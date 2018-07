Während der Aktienmarkt in der zurückliegenden Woche überall Ansätze für eine Erteilung zeigte, war von einem Tendenzumschwung bei den festverzinslichen Papieren noch keine Spur. Hauptleidtragende wurden wieder die Pfandbriefe, deren Kurse weiter abfielen. Bei ihnen ist der Prost der Zinsangleichung noch nicht beendet. Leider muß befürchtet werden, daß diese trübe Stimmung die Neigung, steuerbegünstigte sechsprozentige Pfandbriefe zu 94 v. H. zu erwerben, nicht unbeeinflußt lassen wird. Unglücklicherweise ist es doch so, daß alle diejenigen, die vor drei Jahren steuerbegünstigte festverzinsliche Wertpapiere hereingenommen haben, vorexerziert erhalten, was ein Kursrisiko bedeutet. Natürlich tragen die Realkreditinstitute die geringste Schuld an dieser Entwicklung. Sie sind das Opfer einer verfehlten Kapitalmarktpolitik geworden, deren wechselvolle Gestaltung immer wieder Anlaß zu Umschichtungen gab.

Im Frühjahr wollen die Hypothekenbanken ein neues Programm entwickeln, das eine Sparintensivierung zum Ziel hat. Wahrscheinlich dürfte dann auch der jetzige sechsprozentige Pfandbrieftyp verschwinden und Emissionen mit besseren Konditionen Platz machen. Der sechsprozentige Pfandbrief ist allenfalls noch in Verbindung mit einer Steuerbegünstigung (im Rehmen der Sonderausgaben und des neuen Änderungsgesetzes zur Einkommensteuer) konkurrenzfähig. Die Großzeichner, soweit sie im Hinblick auf die Rentenreform überhaupt aufnahmebereit sind, bevorzugen andere Anlagemöglichkeiten. Deshalb kann man sich nicht wundern, wenn heute vierprozentige Altsparerpfandbriefe schon teilweise zu 70 v. H. und fünfprozentige steuerfreie Pfandbriefe zu 91 v. H. zu haben sind. Die neuen achtprozentigen Industrieanleihen konnten sich in der vergangenen Woche einigermaßen behaupten. Sie liegen zwischen 98 1/t und 100 3/4 v. H. (bei einem Ausgabekurs von 98 v. H.). Allerdings hat die Zeichnungsfreudigkeit für diesen Typ wesentlich nachgelassen. Die Emission der Bremer Stadtwerke war mehrere Tage nach dem Zeichnungstermin immer noch nicht voll untergebracht. Die GHH wird in den nächsten Tagen eine Anleihe über 45 Mill. DM herausbringen. über den Ausgabekurs (98 oder 99 T. H.) ist noch keine Entscheidung gefallen. Klöckner plant ebenfalls eine Anleihe, doch liegt hier der Termin nicht fest. Die Ankündigung neuer achtprozentiger Emissionen hat: die Absatzchancen für 7 1/2prozentige Staatsanleihen weiter verschlechtert. Ihr Ausgabekurs liegt bei 98 v. H., die 7 1/2prozentige Anleihe des Kraftwerkes Jochetstein ist schon zu 97 v. H. erhältlich. – Als Folge des wieder etwas angespannten Geldmarkts nach dem Monatsultimo kamen einige Posten steuerfreier Länder- und Bundesanleihen heraus, deren Kurse daraufhin bruchteilig zurückgenommen wurden.

Für die Aktienbesitzer ist der Dezember bislang hoffnungsfreudiger verlaufen als für die Rentensparer. Die politische Entspannung hat dem Aktienmarkt die Konsolidierung gebracht. Damit sind die Voraussetzungen für eine Rückkehr der ausländischen Spekulation an die deutschen Börsen geschaffen, die in den letzten Tagen vorsichtig ihre Fühler ausgestreckt hat. Die Banken berichten, daß ein großer Teil der aus den letzten Aktienverkäufen erzielten Erlöse noch auf deutschen Konten verblieben sind, also jederzeit für ein „Wiedereinsteigen“ bereitstehen. Von dieser Seite sind also Überraschungen möglich. Das sagte sich offensichtlich auch die deutsche Kundschaft, die auf der ermäßigten Basis zu kaufen begann. Dadurch kam es in den meisten Werten bereits zu recht annehmbaren Kurssteigerungen. Allerdings reichten sie in den meisten Fällen nicht aus, um Zwischengewinne mitnehmen zu können; denn aus den Interventionsbeständen wurde stets rechtzeitig. Material zur Verfügung gestellt, das jeden überschnellen Anstieg bremste.

