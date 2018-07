Die Enttäuschung über den wieder dividendenlosen Abschluß 1955 der Bayerischen Motoren Werke AG, München, die 1943 das letztemal 5,5 v. H. gezahlt hatte, machte sich auf der HV in einer Kritik an der Verwaltung Luft. So wurde u. a. gesagt, das Wirtschaftswunder sei an den Aktionären von BMW, das von einstiger Weltgeltung zur Nebenbedeutung herabgesunken sei, spurlos vorübergegangen. Offenbar könne man auch – nachdem dies von der Verwaltung für 1956 angedeutet wurde – für 1957 mit keiner Ausschüttung rechnen, selbst wenn die Flugmotorenfertigung wiederlaufe, zumal eine mögliche Dividende dann wieder von neuen Investitionen verschlungen werde. Dem widersprach Vorstandsmitglied Dir. Hof mit dem Hinweis, daß der Auftraggeber die Entwicklungskosten zu tragen haben werde. Nicht die alle Jahre zitierte Totalmontage, so wurde weiter bemängelt, sei an den schlechten Ergebnissen schuld, sondern der Mangel an führenden Köpfen. Warum zahle man sonst für jeden Isetta-Kleinstwagen eine Lizenzgebühr (sie wurde von der Verwaltung mit 2 v. H. je Wagen angegeben)? Kritisiert wurde schließlich, daß man die Produktion eines Wagens der Mittelklasse zugunsten der großen Wagen zurückgestellt habe. Hierzu erklärte die Verwaltung, bei einer Planung eines Mittelklassewagens hätten die Mittel für größere Stückzahlen gefehlt. Gleichwohl sei BMW auf dem Gebiet des Kleinwagens nicht müßig gewesen. Vielleicht werde das Jahr 1957 hier schon Überraschungen bringen.

Schließlich beschloß die HV den Vortrag von (in Mill. DM) 0,14 Gewinn gegen 34 000 Stimmen (vertreten waren 18 493 900 Stimmen) bei 48 400 Enthaltungen. Gegen die Entlastung des Vorstandes wandten sich 52 300 Stimmen bei 16 400 Enthaltungen. Der AR wurde gegen 24 000 Stimmen bei 32 700 Enthaltungen entlastet. Bei der Wahl von Dr. Robert Frowein, Frankfurt, anstelle des verstorbenen Felix Bassermann, gab es, wie bei der Wahl der Abschlußprüfungen, 13 400 Enthaltungen.

Nachdem die erste Hälfte des laufenden Jahres, wie mitgeteilt wurde, den Erwartungen entsprechend verlief, trat später eine Verlangsamung der Umsätze ein. Hinzu kam das verspätete Anlaufen der Isetta-Ausfuhr durch die Anpassung an die Zulassungsvorschriften für Kleinfahrzeuge in den Exportländern. Im September/Oktober mußte man kurzarbeiten und einen Teil der Arbeiter entlassen. Nach Beschleunigung der Vorbereitungen für das Isetta-Exportmodell 1957, mit dessen Lieferung vor wenigen Wochen begonnen wurde, konnte man wieder voll arbeiten. Um jedoch Risiken in der Lagerhaltung möglichst auszuschalten, werde man im Januar Februar 1957 erneut zur Kurzarbeit übergehen. Der Gesamtabsatz habe sich 1956 gegenüber 1955 noch leicht erhöht, doch dürfte das Ergebnis keine Ausschüttung rechtfertigen.

Der Umsatz des Milbertshofener Werkes erhöhte sich 1955 um 46 V. H. auf 138. Daran war das Exportgeschäft mit 17,4 v. H. beteiligt. Bei einem Rückgang von rund 20 v. H. im Motorradumsatz wurden 22 244 Stück verkauft. Wagen wurden 4567 hergestellt, mit dem Winterbestand des Vorjahres insgesamt 5020 abgesetzt. Bis Ende 1955 wurden 12 911 Isetta verkauft, von April 1955 bis heute 40 000 Stück ausgeliefert. Die Isetta-Bestände, die ein Aktionär mit 6000 Stück bezifferte, hofft man bis Jahresende weitgehend abzubauen. Für den Wiederaufbau des Werkes wurden seit 1948 rund 63 Mill. DM aufgewendet bei rund 37,5 Abschreibungen, so daß nur 14,6 Fremdmittel benötigt wurden. Der Erlös aus dem Verkauf des Werkes Allach hat auch als Ausgleich eines buchmäßigen Verlustes aus den Anlaufkosten der Isetta und des 8-Zylinder-Wagens gedient. t r.