Von Waldemar Ringleb

Die Bundesregierung hat Anfang November dem Bundesrat den vom Ernährungsminister geschaffenen Entwurf eines Gesetzes über „Maßnahmen zur Verbesserung der Agrars:ruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe“ vorgelegt. Dieser Entwurf löst sich nicht von den bisherigen – als falsch erwiesenen – Vorstellungen, daß eine Verbesserung der Agrarstruktur nur durch administrative Methoden zu erreichen sei. Entsprechend enthält der § 2 des Entwurfes die prinzipielle Bestimmung, daß die Veräußerung eines Grundstücks der Genehmigung der Landwirtschaftsbehörde bedarf. Es sind zwar einige Ausnahmebestimmungen vorgesehen, die aber an dem Grundsatz nichts ändern. Gegenüber der bisherigen Rechtslage soll allerdings die Preisüberwachung eingeschränkt werden. Das ist erfreulich; nach wie vor aber soll die Landwirtschaftsbehörde darauf achten, daß für Grundstücke nicht Preise, gezahlt werden, die „in einem groben Mißverhältnis zum Wert stehen“. So kann die angekündigte Einschränkung der Preisüberwachung praktisch gegenüber dem bestehenden Zustand keine entscheidende Änderung bringen. Jedenfalls hat auf dem Preisgebiet die Behörde weiterhin das Heft fest in der Hand. Sie hat damit bisher nichts im Sinne einer Verbesserung der Agrarstruktur erreicht und wird dies auch in Zukunft nicht tun.

Deshalb wäre es wohl an der Zeit, nach anderen Methoden zu suchen. Dabei wird man nicht daran vorübergehen können, daß die Schaffung von Höfen mit einer Flächengröße, wie sie ein vollmechanisierter Betrieb braucht, um wirtschaftlich arbeiten zu können, Landabgaben seitens einer erheblichen Zahl von Kleinbetrieben zur Voraussetzung hat. Anders läßt sich ja Land zur Verbesserung der Agrarstruktur nicht bereitstellen. Bei einem modernen voll mechanisierten Betrieb müßten Fläche, investiertes Maschinenkapital und die vorhandenen Arbeitskräfte im allgemeinen in einem besseren Verhältnis zueinander stehen, als dies zur Zeit der Fall ist. Zu einer gesunden Relation der verschiedenen Produktionsfaktoren kann aber der einzelne Betrieb (unter den gegebenen Verhältnissen) deshalb nicht gelangen, weil er (in der Regel) keinen Boden hinzuzukaufen vermag. Es gibt nämlich keinen echten Grundstücksmarkt in Deutschland – und er soll ja auch durch das vom Bundesernährungsminister vorgelegte Gesetz nicht geschaffen werden. Im Gegenteil sieht das Gesetz – so, wie es schon bisher geltendes Recht war – eine gewisse Bodensperre für den Fall vor, daß durch Grundstücksverkäufe ein „lebensfähiger“ landwirtschaftlicher Betrieb (bis zu 20 ha) wesentlich verkleinert oder aufgeteilt wird. Wenn aber offiziell anerkannt wird, daß sich die „Lebensfähigkeit“ solcher Betriebe nur durch Agrarsubventionen – wie sie der „Grüne Plan“ vorsieht – schaffen läßt, dann befindet sich die Agrarpolitik offensichtlich in einem circulus vitiosus: indem sie (einerseits) die unzulängliche Agrarstruktur betoniert, um dann (andererseits) unter Berufung auf diese Unzulänglichkeit, Forderungen an den Staat zu stellen.

