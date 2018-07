Zahlt ein 20jähriger 1957 von seinem Arbeitsentgelt 14 v. H. als Beitrag, so kann er daraus im 65. Lebensjahr nicht etwa einen bestimmten in D-Mark fixierten Rentenanspruch ableiten, sondern lediglich den Anspruch, am Beitragsaufkommen (!) im Jahre 2002 im selben Maße – nun aber als Rentner, d. h. als Empfangender – beteiligt zu werden, wie er 1957 und in den Folgejahren als Beitragszahler beteiligt war.

Folgerichtig scheint es zu sein, daß ein Versicherter A, der während seines Arbeitslebens z. B. doppelt so viel verdiente und doppelt so viel an Sozialversicherungsbeiträgen abführte wie ein Versicherter B, im Alter unter sonst gleichen Voraussetzungen in einem doppelt so hohen Maße wie B an dem dann vorhandenen Beitragsaufkommen beteiligt wird. Ein vernünftiges Prinzip also, die Leistungsgerechtigkeit!

Willkürlich ist es und keineswegs stichhaltig, aus diesem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit – das am Beitragsaufkommen, also nur an einem Teil des Gesamtaufwandes, orientiert ist – zu schließen, A müsse auch die doppelt so hohe Rente erhalten wie B. Die Willkür dieses entscheidenden, in die neue Rentenformel hineinkonstruierten Fehlschlusses ist von gleicher Art wie die Willkür in der Verteilung der Aufwendungen auf Sozialversicherte mit rund 70 V. H. und auf den Bund mit rund 30 v. H.

Der Regierungsentwurf spricht zwar nicht von dieser prozentualen Lastenverteilung – er wählt die Aufteilung: hie Alterssicherung, dort Invaliditätssicherung –, es steckt jedoch, weil die Sozialversicherung nach dem Umlageverfahren arbeiten will, in jeder Rente infolge der Rentenformel praktisch ein Staatszuschuß von 30 v. H. Das also ist die Auswirkung jenes Fehlschlusses, der das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit – das dann vernünftig erscheint, wenn es auf die Beteiligung am Beitragsaufkommen beschränkt bleibt – auch an den Staatszuschüssen aus Steuereinnahmen praktiziert sehen will: Der absolut höchste Staatszuschuß für die höchste Rente!

Wohin das führt, wird klar, wenn die Aufwendungen zur Rentenversicherung nicht (wie vorgesehen) zu etwa 70 v. H. auf die Versicherten und 30 v. H. auf den Bund verteilt werden, sondern im Verhältnis 50 zu 50 oder 30 zu 70 oder sonst irgendwie. Die Überlegung ist nicht so theoretisch, wie sie aussieht, denn es steht fest, daß die Rentenausgaben nach dem Regierungsentwurf um etliche Milliarden höher liegen werden als vorauskalkuliert. Wenn, aus welchen Gründen auch immer, an den vorgesehenen Beitragssätzen von 14 v. H. (oder nach zehn Jahren 16,25 v. H.) nichts geändert werden sollte, verschiebt sich das Verhältnis 70 zu 30 zwangsläufig zuungunsten des Bundes (womit die Willkür der Lastenverteilung noch stärker sichtbar werden würde).

Die geplanten monatlichen Zulagen von 10 bis 20 DM für Kleinstrentner schaffen z. B. 1957 eine Mehrbelastung von ungefähr 500 Mill. DM. Weitere 500 Mill. DM wird die Besitzstandswahrungsklausel kosten, so daß (außer anderen Beträgen) 1957 allein schon eine Milliarde mehr gebraucht werden wird als vorauskalkuliert.

Ohne Zweifel ist eine Abschwächung der unsozialen Auswirkungen der neuen Rentenformel notwendig, wie sie mit den Zulagen erfolgen soll. Unvermeidbar ist dann aber eine weitere Erhöhung der ohnehin schon um Milliardenbeträge unterschätzten Aufwendungen.