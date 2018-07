Inhalt Seite 1 — Von Kümmer-Existenzen zu gesunden Höfen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Landwirtschaftliche Strukturverbesserung – wie sie in der Praxis aussieht

Bei der letzten Besichtigungsfahrt des Jahres 1956, zu der die „Verbindungsstelle Landwirtschaft/Industrie“ (Sitz Essen) neulich eingeladen hatte, ging es um Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur – also speziell um die „Aufstockung“ von kleineren Betrieben bis zur Größe einer Vollbauernstelle (als Familienbetrieb), und um die „Aussiedlung“ von Bauernbetrieben aus beengter Ortslage. Ferner zeigte die „Deutsche Bauernsiedlung“ – eine gemeinnützige Siedlungsgesellschaft des Deutschen Bauernverbandes – bei dieser Besichtigungsfahrt einige Siedlungen, die vor rund fünf Jahren im Zuge der Bodenreform zur Wiederansetzung ostvertriebener Bauern und Landwirte geschaffen worden sind. Von der „Verbindungsstelle“, bei der vor einiger Zeit Frh. v. Wilmowsky (dem Hause Krupp nahestehend) die Leitung an Dr. Winkhaus (Mannesmann) abgegeben hat, war die Parole ausgegeben worden, man wolle sich (diesmal...) ausschließlich mit den Strukturmaßnahmen beschäftigen, und sich füglich aus dem Streit über agrarpolitische Tagesfragen heraushalten. Von dem Berichterstatter kann ja wohl ein gleiches Maß an Abstinenz kaum verlangt werden – zumal sich manche agrarpolitisch akzentuierten Überlegungen zu all’ dem, was da von der „Deutschen Bauernsiedlung“ gezeigt wurde, ergeben ... oder, besser gesagt: sich dabei geradezu aufdrängen.

Wäre es nämlich mit den Rentabilitätsmöglichkeiten der bäuerlichen Betriebe tatsächlich so hoffnungslos schlecht bestellt, wie das mitunter behauptet wird, so bliebe vollkommen unverständlich, wie die leitenden Männer der „Bauernsiedlung“ es verantworten könnten, junge Bauern neu „anzusetzen“, auf Betrieben, die bei der Aufstockung (oder Aussiedlung) ja immerhin beträchtliche finanzielle Belastungen auf sich zu nehmen haben ... Aber andererseits wurde ja auch an dem Beispiel der Siedlungsstellen im Kreise Rommerskirchen (linksrheinisch, halbwegs Köln-Düsseldorf) gezeigt, daß „es geht“, daß also diese Verantwortung übernommen werden kann, da nämlich die Siedler – unter den hier allerdings hervorragend günstigen Boden-, Klima- und Absatzverhältnissen, d. h. bei „Bodenwertzahlen“, die zwischen 80 und 90 liegen – mit einer jährlichen Belastung von 67 DM je Morgen „zurechtkommen“. Dabei entfallen 16,80 DM je Morgen auf die Verzinsung und Tilgung des Inventarkredits von rund 26 000 DM, der (zu den üblichen Siedlungsbedingungen) zusätzlich für die etwas über 60 Morgen große Stelle gegeben werden mußte; der Aufbau des Hofes als „Kernbau“ – mittlerweile ist der Ausbau aus eigenen Mitteln möglich gewesen – kostete 34 000 DM. Die Wirtschaftseinnahmen des Betriebs haben sich, für das Ausgangsjahr 1952/53 mit 100 angesetzt, in den beiden folgenden Jahren auf 156 und 183 gesteigert; für die Wirtschaftsausgaben ist die entsprechende Staffel 91 – 96 – 82, bei erheblichen Investitionen für die Vollmotorisierung und den Ausbau, der Gebäude. – Für benachbarte Nebenerwerbsstellen, die im Zuge des gleichen Siedlungsvorhabens in der Größe zwischen einem halben Morgen bis zu zwei Morgen geschaffen worden sind, werden die Brutto-Wirtschaftseinnahmen je Morgen Nutzfläche auf 1250 bis 2000 DM angegeben; die Belastung liegt für die kleineren Stellen bei 480 DM jährlich (ist also nicht viel höher als die Wohnungsmiete in der Stadt!) und für die größeren Stellen bei 760 DM jährlich

