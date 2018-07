D. L., London, im Dezember

Wohl kein Wort der englischen Sprache wird in der Anwendung seinem eigentlichen Sinn so entfremdet wie „temporary“, besonders wenn es in offiziellen Erklärungen und dann im Zusammenhang mit „Maßnahmen“, „Situationen“ und dergleichen gebraucht wird. Die argwöhnische Öffentlichkeit erinnert sich der ersten britischen Besetzung des Suezkanals, die „temporär“ war und rund 75 Jahre dauerte, oder der für die Kriegsdauer eingeführten „temporären“ Verkaufssteuer, die heute, zwölf Jahre nach Kriegsende, immer noch besteht, wie an die anderen hundert und tausend „temporären“ Unerfreulichkeiten, die im Laufe der Jahre im stolzen „British way of live“ Pensionsberechtigung erhalten haben...

Die jüngsten, aus der „temporären“ Suezaffäre entstandenen „temporären“ Maßnahmen sind allerdings angetan, selbst die unverbesserlichen Optimisten zur Verzweiflung zu bringen. Die Erhöhung der Kraftstoffpreise und der Steuer um 1/5 sh je Gallone (etwa 0,18 DM je 1) ist weder populär noch ist ihr Sinn ersichtlich: eine Konsumbeschränkung kann sie bestimmt nicht zur Folge haben, weil der britische Autofahrer ohnehin mit dem ihm ab 17. Dezember zugestandenen Kraftstoff für monatlich etwa 300 km nicht auskommen kann und „schwarzes“ Benzin bereits jetzt Phantasiepreise erreicht. Die Maßnahme kann also nur darauf hinzielen, den Steuerausfall durch Unterkonsum (rund 2 Mill. £ je Woche) auszugleichen und auch sonst dem Schatzkanzler zu helfen, sein durch die Krise stark in Anspruch genommener Staatssäckel aufzufüllen. Aber die Kraftstoffverteuerung hat noch eine andere Seite: Der Lebenskostenindex wird wieder um fast einen Punkt herauf klettern, und die Gewerkschaften, die ihre letzten Lohnforderungen unter Berücksichtigung der allgemeinenLage verhältnismäßig zögernd vertraten, werden zweifellos nachdrücklicher werden. Derverstärkte Kampf gegen die Inflation, gegen die Lohn- und Preisspirale, denSchatzkanzler Macmillan im Unterhaus verkündete, beginnt unter gleichermaßen schlechten Vorzeichen wie Voraussetzungen.

Aber auch die weiteren Maßnahmen sind in ihrer Art und Auswirkung keinesfalls „temporär“, sondern werden das britische Wirtschaftsgefüge auf viele Jahre hinaus beeinflussen. Durch spekulative Sterlingverkäufe der kontinentalen Banken seit Juli (besonders jedoch durch Spekulationen in Nahost während des letzten Monats) sind die britischen Dollarreserven allein im November um 279 Mill. auf 1941 Mill. $ gesunken, und es besteht nicht der geringste Zweifel, daß mit weiteren Rückgängen auch in den letzten Monaten gerechnet werden muß. Dem will und muß Großbritannien unverzüglich durch eine Stärkung der Dollarreserven begegnen. Als ersten Schritt hat Schatzkanzler Macmillan die ob ihrer Treue zu den Grundsätzen der UN während der Suezkrise von den Konservativen vielgeschmähten Vereinigten Staaten gebeten, auf 143 Mill. $ Zinsen für die Kriegsanleihe in Höhe von 3750 Mill. $ zu verzichten, ebenso soll Kanada die 38 Mill. $ Zinsen erlassen. Ferner soll ein Teil der britischen Quote von 1300 Mill. $ beim Internationalen Währungsfonds abgerufen werden, und schließlich denkt die britische Regierung an die Realisierung von US-Sicherheiten in Höhe von 750 bis 1000 Mill. $.

Dieses Bukett von Maßnahmen läßt die Gefährlichkeit der britischen Finanzlage durch die Suezkrise um so deutlicher erkennen, als es der britischen Regierung erst sehr kürzlich und unter erheblichen Opfern und Beschränkungen gelang, die Außenhandelsbilanz in etwa auszugleichen. Die Bemühungen von sechs Jahren wurden in kaum mehr als einem Monat zunichte gemacht, und eine Erholung von der gegenwärtigen Situation ist fraglos nur nach Jahren möglich.

Aber werden alle diese Maßnahmen ausreichen, das in der gesamten Welt erschütterte Vertrauen zum Pfund Sterling sofort wieder herzustellen? Der Schatzkanzler will kein Herbstbudget vorlegen (was ihm in der gegenwärtigen Lage auch nur schwer möglich wäre), aber er hat Einkommensteuererhöhungen und weitere Kreditbeschränkungen in den Bereich des Möglichen gestellt. Von sich aus wird die Regierung – sicher auch politisch – alles tun, um eine Sterlingabwertung zu vermeiden, aber der Druck, den Whitehall jetzt verspürt, kommt von außen und kann in der gegenwärtigen Konstellation von Macmillan nicht gebannt werden. Die Engländer hoffen, daß er nicht auch „temporary“ ist...