J. M., Wien, Mitte Dezember

In den letzten Wochen wimmelt es in den sowjetischen und volksdemokratischen Zeitungen von Tendenzmeldungen über angeblich durch Österreich nach Ungarn eingeschleuste Horthy-Agenten, über Blutkonserven, die in Wirklichkeit Handgranaten gewesen seien, und anderen „Greuelmeldungen“, die den Zweck haben, die österreichische Neutralität in Zweifel zu ziehen.

Wer jenen Aufbruch der allgemeinen Hilfsbereitschaft gesehen hat, die endlosen Kolonnen mit Brot, Verbandstoffen, Decken, Blutplasma und unzähligen anderen Dingen, die aus verschiedenen Ländern herangeschafft werden, wird begreifen, daß eine detaillierte Untersuchung jeder Ladung die ganze Aktion ihres Sinnes beraubt hätte. Trotzdem hat man versucht, die Kontrolle nicht zu einer Farce werden zu lassen und daher die Grenzbeamten an den Hauptübergangsstellen zusammengezogen. Ist man bösen Willens, so könnte man nun sagen, daß die Grenze an einzelnen Stellen nicht ausreichend bewacht wurde. Hinzu kommt, daß die Grenzgendarmen keine Gelehrten des Völkerrechts sind und daher gewisse komplizierte Tatbestände nicht sofort durchschauen können. Ein Mann kam beispielsweise mit seiner Familie über die Grenze und ging, nachdem er für die Seinen um Asyl gebeten hatte, wieder in die ungarische Heimat zurück, um nach zwei Tagen neuerlich aufzutauchen. Hat er inzwischen das letzte Stück Familienschmuck geholt oder hat er sich neuerlich an den Kämpfen beteiligt? Hätte man ihn aufklären müssen, daß es zwischen „Neutralität“ und „Kampf“ keinen Pendelverkehr geben darf? War es richtig, ihn das erstemal zurück, unrichtig, ihn das zweitemal hereinzulassen? Solche Fragen sind noch immer das Alltagsbrot der Grenzbeamten. Aber auch die Völkerrechtler und Sachverständigen am Ballhausplatz haben es nicht leicht.

Zuerst sagten sie: „Alle Kombattanten sind zu entwaffnen und zu internieren.“ Das klang eindeutig und einfach genug, nur, daß es in einem Volksauf stand wie dem ungarischen kaum „Nichtkombattanten“ gibt. Da kommt ein Armeelastwagen über die Grenze, auf ihm Soldaten in Uniform und Studenten. Beide Gruppen werden interniert. Andere Studenten kommen auf zivilen Fahrzeugen, bitten um Asyl, werden nicht interniert. Die Unterscheidung ist völlig fiktiv (weil alle Studenten gekämpft haben), fiktiv, aber zur gleichen Zeit von schicksalhafter Bedeutung: Die Nichtkombattanten treten sofort ins zivile Leben, sie können arbeiten, studieren, emigrieren, die anderen kommen auf unbestimmte Zeit ins Lager. Darf man sich wundern, wenn sie, die jenseits des Stacheldrahtes die Kameraden sehen, auszubrechen versuchen, österreichische Beamte müssen von der Schußwaffe Gebrauch machen, im Auftrag der Neutralität des Landes!

Neuerliche Rückfragen bei den Gelehrten ergeben jedoch, daß die Gelehrten selbst unsicherer geworden sind. Die Paragraphen, so hört man nun, setzten eine geordnete Kriegsführung voraus. Daß eine Großmacht über Ersuchen einer völlig illegalen Regierung im Nachbarland „Ruhe und Ordnung“ herstellt – die Ruhe der Friedhöfe und die Ordnung der Konzentrationslager – war „nicht vorgesehen“, Begriffe wie „Gelegenheitskämpfer“, oder „Zivilist im Kurzeinsatz“, finden die Sachverständigen nicht in ihren Büchern und können daher auch nicht sagen, was mit den ungarischen Aufständischen, die ins Nachbarland übertreten, geschehen soll. Aber auch bei den zivilen Flüchtlingen ergeben sich immer neue Probleme! Es fehlt an wirklich fähigem Personal für diesen riesigen Ansturm.

Bei der Masse der Flüchtlinge – jeder einzelne kostet dem österreichischen Staat 26 Schilling pro Tag – haben sich zweifelsohne auch kommunistische Agenten und frühere AVO-Leute eingeschlichen, die planmäßig das Verhältnis Flüchtling–Gastland vergiften. Wie sind sie zu erkennen und wie kann ihr Einfluß ausgeschaltet werden? Ist es in diesem Zusammenhang nicht wichtig, eine Flüchtlingszeitung herauszugeben? Innenministerium und nationales Hilfskomitee arbeiten an diesem Plan. Werden zwei Seiten Nachrichten und zwei Seiten Informationen für die Flüchtlinge genügen? Wird eine Auflage von 20 000 groß genug sein? Soll man dem vom Vatikan bestellten Flüchtlingsbischof gestatten, seine Gemeinde in ungarischer Sprache über den Rundfunk zu erreichen? Bisher hat man sich nicht dazu entschlossen. Über allem anderen aber steht die Frage nach den Geldmitteln. Gelänge es, die Lohn-, Einkommen- und Körperschaftsteuer unter dem Motto „Ungarnhilfe“ um 2 v. H. aufzustocken, ergäbe sich eine Summe von weit über 100 Millionen Schillinge und man könnte auf längere Sicht planen. Aber die Budgetverhandlungen sind abgeschlossen und es wird schwierig sein, die „Ungarnhilfe“ nachträglich einzubauen.