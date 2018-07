Von R. W. Leonhardt

Als sich die Schranke hob, war ich in einer fremden Welt. Der Mann am Schlagbaum hatte sich meinen Namen notiert, und es war nicht recht abzusehen, was er damit wollte. Dann reihte sich vor meinen Augen Block an Block – wie eine große Schule oder eine Kaserne (eine Kaserne war es wirklich einmal und soll es wieder werden); diese Kaserne aber beherbergt, an der Einwohnerzahl gemessen, die Bevölkerung einer gar nicht ganz kleinen Kleinstadt.

Da wohnt eine Familie mit zehn Kindern in einer nicht sonderlich großen Stube – ausreichend für einen Unteroffizier, würde ich schätzen, oder für zwei Gefreite. Nebenan die Familie hat nur drei Kinder; aber ihr steht von der benachbarten Unteroffiziersstube auch nur die Hälfte zu, die durch trübe braune Decken abgetrennt ist von der anderen Hälfte, wo wiederum Vater, Mutter und zwei Kinder leben. Natürlich – wie sonst wäre es möglich, in einer Kaserne eine ganze Stadt unterzubringen?

Das große Lager im Osten von Hamburg ist nur eines von vielen, von viel zu vielen. Und es ist schon so viel darüber geredet und geschrieben worden. „Da ist das Lager“, sagen die Leute und gehen weiter. In ähnlicher Form habe ich das vor zwanzig Jahren einmal gehört, als junger Soldat in Weimar. „Da ist das Lager“, sagten die Leute. Es hieß Buchenwald.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, muß ich sagen, worin ich die Parallele sehe: darin, daß wir, daß manche von uns dazu neigen, durch die Feststellung „ja, es gibt Lager – da ist eins – wir können nichts dran ändern“, sich zu früh und zu leicht zu beruhigen.

Denn nicht wahr, diese Feststellung ist ja vollkommen in Ordnung. Es gibt diese Lager. Wir können nichts dran ändern. Und bei den Flüchtlingslagern ist es sogar ein rechter Segen, daß es sie gibt. Wo sonst sollten all die Menschen hin, die den großen Zug nach Westen angetreten haben, getrieben halb und halb angezogen von den Lockungen eines höheren Lebensstandards und von der Ungewissen Hoffnung, daß „Freiheit“ hier nicht nur ein Begriff ist, mit dem man dialektische Spiele treiben kann, sondern etwas, das jenseits aller Definitionen im Alltag zu spüren ist. Im Lager ist das schwierig.

Aber es ist ja nur ein vorübergehender Zustand, tröstet man sich. Die Städteplaner, die Wohnungsbauer brauchen Zeit; die Bürokratie muß all das „Menschenmaterial“ zunächst „verarbeiten“ – das geht halt nicht von heute auf morgen. Trotzdem erscheint die amtliche Mindestzeit recht hoch: jeder, der auf legale Weise im westlichen Teil seiner deutschen Heimat Zuflucht sucht, muß damit rechnen, anderthalb Jahre in einem Lager festgehalten zu werden. Und oft dauert es auch länger, sehr viel länger.