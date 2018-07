L., Hamburg

In der Sowjetzone gibt es noch heute Lebensmittelharten.Das muß manchmal wieder gesagt werden. Denn allzu unglaubhaft klingt es verständlicherweise denen, die davongekommen sind – ganz schön weit davongekommen.

Auch für Weihnachten hat sich daran nicht viel geändert. Südfrüchte hätte es gegeben, „wenn die Imperialisten nicht in Ägypten eingefallen wären“, und Hühner und Gänse, „wenn die Konterrevolutionäre nicht das ungarische Wirtschaftsleben lahmgelegt hätten“.

Nicht zu rechten gilt es hier und nicht die weltpolitischen Argumente für küchenpolitisches Versagen auf ihre Fadenscheinigkeit hin zu durchleuchten, sondern schlicht daran zu erinnern: Jeder von uns kann und sollte irgend jemandem im östlicheren Deutschland wenigstens zu Weihnachtenetwas schicken. Hier helfen keine großen Sprüche und keine wohlmeinenden Organisationen. Denn nur das Paket eines privaten Absenders an einen privaten Empfänger kommt gut über die Grenze. Es darf bis zu 14 Pfund wiegen und muß auch im Inhalt ganz auf die privaten Bedürfnisse eines einzelnen abgestellt sein. Außerdem darf es nichts Geschriebenes oder Gedrucktes (auch nicht als Packpapier) enthalten.

Ein „Merkblatt für Geschenksendungen in die Sowjetzone“, verdienstvollerweise herausgegeben vom Arbeitskreis Karitativer Vereinigungen in Bonn, liegt an jedem Postamt aus. Und wer eine Privatadresse in der Zone nicht kennt, wende sich an das Rote Kreuz oder an seine Heimatzeitung oder auch an uns. Nur, es müßte noch heute oder spätestens morgen sein...