renten fordern hohe Opfer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Sozialversicherung soll nach dem Regierungsentwurf und dem Entwurf der SPD künftighin nach dem Umlageverfahren finanziert werden. Umlage bedeutet

entweder: es ist jährlich ein bestimmter DM-Betrag vorhanden, der auf die Rentner verteilt wird oder: es sind z. B. infolge einer Rentenformel exakt errechenbare jährliche Rentenansprüche vorhanden, die zu erfüllen z. B. den sozialversicherten Erwerbstätigen und dem Bund auferlegt werden. Der Gesetzentwurf entscheidet sich für den zweiten Weg. Um die künftigen Lasten der Versicherten und des Bundes festzustellen, ist vom Bundesarbeitsministerium eine Vorausberechnung der künftigen Rentenansprüche durchgeführt worden, die freilich eindeutig falsch ist und deshalb falsche Vorstellunlungen von den künftigen Beitrags- und Staatszuschußlasten geschaffen hat. Die tatsächlichen Lasten sind erheblich höher. Die Höhe der künftigen Rentenansprüche ist das Produkt aus:

1. der Anzahl der künftigen Invaliden-, Alters-, Witwen- und Waisenrentner und

2. der durchschnittlichen Höhe der Renten. Beide Werte sind vom Bundesarbeitsministerium unterschätzt worden: Die Anzahl der künftigen Rentner wächst nicht nur absolut und im Verhältnis zu den Erwerbstätigen durch die Überalterung der Bevölkerung, sondern z. B. auch infolge der ständig sinkenden Sterblichkeit. Man lebt im Durchschnitt heute wesentlich länger als vor 20 oder 50 Jahren und man wird – die Entwicklung zeigt es – in 20 oder 50 Jahren durchschnittlich noch länger leben als heute. Wenn auch die Kriegs- und Nachkriegsauslese, nachdem während der vorangegangenen Jahre „auf Vorrat gestorben worden war“, sozusagen – ab 1950 bei der „Restbevölkerung“ eine so geringe Sterblichkeit verursachte, daß sie seitdem in höheren Altern zunächst wieder etwas zunimmt, ändert diese Tatsache an dem allgemeinen Trend zur Lebenserwartung nichts. Das Bundesarbeitsministerium hat diesen Trend zur längeren Lebenserwartung nicht einkalkuliert.

Die durchschnittliche Höhe der Rente hängt ferner von der Anzahl der anrechnungsfähigen Versicherungsjahre ab, die vom Bundesarbeitsministerium für die Zukunft um mindestens 10 bis 15 v. H. unterschätzt worden ist.

Wie hoch sind die tatsächlichen künftigen Lasten, wenn richtig gerechnet wird? 1957 betragen die gesagten Ausgaben laut Regierungsentwurf rund 12,57 Mrd. DM. Dazu käme mindestens eine Mrd. durch die vorgesehenen Zuschläge von 10 bis 20 DM für Kleinstrentner und die Folgen der Besitzstandswahrungsklausel. Die gesamten Ausgaben werden im Jahre 1957 statt 12,57 Mrd. DM also mindestens 13,57 Mrd. DM betragen. Ausgedrückt in Prozenten des Arbeitsentgeltes der Sozialversicherungspflichtigen wären das rund 20,5 v. H. Sollte der Beitragssatz für die Versicherten wie geplant 14 v. H. betragen, so bleiben zu Lasten des Bundes rund 6,5 v. H.

Nach rund 30 Jahren werden die Gesamtlasten nicht mehr 20,5 v. H., sondern bereits 29 v. H. betragen, im Jahre 2000 bereits 34 v. H. Sie werden schließlich bis auf etwa 40 v. H. des sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelts anwachsen.