Natürlich waren Papiere mit breitem Markt, wie er bei den IG-Farben-Nachfolgern besteht, leichter zu regulieren als zum Beispiel Schering, die innerhalb der vergangenen Woche um etwa 15 Punkte stiegen, dann aber infolge Gewinnmitnahmen wieder um einige Punkte zurückfielen. Bei der Kursbeurteilung von Schering spielt die ungeklärte Frage des USA-Vermögens eine Rolle, die hoffentlich mit Unterstützung des neuen Kongresses eine befriedigende Lösung finden wird. Es wird für die Westmächte schwer sein – so argumentiert man in den Börsensälen – in Ägypten gegen die Beschlagnahme privaten Eigentums aufzutreten, solange die protestierenden Staaten selbst nicht bereit sind, das private Eigentum als unverletzbar anzuerkennen.

Das Hauptinteresse beanspruchten in der letzten Woche jedoch nicht die Chemiewerte (wo bei den IG-Farben-Gesellschaften kaum noch mit einer Dividendenerhöhung gerechnet wird), sondern die Montane, die nach und nach Dividendensteigerungen ankündigten. Hüttenwerk Oberhausen (151–155 3/4) lagen nach Bekanntgabe der Dividende von 6 (4) v. H. fester. Auch bei Bergbau Neue Hoffnung wird für 1956 mit einer erhöhten Ausschüttung gerechnet. Hoesch dürfte dagegen endgültig bei 7 v. H. bleiben. Die Verwaltung begründet diese Zurückhaltung mit den im Berichtsjahr beträchtlich gestiegenen Unkosten. Dagegen scheint sich bei Phoenix-Rheinrohr eine Dividende von 9 (7) v. H. abzuzeichnen. Der gleiche Satz wird auch bei Dt. Edelstahl vermutet, deren Kurs zeitweise bis auf 193 v. H. anzog. Wie in Börsenkreisen zu hören war, soll bei dieser Gesellschaft eine bemerkenswerte Transaktion in den Bereich des Möglichen gerückt sein. Das der Gräfin Zichy-Thyssen gehörende Paket wird unter Umständen in den Besitz der August-Thyssen-Hütte übergehen, die ihrerseits eigene Aktien (aus der Kapitalerhöhung stammend) der Gräfin Zichy, die auch Großaktionärin der Thyssen-Hütte ist, zur Verfügung stellt. Die jetzigen Aufkäufe gehen vermutlich auf gewisse Abrundungen zurück, die in diesem Zusammenhang vorgesehen sind. Aufkäufe haben übrigens auch den Aktien von Rhein.West.Eisen (160–172) Gewinne gebracht. Hier wird angenommen, daß der Großaktionär Rheinstahl seine Position zu stärken sucht.

Schiffahrtswerte waren in den letzten Tagen zu leicht steigenden Kursen gesucht; Ohne Zweifel werden die höheren Frachtraten die Rentabilität der Reedereien verbessern. Dennoch wäre es voreilig, bei den großen Unternehmen für die nächsten Jahre bereits Dividenden erwarten zu wollen. Echte Betriebsverluste sind durch die Sperrung des Suez-Kanals bei Hansa-Dampf eingetreten, die durch die Frachtratenerhöhung noch nicht gedeckt werden. Bei dem Nordd. Lloyd spricht man davon, daß der wahrscheinlich im Mai stattfindenden nächsten HV unter Umständen die Abschlüsse für 1955 und 1956 vorgelegt werden sollen. Gleichzeitig wird dann die endgültige Kapitalumstellung erfolgen, die nach Börsenmeinung nicht ganz so günstig wie bei der Hapag ausfallen dürfte. Im übrigen muß bei der Beurteilung der Schiffahrtsaktien immer auf das Expansionsbedürfnis der Reedereien Rücksicht genommen werden, das diese vor schwere Finanzierungsaufgaben stellt. – n d t