Man sollte deshalb, zur Verbesserung der Agrarstruktur, eine freiheitliche Gestaltung beim Grundstückswechsel und eine Erleichterung bei Grundstücksverkäufen herbeiführen – vor allem in den Realteilungsgebieten, um Grundstückzusammenlegung und Grundstücktausch auf freiwilliger Basis zu fördern. Zum mindesten wäre mit den bei einem Grundstückswechsel fällig werdenden fiskalischen Abgaben aufzuräumen. Solange sehr hohe Beträge für die Landwirtschaft aus öffentlichen Mitteln bereitgestellt werden, dürfte es ja möglich sein, auf solche Abgaben zu verzichten. Warum soll es nicht möglich sein, daß das Gericht sich von Zeit zu Zeit auf den Dörfern sehen läßt, um in einem (kostenlosen!) einfachen Verfahren die notwendigen Umschreibungen beim Tausch von Grundstücken durchzuführen? Wichtig aber ist, daß nicht nur der Tausch, sondern auch der Grundstücksverkauf leichter gemacht wird. Dafür aber ist als erstes notwendig, daß man sich von den antiquierten Vorstellungen löst, die sich seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts angehäuft haben und die auch noch in dem Gesetzentwurf des Ernährungsministers herumspuken. Nicht minder abgestanden ist die (aus Gegebenheiten des vergangenen Jahrhunderts resultierende) Angst vor dem Bauernlegen. Die Sorge, daß es – bei freiem Grundstückmarkt – zur „Güterschlächterei“ kommen würde, rechtfertigt es jedenfalls nicht, daß man deshalb das Risiko eines freien Grundstückmarktes ablehnt. Damit soll nun keineswegs gesagt werden, daß in ein modernes Grundstücksverkehrgesetz nicht doch noch die eine oder andere Notbremse einzubauen wäre. Notbremsen aber darf man bekanntlich erst ziehen, wenn eine ernste Gefahr in Erscheinung getreten ist. Es genügt deshalb, vollauf, daß die Registerrichter und die Landräte in regelmäßigen Abständen den Zentralbehörden – denen man für den Fall eines gefährlichen Mißbrauchs ein Stopprecht einräumen könnte – über die tatsächlichen Grundstücksbewegungen im Lande regelmäßig berichten. Dabei soll man es noch nicht als eine „Gefahr“ betrachten, wenn sich der eine oder andere Städter wirklich einmal einen Bauernhof kauft. Schließlich haben sich Luxusgüter noch meist als Modellbetriebe erwiesen. Nach ein oder zwei Erbgängen gelangen sie überdies fast regelmäßig in die Hand eines Mannes, der den Hof selbst bewirtschaftet, weil ihm das Landleben mehr Freude macht als ein städtischer Beruf. Weshalb aber soll man eine Rückwanderung von der Stadt auf das Land unterbinden?

Daß die Zahl der Pachtbetriebe (angeblich!) bei einer freien Gestaltung des Grundstückmarktes erheblich zunehmen würde, wäre auch noch kein übel. Tatsache ist ja, daß Pächter – im allgemeinen – recht gut arbeiten, weil sie die Grundrente herauswirtschaften müssen. Jedenfalls gibt die Besorgnis, daß die Pachtverhältnisse an Zahl zunehmen könnten, keinen Anlaß dafür, den Grundstücksverkehr immer dirigistischer zu gestalten. – In der Begründung zu dem Gesetzentwurf heißt es, daß der „Wert des Grundstückes“ eine objektiv feststellbare Größe sei. Zu ihr dürfe der Kaufpreis nicht in einem groben Mißverhältnis stehen. Hierbei wird erstens übersehen, daß „Werte“ nichts anderes sind, als „geschätzte Preise“ – so sagte schon Aereboe! – und daß „Werte“ nur aus effektiv erzielten Preisen zu ermitteln sind – und zweitens: daß ein mit modernen Mitteln arbeitender Landwirt einen höheren Preis bezahlen kann, wenn er den Acker braucht, um seinen Hof auf eine optimale Größe zu bringen. Warum aber soll dann der hohe Preis beanstandet werden, zumal allein dieser den kleinen Bauern veranlassen wird, sich von dem Acker zu lösen? Nur der freie Marktpreis bietet die Gewähr dafür, daß das Land wirklich vom schlechten zum guten Wirt wandert!

Nicht minder bedeutungsvoll aber ist das Vertrauen in die Stabilität des Geldes. Hier liegt die erste Vorbedingung für einen wirklich freien und gesunden Grundstückmarkt; sie allein verhindert, daß die Preise ins Ungemessene steigen: bei inflationären Entwicklungen wird sich immer noch ein Mann finden, der – um „Sachwerte“ in die Hand zu bekommen – mehr bietet, als ein Landwirt, der aus betriebswirtschaftlichen Gründen den Acker kaufen möchte. Kein Bauer wird sich von seiner Scholle lösen, wenn er befürchten muß, daß er sich für das Geld, das er auf die Sparkasse bringt, in fünf Jahren weniger kaufen kann als heute. Ein Gesetzgeber aber, der von einem „Preismißbrauch spricht, setzt damit selbst Mißtrauen in die eigene Währung und nährt solche Vorstellungen, auch wenn sie unberechtigt sind!

Wir leben, weltwirtschaftlich gesehen, in einem Zeitabschnitt sinkender Agrarpreise. Diese Tendenzen können leicht, so stark werden, daß sie das deutsche Agrarschutzsystem. aus den Angeln heben, Unsere Anstrengungen müssen deshalb darauf gerichtet sein, rechtzeitig die Produktionskosten in der Landwirtschaft zu senken. Dazu gehören Höfe, bei denen die Produktionsfaktoren in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Deshalb ist die Schaffung einer gesunden Agrarstruktur so wichtig. Man sollte sie mit mehr Ernst und Tatkraft anstreben, als dies bisher der Fall war. Leider dient das Gesetz über den Grundstücksverkehr, wenn es sich auch (ohne zureichende Motivierung) in seiner Neufassung auf die Strukturbesserung beruft, diesem Ziele durchaus nicht.