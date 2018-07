E. A. G., Brüssel, im Dezember

Auf der Konferenz, die der belgische Ministerpräsident Van Acker mit Vertretern der Gewerkschaften, der Unternehmer und der mittelstand schen Betriebe zur Erörterung seines heiß umstrittenen Konjunkturprogramms abhielt, erzielten die Abgesandten der belgischen Industrieverbände einen bemerkenswerten Erfolg: Van Acker versprach, von einer Besteuerung der Konjunkturgewinne (vorgesehen waren zehn v. H. für 1955 und 1956) abzusehen. Dafür erhielt er die Zusicherung einer Streikpause, in der die Unternehmer und Gewerkschaften gemeinsam darüber beraten wollen, welcher Anteil den Arbeitern am „Segen der Hochkonjunktur“ gewährt werden könne. Gedacht wird an eine sogenannte Produktionsprämie in Höhe von jeweils 1000 bfrs, die die Arbeiter in der Form eines Spargutscheines erhalten und später, im Falle einer Depression, in bar umtauschen können. Die Unternehmerschaft zeigte sich zur Beteiligung der Arbeiter an den Konjunkturgewinnen nur bereit, wenn die Regierungvon einer kollektiven Sonderbesteuerung absah. Auch in bezug auf die Kohlenhöchstpreise machte Van Acker gewisse Zugeständnisse. Die Höchstpreise für Rind- und Schweinefleisch sollen nochmals überprüft werden. Beim Preisstopp soll weitgehend auf die Entwicklung der Weltmarktpreise Rücksicht genommen werden.

Daß Van Acker aber buchstäblich an allen Fronten bedrängt wird, zeigt der scharfe Protest des belgischen Bauernverbandes gegen eine weitere Liberalisierung des Agrarhandels, wie sie von der OEEC beschlossen wurde, sowie gegen die Abschaffung der mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen für Agrarerzeugnisse nach dem Vorschlag des GATT und gegen einen freieren Verkehr für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Rahmen der Benelux.

Der belgische Bauernverband begründet seine Ablehnung mit der heiklen Finanzlage der belgischen Landwirtschaft. Zwar stieg der Rohertrag der Land- und Gartenwirtschaft 1955 gegenüber den Vorjahren um rund eine Milliarde bfrs, doch wuchsen auch die Kosten in einem Maße, daß der Reinertrag kaum nennenswert über dem von 1953 lag.

Van Acker befindet sich in einer wenig beneidenswerten Lage, zumal sein durchaus gutgemeintes Wirtschaftsprogramm auch noch durch die internationale Entwicklung der letzten Zeit zwischen die Räder zu geraten droht. Zwar lassen sich auf den Weltmärkten bereits wieder rückläufige Preistendenzen beobachten, doch besteht noch keine sichere Gewähr für eine erneute Stabilisierung der Marktverhältnisse. Unter diesen Umständen die Preise wirklich in der Hand zu behalten, dürfte Van Acker schwer fallen. Zudem aber fehlt der belgischen Regierung der Apparat, der für die Überbelgischen der Preise zweifellos erforderlich wäre.

Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß das gesamte Programm Van Ackers über den Haufen geworfen und durch ein neues ersetzt werden wird, das dann gemeinsam mit den Sozialpartnern zu entwerfen wäre. Die Aussicht darauf ist um so größer, als Van Acker ja bereits durch seine Konzessionswilligkeit in die Ecke gedrängt wurde, obwohl er klar erkannt hat, daß durch einen neuen Kreislauf der Preise und Löhne die Wettbewerbsfähigkeit der belgischen Wirtschaft untergraben und der Export, auf den 40 v. H. der belgischen Produktion entfallen, eingeengt wird, wobei es dann gerade die Arbeiter sein werden, die das Nachsehen haben werden.

Der belgische Premier mag es daher bitter empfinden, daß seine wohlerwogenen Absichten durch die starre, eigennützige Haltung der Sozialpartner durchkreuzt wurden. Was er im Grunde wollte (und auch noch will), ist die Aufrechterhaltung des heutigen hohen Wohlstandes seines Landes.