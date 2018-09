Inhalt Seite 1 — Integration - französisch gesehen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von W.-O. Reichelt

Das hier folgende Referat unseres Rhein-Ruhr-Korrespondenten W.-O. Reichelt über eine von maßgebender französischer Seite vorgetragene Meinungsäußerung zu dem Funktionieren der Montan-Union findet – was die relativ ausführliche Wiedergabe dieser Kritik angeht – ihre Rechtfertigung darin, daß die praktische Begabung unserer westlichen Nachbarn, sich aus einer prekären Situation schnell durch geschickt improvisierte Einfälle herauszuhelfen, uns zwar sehr wohl bekannt ist, daß wir aber nicht annähernd so gut einen anderen typischen Wesenszug der Franzosen kennen: ihre Neigung nämlich zum Rationalismus speziell im wirtschaftlichen und unternehmerischen Bereich, und ihren Hang (um nicht zu sagen: ihre unglückliche Liebe...) zur „perfekten Organisation“, damit also auch zum perfektionistisch angelegten Dirigismus. Aus einer solchen „Schau“ heraus gesehen, erscheint der Ausbau der europäischen Wirtschaft – mit einem Zuwenig an Kapazitäten in gewissen Branchen, einer Überzahl miteinander konkurrierender Werke mittlerer Größe in anderen Sparten – freilich recht wenig befriedigend. Aber man sollte bei einer derartigen Kritik nicht vergessen, daß diese Disproportionalitäten im Wiederaufbau ja unter anderen auf das „planerische Wirken“ der besten Köpfe aus dem dirigistischen „staff“ des Weißen Hauses zurückgehen, die (gerade in Frankreich!) mit überreichen Kapitalmitteln diejenigen Investitionen fördern konnten, die sie für vordringlich hielten. Wenn ihnen dabei, wie nachträglich ja leicht festzustellen ist, grobe Irrtümer unterlaufen sind, so ist das eigentlich nur ein Anlaß mehr, gegenüber jeder Investitions-Planung und -Lenkung skeptisch zu sein.

Es entbehrte nicht eines gewissen Reizes, als das Mitglied des Rates der Französischen Republik und Vorsitzender der Koordinierungs- und Kontrollkommission der Montan-Union, Senator André Armengaud, vor einigen Tagen im Herzen des Ruhrgebiets, in Essen, mit charmanter Schonungslosigkeit das Gegenwartsbild der Integration zeichnete. Gemeinschaftlicher Aufbau oder gemeinsamer Verfall – das läge in den beiden Waagschalen, die die Zukunft der europäischen Wirtschaft messen und wägen. In souveräner Art stellte André Armengaud fest, daß von der Konzeption der Montan-Union, die in den Wochen nach der Erklärung vom 9. Mai 1950 so große Begeisterung hervorrief, „nichts mehr übriggeblieben“ sei. Auch auf der Plattform Luxemburgs würden nur nationale Egoismen ausgetragen, weil eben nur nationalistisches Gedankengut aus den Regierungen und den Industrien der Partnerländer zur Erörterung gestellt würden...

Was der Franzose sagt, ist ein schwerer Vorwurf an die Adresse der Gegenwart. Er begründete ihn und es lohnt sich, seinen Gedankengängen nachzugehen, auch wenn man ihnen nicht in allen Dingen wird folgen können. Denn auch dieser politisch und wirtschaftlich sehr klar denkende Nachbar bleibt (sehr deutlich!) eben doch Franzose und sieht seine speziellen französischen Wünsche als europäische Belange an.

Schon gleich nach der Geburt der Unionsidee hätten die Partner (sprich: Regierungen) an ihrer Verfälschung begonnen, meint er. In die wirtschaftlichen Bestimmungen des Vertrages wurden alle nur möglichen Einschränkungen gegen die Aufgabe von Hoheitsrechten eingebaut, und es wurde alles verhindert, was auf lange Sicht eine Koordinierung der nationalen wirtschaftspolitischen Maßnahmen ermöglicht und eine Vereinheitlichung der Produktionsbedingungen gefördert hätte.

Die Abneigung der Hohen Behörde, Verteilungsmaßnahmen bei Produkten mit angespannter Marktlage zu ergreifen, ihr Zögern und ihre Zurückhaltung, eine rationelle und miteinander abgestimmte Investitionspolitik festzulegen und anzuwenden, zeige, daß Europa eben nicht mit der Hohen Behörde rechnen dürfe, wenn es darum geht, die Schwächen des Vertrags auszugleichen. Armengaud sieht die Schwächen des Vertrags überall dort, wo nationale Eigenwilligkeiten den Weg zu Gemeinschaftslösungen versperren. Jedes Mitglied der Hohen Behörde betreibe auf allen Gebieten eine individualistische Politik, die ihre Berechtigung aber nur vordem, bei der Verteidigung nationaler Märkte, hatte finden können. Er meint sogar: „Die wenigen symbolischen Gesten einer Koordinierung sind über juristische oder diplomatische Forderungen nicht hinausgegangen.“ (In diesen Punkten sind wir durchaus anderer Meinung.)

Mit beißendem Spott zieht er als Beispiel die europäische Aufrüstung an. Trotz NATO sei keine Normung der Waffen erreicht. Jedes Arsenal, jede Fabrik, die Flugzeuge, militärisches Material oder radio-elektrische Installationen herstelle, arbeite auf eigene Faust und laufe Off-shore-Aufträgen nach. Er kritisierte Frankreichs Ausgleichssteuern, die den freien Warenaustausch verfälschen, Deutschlands Liberalisierungen, die einen Protektionismus vernebeln und, ganz allgemein, das nationale Investieren auf eigene Faust. So meinte er, es gäbe bei Eisen und Stahl zu große Walzwerkkapazitäten, bei Öl einen Überhang an Raffineriekapazität; die Zahl der Herstellerbetriebe in der Textilwiitschaft, die Produktion von Stickstoff- und Phosphat-Düngemittel, für Automobile und landwirtschaftliche Maschinen sei unrationell übersteigert. Demgegenüber wären gewaltige Unterversorgungen wegen mangelnder Anlagen bei Koks, Erdöl, Erdgas, Kunstfasern,und Buna.