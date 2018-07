Inhalt Seite 1 — Mut zum Vorgestern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist ein liebenswerter, ein beinahe rührender Gedanke, daß es so etwas noch gibt: einen Autor, der Vers für Vers, Sentenz für Sentenz lateinische Weisheit der Alten zusammenträgt und mit eigenen Betrachtungen zu mild amüsanten und von fernher tröstlichen Essays verbindet – und einen Verlag, der so etwas drückt:

Heinrich G. Reichert: „Urban und Human. Gedanken über lateinische Sprichwörter.“ Marion v. Schröder Verlag, Hamburg; 510 S., 13,80 DM.

Gewiß, das Buch mit seinem anspruchsvollen Titel nimmt sich auch in einem Bücherschrank gut aus; gewiß, es wird auch an einen intellektuellen Snobismus appelliert und suggeriert, daß lateinische Sentenzen sich in der Konversation gut ausnähmen. Die Rede eines „gebildeten Engländers“, heißt es da, sei „zu etwa 60 Prozent mit Zitaten lateinischer Herkunft geschmückt“ – eine sehr kühne, nicht recht relevante und mindestens um fünfzig Jahre überholte Behauptung. Aber das sind kleine und harmlose Deviationen. Sie machen das Ganze nicht weniger mutig und begrüßenswert.

„Vom Glanze Roms“ künden diese Sentenzen und „Von der Liebe“, „Von der Zeit“, „Von der Art der Frauen“, von allem, über das Menschen sich seit dreitausend Jahren Gedanken machen. Es ist bemerkenswert wenig Neues dazugekommen.

Jedes Kapitel ist gleichzeitig ein Stück Kulturgeschichte. Wer schnell am Ende ist mit seinem Latein, findet unaufdringlich auch eine deutsche Version der römischen Zitate, die ihm hilft, den Sinnzusammenhang herzustellen.

„Vom Frieden“ ist ein Kapitel überschrieben, das ich mir vornahm, als die Kriegsberichte Zeitungen und Rundfunksendungen füllten. Denn dafür ist das Buch bestimmt: daß man an stillen Abenden darin blättert und das Menschliche, die humana, aus der Perspektive der Jahrtausende sieht, das beglückende geistige Abenteuer der Humanisten nacherlebend, die am Anfang der sogenannten Neuzeit vor 500 Jahren die Autoren der Antike neu entdeckten.

Vae victis las ich da, „wehe den Besiegten“. So war den Römern die Drohung des legendenumwobenen Eroberers ihrer Stadt, Brennus, überliefert. Zum Trost schrieb Vergil schon damals: Quondam etiam victis recht in praecordia virtus – „zuweilen kehrt die römische Mannestugend (virtus) auch zu den in der Schlacht Besiegten zurück“. Freilich hieß das damals vor allem: daß sie bereit waren, einen neuen Krieg anzufangen. Denn dulce et decorum est pro patria mori – „sanft und geziemend ist der Tod fürs Vaterland“, behauptete Horaz, der persönlich es freilich vorzog, ungeziemend am Leben zu bleiben. Er wurde viel zitiert, zu viel, besonders von solchen, die – wie er – den Krieg in erster Linie mit der Feder führten, während doch für die Beteiligten Kriege Blut und Eisen bedeuten, was Bismarck 1800 Jahre nach Quintilian (der übrigens Horaz für den einzigen lesenswerten römischen Dichter hielt) festgestellt hat: Caedes videtur significare sanguinem. et ferrum.