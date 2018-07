Es ist von dem Letzten, was uns die Christnacht gewähren kann, wenn sie den Frieden mit sich führt, der in dem wunderbaren Anruf erfaßt ist: „Der du von dem Himmel bist!“ Es ist ein Friede, der nicht seinesgleichen hat. Ein Friede, in dem alle unerlösten Provinzen erlöst sind. Ein Friede, in dem jede Unruhe zur Ruhe kommt. Noch einmal soll uns die Stimme des Dichters erreichen. Man kann ihn nicht übertreffen wollen:

Der du von dem Himmel bist,

Alles Leid und Schmerzen stillest,

Den, der doppelt elend ist,

Doppelt mit Erquickung füllest!

So hat der Dichter ihn angerufen mit der Inbrunst des Herzens, die uns in diesen Zeilen begegnet, und so wird dieser Friede gegenwärtig sein müssen oder er wird überhaupt nicht empfunden.

Aber es gibt einen Bereich des Alltäglichen, den auch der Raum dieser letzten Dinge aus unserem Gemüt nicht verdrängen sollte. In diesen Bereich ist eingebettet ein Friede von einer ganz anderen Art. Es ist der Friede, für den wir verantwortlich sind. Verantwortlich? Dann wird es ein Friede sein müssen, der sich erkämpfen läßt. So ist es. Es kann nicht anders sein.