Brüssel, im Dezember

Im Strom der Passanten,, der Schau- und Kauflustigen, die sich durch die weiten und breiten Boulevards treiben lassen – erst in der Unterstadt, den Boulevard Anspach entlang bis zur Börse, und dann wieder zurück, durch die Rue Neuve – fallen mir, Schaufenster an Schaufenster, die sinnverwirrenden Farbtöne der überaus geschmackvollen Dekorationen auf. Offenbar lieben die Belgier die kräftigen Farben. Man erlebt das am Abend wieder an den Lichtreklamen. Sogar die Fußgängerwege sind noch gelb angemalt, dafür fehlt das Gelb dann wieder an den Ampeln, es wird durch gleichzeitiges Aufleuchten von Grün und Rot ersetzt.

Neben mir knirschen Bremsen. Keine Sorge, es ist gewiß nichts passiert – die Belgier fahren traumhaft sicher, aber dieses Bremsenknirschen wird mich durch die ganze Stadt begleiten. Man fährt sehr schnell und bremst scharf. Und weil ich gerade bei den Autos bin – da müssen wir das einzige Ärgernis in Brüssel erwähnen, es bleibt wirklich das einzige – dem wir begegnet sind: die Taxis. Die Trinkgelder, die sie fordern, sind erstaunlich. Wer nicht mit bösen Worten aus dem Wagen gejagt werden will, der gebe mindestens 15 bis 20 Prozent. Wer gar erreichen will, daß der Fahrer aussteigt, den Schlag öffnet und den Koffer herausholt, der gebe 25 Prozent.

Weil wir schon beim Geld sind: Brüssel ist nicht ganz billig. Das gilt weniger für die Hotelzimmer; als für das reichhaltige, deftige und kräftige Essen. Dafür weniger als sechs bis sieben Mark zu zahlen, ist ein Kunststück, das mir jedenfalls nicht gelungen ist.

Von der Rue Neuve geht man zum Großen Platz mit seinem Rathaus und den wunderschönen alten Giebelhäusern und dem großen Blumenmarkt. Am Abend wird man ihn vielleicht noch einmal besuchen, dann wird das Rathaus von verdeckten Scheinwerfern angestrahlt, und das ist schon ein Anblick, den man nicht so leicht vergißt. Von der Oberstadt, wo der Königliche Palast steht, blickten wir dann im schimmerig-diesigen Dezemberlicht auf Brüssel hinab, und als wir davon müde wurden, haben wir uns in eines der Cafés am Porte Louise gesetzt. Etwas erschrocken stellt man fest, daß dieser Platz genau am Eingang zu einer womöglich noch aufregenderen Geschäftsstraße liegt, der Avenue Louise – die schönsten Schaufenster sieht man auch hier zumeist – in den langgewundenen Passagen –, und später entdeckten wir, daß nur wenig weiter, vom Porte Namur, zwei Straßen abzweigen, welche die Avenue Louise an Lebendigkeit noch in den Schatten stellen.

Der müde Tourist aber sitzt völlig ermattet in seinem Café und wartet. Er wartet zunächst einmal, bis sein Kaffee gefiltert in die Tasse fließt, und bestaunt deren mächtigen Aufbau. Auf dem Filteraufsatz, der so hoch wie die Tasse ist, steht noch ein Milchkännchen. Darauf liegt eine Schale, quer auf der Schale liegt ein Plätzchen und auf dem noch der Zucker. Nur die arme Sahne hat man ausgeschlossen, sie steht neben der Tasse. Bis der Kaffee gefiltert ist, vergehen gezählte acht Minuten. Dann ist er kräftig und – kalt. Aber der Tourist wartet auch, das muß eingestanden werden, auf die Brüsseler Mädchen, und tatsächlich, so gegen fünf kommen sie, auf hohen Absätzen tippelnd, manche von der Mama begleitet, und man muß schon sagen: So viele hübsche Mädchen in so kurzer Zeit auf so knappem Raum – wo hat man das noch einmal? Dazu sind sie elegant und mit sehr, viel Geschmack gekleidet.

In der Nacht kann man dann als Fremder in einer der zahlreichen Pinten, Arm an Arm mit den sonderbarsten Nachtfiguren, „einen heben“ oder man landet in irgendeinem Existentialistenkeller, aber dazu braucht man ja nicht nach Brüssel zu fahren. Man kann auch stillvergnügt einfach nur durch das nächtliche, schlafende Brüssel schlendern, das Kräfte sammelt für einen neuen Tag voller Betriebsamkeit, die nichts Hektisches an sich hat, sondern umhüllt und eingebettet ist von Wohlhabenheit und Behaglichkeit. Wolfgang Ebert