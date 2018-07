Standrecht in Ungarn: Die Regierung Kadar verweigerte UNO-Generalsekretär Hammarskjöld die Einreise nach Budapest und lehnte Forderungen des Zentralen Budapester Arbeiterrats ab, verhaftete Arbeiterführer freizulassen. Eine Generalstreiksdrohung des Arbeiterrats beantwortete sie mit der Verhängung des Ausnahmezustands über ganz Ungarn, neuen Verhaftungen und der Einführung von Standgerichten, Die Nachrichtenverbindungen mit dem Ausland brachen ab, doch gelangten vereinzelte Berichte über neue Kämpfe über die abgesperrten Grenzen. Ein Rundfunksender der Aufständischen erklärte: „Wenn es unsere Freiheit verlangt, werden wir wieder zu den Waffen greifen, selbst wenn unser Kampf hoffnungslos sein sollte. Zumindest werden wir anderen ein Beispiel gegeben haben. Es leben die Arbeiter und Bauern Ungarns!“

*

Wer bezahlt die Suez-Zeche? Eine „schwere Drohung und eine Herausforderung für die Wirtschaft einiger NATO-Mitglieder“ nannte die Londoner „Times“ den „Mangel am deutschen NATO-Beitrag“, und gab damit in aller Offenheit den Zusammenhang zwischen dem englischen Interesse an einer beschleunigten deutschen Aufrüstung und den durch die Suez-Krise akut gewordenen englischen Finanzsorgen zu. Um England aus den schlimmsten wirtschaftlichen Sorgen herauszuhelfen, bewilligte der Weltwährungsfonds Großbritannien einen Kredit von 1,3 Mlliarden Dollar, der vor allem der Stützung des Pfundes dienen soll. Englands Außenminister Sewyn Lloyd soll in Paris erklärt haben, England müsse auf Weiterbezahlung der Stationierungskosten für seine Truppen in der Bundesrepublik bestehen, andernfalls sei es gezwungen, diese Truppen „sofort und drastisch“ zu vermindern.

*

China auf „polnischen Wegen“: Einer Erklärung der Pekinger „Volkszeitung“, das „sozialistische Lager“ sei außerstande, alle Güter zu liefern, die China benötige, bezeichnete Radio Moskau als „böswillige Verleumdung“ der Sowjetunion. In seiner für den Fernen Osten bestimmten Sendung sprach der Moskauer Rundfunk von „gefährlichen Tendenzen“ der chinesischen KP-Führung, Chinas Wirtschaft in der Weise umzustellen, daß China künftig vor allem Konsumgüter herstellt und die Produktionsgüter mit Hilfe langfristiger Kredite aus dem Ausland bezieht. Eine solche Politik bedeute, so erklärte der Sender, die Auslieferung Chinas in die „Hände der Kapitalisten“. – Wenn Radio Moskau mit seiner Deutung der Vorgänge in Peking recht hat, gewinnen allerdings die Bemühungen Tschu En-Lais um eine Annäherung an die Vereinigten Staaten ein Gewicht, das man ihnen im Westen bisher kaum beigemessen hat.

*

NATO-Reparatur: Amerikas und Englands Außenminister besprachen in Paris anläßlich der NATO- und WEU-Tagung Mittel und Wege zur Heilung der durch die britisch-französische Aktion gegen Ägypten enstandenen Risse im nordatlantischen Bündnis. Die bisher üblichen Dreierbesprechungen USA-England-Frankreich fehlten diesmal auf dem Tagungsprogramm.