Nachfrage und Angebot an Boden

Im freihändigen Verkehr sind in dem betreffenden Bezirk die Bodenpreise, die 1950 noch etwa 1200 DM je Morgen (ohne Gebäudeanteil) betrugen, mittlerweile auf 4000 bis 5000 DM gestiegen. Diese Wertsteigerung bis zum Vierfachen innerhalb kurzer Zeit ist nun freilich kein Argument für die Behauptung, daß die Rentabilitätslage der stark auf gärtnerischer Nutzung basierenden Betriebe in der „Kölner Bucht“ während der letzten Jahre „hoffnungslos abgesunken“ sein soll, wie das vielfach von den Sprechern der Grünen Front geltend gemacht wird... Ohne ausführliches Material über die Entwicklung der Bodenpreise und der Pachten, wie es leider immer noch fehlt – nur durch Zufall sind gelegentlich Angaben darüber erhältlich – wird der nächste Grüne Bericht, soll er beweiskräftig sein, jedenfalls nicht herauskommen dürfen!

Im Gebiet des westlichen Sauerlandes, wo die „Deutsche Bauernsiedlung“ einige Aufstockungsverfahren zeigte, liegt die „tragbare Rentenbelastung“, die sich aus der Finanzierung derartiger Vorhaben höchstens ergeben darf, naturgemäß sehr viel niedriger, als im Bereich der Kölner Tieflandsbucht mit ihren hochwertigen Böden. Hier kann eine Belastung von 30 bis 35 DM je Morgen, etwa entsprechend der ortsüblichen Pacht, als angemessen gelten. Dafür haben aber hier fast sämtliche bäuerlichen Betriebe, zusätzlich zu ihrer landwirtschaftlichen Nutzfläche, einen Rückhalt durch Waldbesitz, der, vielfach ein Viertel der Gesamtfläche ausmachend, für die Finanzierung der Aufstockung mit eingesetzt werden kann. Im Falle Severinghausen ist so verfahren worden, daß zwei „auslaufende“ Bauernbetriebe – für die also keine Erben vorhanden waren – an jüngere Bauern übertragen worden sind, von denen der eine der Eigentümer eines (bisher verpachteten, nun zur Aufstockung von 6 weiteren Betrieben aufgeteilten) Hofes mit unzulänglichen Gebäuden war, während der andere, der 10 (von insgesamt 17) Hektar seines bisherigen Betriebes für den Wohnungsbau hatte abgeben müssen, sich deshalb eine neue Existenz zu schaffen genötigt war. Die beiden Altbauern konnten zur Abgabe ihrer Betriebe veranlaßt werden, nachdem ihnen die Siedlungsgesellschaft die Erstellung von Eigenheimen vermittelt hatte, und zusätzlich die Sicherung ihres Lebensabends, durch eine „gemischte“ Natural- und Geldrente. So ist der Bestand der beiden „auslaufenden Höfe“ gesichert worden, die sonst, wegen der nachlassenden Arbeitsfähigkeit der Altbauern (und wegen der Schwierigkeit, geeignete Arbeitskräfte an die Betriebe zu binden), dem wirtschaftlichen Verfall ausgeliefert gewesen wären; den Altbauern wurde geholfen, zwei Eigenheime wurden (ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel) erstellt – auf der anderen Seite sind zwei jüngere Bauern in den Besitz ertragsfähiger Höfe gekommen, haben 6 bäuerliche Kleinbetriebe (zur Aufstockung) Landzulagen von je rund 6 Hektar erhalten, und wurden 5 Nebenerwerbsstellen mit je rund einem Morgen Fläche für Heimatvertriebene geschaffen.

Dergleichen läßt sich natürlich nur durch sehr intensive Bemühungen einer mit allen Möglichkeiten der Strukturverbesserung vertrauten Organisation erreichen – nach einem sorgsamen Studium der örtlichen Gegebenheiten. Erleichtert wurde (und wird) die Arbeit der „Deutschen Bauernsiedlung“ in dem hier in Frage stehenden Gebiet dadurch, daß relativ viele „auslaufende Hofe“ vorhanden sind, so daß sich hieraus Möglichkeiten der Landbeschaffung ergeben. Im Bereich Severinghausen wurden von 26 Betrieben (mit 520 Hektar Gesamtfläche) 12 (mit 160 Hektar) als „auslaufend“ ermittelt – im Nachbarkreis Altena (um Kamscheid) 16 von 73 Betrieben, mit 150 Hektar von rund 900 Hektar Gesamtfläche – im Verfahrensbereich Ennepe-Schmalenbach 12 von 41 Betrieben, mit 274 Hektar von rund 800 Hektar Gesamtfläche. So besteht die Chance, sämtlichen „aufstrebenden und zulagebedürftigen Betrieben“ mit Landzulagen zu helfen – sie zu „sanieren“, wie die Siedlungsgesellschaft sagt – und außerdem noch einige landlose Bauern anzusetzen.