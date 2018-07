Wüßte man nicht, daß die Ausführungen über die Investitionssorgen der Bundespost, die Ministerialrat Dr. Garbe vom Ministerium der Stephansjünger kürzlich in Berlin machte, in keinem Zusammenhang mit der Amtsübernahme des neuen Postministers standen, so wäre man versucht, sie in Abwandlung eines Berliner Ausdrucks als „belemmert“ zu bezeichnen. Diese Charakterisierung gilt allerdings nicht dem Sprecher, sondern dem Inhalt seiner Darlegungen. Sie offenbarten nicht nur den im heutigen Deutschland weithin bekannten Kapitalmangel, sondern ließen die Überzeugung aufkommen, daß die bisherige Finanzierungsart der dringendsten Investitionen völlig unzulänglich ist und daß die Post im Lande ihres Pioniers Heinrich von Stephan zu einer rückständigen und provinziellen Einrichtung zu werden droht...

Diese Sorgen beziehen sich weniger auf den postalischen als auf den fernmeldetechnischen Teil des Betriebes. Es ist kein Geheimnis, daß im Zeitalter des Selbstwählferndienstes und der Funkbrücken ein Verkehrsaufkommen zu beobachten ist, das alle früheren Vorstellungen von jahrzehntelang eingehaltenen Zuwachsraten über den Haufen geworfen hat. Ebensowenig ist es ein Geheimnis, daß die Kosten für die modernen technischen Anlagen sehr beträchtlich sind. Einstellige Millionenbeträge für derartige Investitionen sind hier kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Wie aber trägt der Haushalt der Bundespost, die laut Postverwaltungsgesetz gezwungen ist, ihre Ausgaben im Rahmen der Einnahmen zu halten und ohne Zuschüsse zu arbeiten, diesen Bedürfnissen Rechnung? Für das Rechnungsjahr 1957 sieht der „Betriebshaushalt“ der Bundespost, der etwa dem ordentlichen Haushalt anderer öffentlicher Einrichtungen entspricht, Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4,2 Mrd. DM vor. Davon sind ganze 300 Mill. DM für Aufträge vorgesehen, die über die Instandhaltung der vorhandenen Einrichtungen hinausgehen. Alle nennenswerten Investitionen sind in dem „Anlage-Haushalt“ untergebracht, der sich auf nominell 1,7 Mrd. DM beläuft. Dieser Betrag steht aber keineswegs allein für Anschaffungen zur Verfügung, sondern enthält 657 Mill. DM Rückzahlungsverpflichtungen für die Bundespostanleihe und andere Schulden, und auch der im Betriebshaushalt aufgeführte Ansatz von 300 Mill. DM fürNeuanlagen erscheint hier wieder unter den Passiven. Es bleiben demnach nur noch rd. 750 Mill. DM für den Ausbau übrig, die aber bisher die wenig erfreuliche Eigenschaft haben, durch nichts gedeckt zu sein. Dieses Schicksal teilen sie mit den übrigen rd. 950 Mill. DM des Anlagehaushaltes. Erfahrungsgemäß kommen schließlich aus öffentlichen Kapitalsammelstellen und ähnlichen Quellen einige Hundert Millionen zusammen. Es bleibt aber eine, Lücke von etwa 400 bis 500 Mill. DM, die durch kurzfristige Schatzwechsel ausgefüllt werden muß.

Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, wenn die Fachleute nicht nur befürchten, sondern zum Teil schon erleben, daß der Ausbau der Fernmeldeanlagen nicht mehr Schritt hält mit dem steigenden Verkehr. Das ist aber nicht der einzige Schönheitsfehler. Die Elektroindustrie zählt seit langem zu den stärksten Stützen der Berliner Wirtschaft, und angesichts der vielen schönen Worte, die zuweilen um die Bundeshilfe für Berlin gemacht werden, sollte man annehmen, daß dieser Wirtschaftszweig mindestens entsprechend seiner Stärke und Leistungsfähigkeit an dem Auftragsprogramm der Bundespost beteiligt ist. Aber die Ausführungen Dr. Gerbers lassen keinen Zweifel daran, daß Berlin für die gleichen Aufträge, die im Bundesgebiet von den Oberpostdirektionen aus den schließlich zusammengekratzten Mitteln vergeben werden, noch besondere Finanzierungshilfen leisten, also für die „Hilfe“ zusätzliche Belastungen übernehmen muß, und daß überdies der Prozentsatz der nach Berlin vergebenen Aufträge geringer ist, als der Anteil der Berliner Elektroindustrie an der gesamten deutschen Kapazität dieser Industriegruppe. Daß die in diesem Jahre beschlossenen Umdispositionen zugunsten des eigenen Fernmeldenetzes der Bundeswehr eine Auftragsverlagerung von den Anlagen zu den Kabeln gebracht haben, von der ein großer Teil der leistungsfähigen Mittel- und Kleinbetriebe Westberlins sehr zu seinem Nachteil und ohne Aussicht auf eine baldige Änderung betroffen worden ist, sei nur am Rande erwähnt.

Alles in allem: Diese und manche anderen Klänge aus dem Posthorn des Bundes sind deutlich mißtönend, und gerade die Berliner erwarten, daß sich der aus ihrer Stadt hervorgegangene neue Minister, der sich bescheiden zunächst einmal als „Posteleven“ bezeichnet hat, befleißigen wird, möglichst bald auf seinem Regierungsinstrument ein melodiöseres Kabinettstückchen zu blasen ... gns.