Von MaxBrod

Man sollte glauben, daß Tel Aviv jetzt andere Sorgen oder Interessen hat, als Theater und Kunst. Tatsächlich sind aber die Konzerte bis auf das letzte Plätzchen besetzt, obwohl die Programme genauso seriös sind wie sonst und keinerlei Konzessionen an das Publikum machen. Ein wenig anders ist es um die Situation der Schaubühne bestellt. Hier finden heute nur die Lustspiele Abnehmer, man will um jeden Preis lachen es nützt nichts, daß gerade zu Beginn der Saison die „Habimah“ mit einer Dramatisierung von Dostojewskijs „Brüder Karamasow“ (auf Grund der französischen Fassung von Copeau und Croix) aufwartet. Wiewohl die Regie Friedlands viele farbenreiche Bilder bot und die Schauspieler ihr Bestes darbrachten: die Aufnahme war frostig. Den teilnehmenden Zuhörer müßte es wohl ergreifen, wie hier, lange vor Freud, sozusagen aus erlebter Praxis heraus, ein dreifacher Ödipus-Komplex sich in seinen schauerlichsten Schattierungen spreizt, zum Teil als Gedankensünde, zum Teil als wirklich ausgeführtes Verbrechen. Trotz dieses tiefenpsychologischen Interesses blieb der Erfolg hinter den Erwartungen zurück – der Ernst der Bühnenhandlung wurde durch den Ernst, der auf der Sinaihalbinsel abrollte, gewaltig in den Hintergrund gedrängt.

Wie man trotz allem herzhaft lachen kann! Ich verstehe es nicht, ich kann es nur berichten. „Ohel“ brachte ein Musical von Meged, das artistisch eine einzigartig gelungene Darbietung ist, mit vielen schönen jüdischen Menschen beiderlei Geschlechts. „Habimah“ spielte ein anderes Stück desselben Autors, der alle Aussicht hat, der Erfolgsautor Israels zu werden. Und schließlich experimentierte das „Kammertheater“ geschickt mit dem bis zum Wahnsinn bitteren Anfangswerk eines jungen Autors, Joram Matmor, das in reizvoller Bonbonverpackung fast wie eine Posse wirkte.

Interessant unter den drei bodenständigen Novitäten ist nur dieses neue Stück von Matmor. Ich kenne dieses Stück in seinem Urstadium; Marmor war nämlich eine Zeitlang mein dramatischer Assistent in der „Habimah“, und wir beide haben sein Manuskript mehr als einmal gründlich durchdiskutiert. Mich zog von Anfang an der Grundeinfall Matmors an, der sich, wie es schien, von Kafka (was kein Fehler ist) stark beeinflußt präsentierte. Ein junger Mann, aus unserem Befreiungskrieg 1948 heimgekehrt, findet plötzlich keine gemeinsame Sprache mehr mit seinen Eltern, seinen Freunden, seiner Braut. Er ist völlig leblos, völlig gleichgültig geworden. Auf der Bühne erscheint er von Anfang an nur als ein Stück Holz. Dies ist wörtlich gegemeint. Ein Holzklotz steht in der Ecke oder liegt auf dem Sofa, auf diesen Holzklotz redet die liebenswürdige Mutter eifrig, aber vergebens ein. Dann kommt anderer Besuch. Aber ein Stück Holz kann ja wohl kaum antworten. Die vergeblichen Bemühungen der unterschiedlichsten Partner, den Holzstrunk zum Reden zu bringen, füllen den Abend; Der starke visuelle Eindruck, der vom Aufgehen des Vorhangs an all diese listig eingefädelten Mühen a priori zum Scheitern verurteilt, kontrastiert herzbrechend mit den trotz allem immer auf züngelnden Erwartungen des Zuhörers, der Versuch werde auf irgendeine unvorhersehbare Art am Ende doch gelingen und der Holzklotz, Dan genannt, werde schließlich doch noch irgendwie zum Reden und ins Verständnis menschlicher Gemeinschaft zurückgeführt werden. Aber schließlich fällt der Klotz um, liegt auf der Erde. Dan ist gestorben, ohne zum Leben aufgewacht zu sein. In der Urform war das Stück für die Israel-Bühne nicht brauchbar, denn nicht nur der Un-Held Dan wird als lebensunfähig vorgeführt, auch alle seine Altersgenossen, Freunde und Freundinnen erscheinen in dämonisch-fratzenhafter Gestalt, die Generation der Lehrer und Älteren dagegen leicht angeblödelt oder flau und unsympathisch. Das Stück eines bohrenden Skeptikers und dreiviertel Menschenfeindes (etwa in der Art O’Neills), ein Stück, das allerdings gerade in seiner Urform in Europa einige Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Nicht aber in dem zu absoluter Lebensbejahung drängenden jungen Tel Aviv. – Was tut der Zauberkünstler Millo? Er stellt das Stück, das der Autor schlicht „Ein gewöhnliches Schauspiel“ nennt, direkt auf den Kopf. Er führt es auf und führt es eigentlich doch nicht auf, denn in pirandellesker Manier nehmen wir nur an einer Probe der Holzklotz-Tragödie teil. Und nun ist auf einmal alles komisch. Vor allem der Autor, der jede Szene seines Stückes verteidigt, die man ihm vorspielt – aber auch der Theaterdirektor (ausgezeichnet gemimt von Ben-Josef) und die Histrionen, die sich gegen ihre Rollen wehren, die sie selbst ad absurdum und an die Wand spielen. Nein, die Jugend ist gar nicht so desperat, lieber Autor, wie du sie darstellst. Und dem nachdenklichen Teil des Publikums bleibt es überlassen, inmitten von Lachsalven sich jene Abschnitte der Satire auszuwählen, die vielleicht doch treffen. Das Publikum tut es auf eigene Gefahr. Die Methode ist nicht eben neu, wirkt aber in dieser Nutzanwendung doch höchst originell.