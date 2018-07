Im vergangenen Jahr konnte das Hamburger Röntgenwerk C. H. F. Müller AG mit dem peruanischen Gesundheitsministerium Verträge über die vollständige Einrichtung von Krankenhäusernabschließen. Der Wert dieses Auftrags, an dem 200 weitere, deutsche Firmen mit Speziallieferungen beteiligt sind, beläuft sich auf rund 21 Mill, DM. Neben der Einrichtung eines Krankenhauses ( 250 Betten), eines Lungensanatoriums ( 750 Betten) und der Erweiterung eines Hospitals umfaßt der Vertrag auch die Lieferung von Spezialfahrzeu gen für die ärztliche Versorgung der Bevölkerung in entlegenen Gebieten. Es handelt sich dabei um einen hypermodernen Röntgenbild Schirmwagen sowie um zwei fahrbare Facharzt Stationen zur Behandlung von Hals , Nasen, Ohren, Augen- und Zahnerkrankungen, die jetzt abgeliefert werden. Die 85m langen Wagen wurden auf 4t Mercedes Benz Cbassis mit 100 PS Diesel Motor aufgebaut. Spezial Binspritzpumpen ermöglichen die Verwendung der Fahrzeuge selbst in Höheh bis zu 4000 in. Automatische Trinkwasser Aufbereitungsanlagen und Stromaggregate machen jede dieser rollenden Kliniken unabhängig von der örtlichen Wasser- und Stromversorgung. Es besteht kein Zweifel, daß diesem attraktiven Exportauftrag noch weitere Aufträge aus dem Ausland folgen werden,we.

