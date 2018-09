Horst Langes neuer Roman „Verlöschende Feuer“

Obwohl Gottfried Benn schon vor Jahren proklamierte, daß der Schicksalsbegriff im Roman überholt, riskant, abgestanden sei, taucht er in zeitgenössischen Romanen mit sonderbarer Sorglosigkeit auf. Fast hat es den Anschein, als gehöre ein wie immer determiniertes Schicksal zum Inventar des Romanciers. Wer in diesem Fall recht hat – Benn oder die Romanciers –, das läßt sich mit Sicherheit kaum entscheiden, wenngleich es nützlich genug erscheint, diese Frage gelegentlich aufzuwerfen. Und sie läßt sich aufwerfen bei dem Buch von

Horst Lange: „Verlöschende Feuer.“ Sehen & Goverts Verlag, Stuttgart; 254 S., 10,80 DM.

Horst Lange, unvergessen als Autor der „Schwarzen Weide“, läßt seine Romeo- und Julia-Geschichte in Berlin spielen, inmitten der gespenstischen Szenerie der letzten Kriegsjahre, vor staubverdunkelter Sonne. Hans, ein verwundeter Panzersoldat auf Studienurlaub, ein rüder Romeo sozusagen, trifft hier auf seine Blanche, sitzt im Kolleg mit ihr, sitzt im Theater, und das Schicksal bringt, hartgesotten wie es ist, in vorausweisender Symbolik Shakespeares Veroneser Liebestragödie auf den Spielplan. So ist denn eine Beziehung hergestellt, der Ausgang der Geschichte bedeutungsvoll angekündigt, das Schicksal hat seine Maxime hinterlassen: die Liebenden sterben jung.

Zwar existieren hier keine Montagues und Capulets, die dem Schicksal in die Hand arbeiten; diese Rolle wird vielmehr übernommen von Denunzianten, von Schergen und Bonzen, die bis zuletzt ihre finsteren und gewalttätigen Praktiken verfolgen, um für sich zu retten, was zu retten ist. Und so erfolgt das Ende dieser kurzen, quälenden und erschütternden Liebesbegegnung, wie es von weither angekündigt ist und wie es nicht, anders hätte sein können: Hans fordert die tobsüchtige Gewalt heraus, indem er einem Deserteur Obdach gewährt. Er wird verhaftet und auf der Flucht erschossen, während sich Blanche im Augenblick seiner Verhaftung aus dem Fenster stürzt.

Horst Lange hat in diesem genau und flächig konzipierten Buch – gewiß seinem stärksten seit der „Schwarzen Weide“ – das Schicksal episch zu feiern versucht, indem er leitmotivisch immer wieder vom Tod eines russischen Partisanenpaares erzählt, das das Schicksal von Hans und Blanche gleichsam sterbend vorweggenommen hat. Und dadurch erreicht der Autor, was unablässig ist für eine Romanwelt: die Figuren werden in Gegenfiguren zurückgespiegelt, ein Ereignis bricht sich in einem anderen, das ganze Geschehen erhält tiefere Kontrolle, interessantere Dimension. Außerdem erzählt Horst Lange teilweise mit strömender Intensität, er beschreibt das Inferno von Berlin, wie man es so dicht und so distanziert kaum irgendwo wahrgenommen hat, und das alles macht sein Buch zu einer eindrucksvollen Lektüre.

Gelegentlich allerdings erheben sich unwillkürliche Einwände, beispiel weise gegen manchen überzogenen Vergleich: selbst einem noch so ernsten, verquälten Romeo wird man es schwerlich abnehmen, wenn er seinem Mädchen gesteht: „Ich liebe dich wie den Frieden.“ Ein weiterer Einwand betrifft den unangemessenen stilisierten Dialog, besonders in den Kriegserzählungen von Hans. Hier hat man das Gefühl, daß zuviel über die Figuren gesagt wird, während sie selbst aussagen sollen. Und schließlich hat der Autor seinem Roman auf Seite 238/239 quasi die epische Unschuld genommen: er bricht plötzlich in einen illusionszerstörenden Kommentar aus und macht den Versuch, das Geschehen essayistisch zu rechtfertigen.

Aber, wie gesagt, das sind nur gelegentliche Einwände, insgesamt ist „Verlöschende Feuer“ ein eindrucksvolles Buch. Denn es enthält ebensosehr Stellen von schwermütiger Schönheit und gelassener Poesie, es hat einen wohlausgewogenen und reinigenden Charakter, und vor allem ist das Buch aus einer Gewissenssorge geschrieben, die jedermann betroffen machen sollte. Siegfried Lenz