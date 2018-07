H. v. V., Kairo, im Dezember

Obwohl fremde Truppen noch immer ägyptischen Boden besetzt haben, obwohl die Bombenschaden in Port Said und anderen Orten noch längst nicht beseitigt sind, hat der ägyptische Minister für Industrie, Dr. Aziz Sedky, bereits die großen Linien eines neuen Fünfjahresplanes entwickelt, der die Industrialisierung des Landes vorwärtstreiben und stabilisieren soll. Der Plan wird am 1. Januar dem ägyptischen Staatspräsidenten zur Genehmigung vorgelegt werden.

In der Auswahl der vielfältigen Projekte, deren Priorität im Fünf jahresplan ausgearbeitet worden ist, hat sich der Minister von folgenden Gesichtspunkten leiten lassen: 1. Grundindustrie für die Erzeugung von Rohmaterialien, die für die bereits bestehende Verbrauchsindustrie bestimmt sind; 2. Erzeugung von lebensnotwendigen Waren, die z. Z. in Ägypten noch nicht hergestellt werden. Diese Industrie soll die Selbstversorgung des Landes sichern und die bisher für die Einfuhr notwendigen Devisen einsparen; 3. Industrien, die die im Lande vorhandenen Rohstoffe bearbeiten. Der Überhang dieser Produktion soll exportiert werden, um den Handelsaustausch mit anderen werden, auszubauen; 4. Rationierung der Kapazität der bereits bestehenden Werke durch Ausweitung und Verwertung der Abfälle und des Überschusses, um die Produktion zu erhöhen und die Gestehungspreise zu senken; 5. Bevorzugung der Industrien, die die Beschäftigung einer großen Anzahl von Arbeitern gewährleisten, und 6. Gesunde finanzielle Basis: Die Finanzierung soll nach Möglichkeit aus ägyptischen Kapitalien erfolgen und einen angemessenen Gewinn abwerfen.

Dem Minister ist bereits von ägyptischen Bankinstituten und Kapitalkreisen der Wunsch nach einer Beteiligung an den Projekten übermittelt worden. Das Gesamtkapital, das zur Finanzierung dieser Industrien erforderlich ist, beträgt ungefähr 14,5 Mill. äg. Pfund. Die Ausführung der Projekte soll etwa 12 Mill. Pfund jährlich an Devisen einsparen und die Einkünfte des Landes um 13 Mill. Pfund erhöhen.

Einige Lieferungskontrakte für„die Einfuhr von Maschinen sind bereits abgeschlossen worden. Infolge der politischen Lage bieten sich hier der deutschen Industrie interessante Möglichkeiten. Besonderes Augenmerk wird vom Industrieminister auch der weiteren Entwicklung des Bergbaues gewidmet, desgleichen der Verwertung der mineralischen Bodenschätze.