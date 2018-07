Der Höchstverdienende erhält bei dieser „sozialen“ Reform auch die höchsten Zuschläge

In dem folgenden Artikel, der sich inhaltlich an den in der letzten Ausgabe enthaltenen Beitrag des gleichen Autors („Hohe Renten erfordern hohe Opfer“) anschließt, veröffentlichen wir weitere Ausschnitte aus einer größeren Arbeit, die vor einiger Zeit von dem Versicherungsmathematiker Gerhard Laskowski (Köln) zur Rentenreform vorgelegt worden ist. Die erfreulich klare gedankliche Analyse der Begriffe „Beitragsgerechtigkeit“ und „Leistungsgerechtigkeit“, die von Nichtfachleuten in aller Regel als gleichbedeutend angesehen werden, bestätigt erneut das erst kürzlich von dem SPD-Bundestagsabgeordneten Prof. Schellenberg ausgesprochene Urteil: daß nämlich die Rentenreformvorlage des Arbeitsministeriums „noch nicht verabschiedungsreif“ ist, also noch eingehender Vorberatungen in den Ausschüssen bedarf. Man sollte also gründliche Arbeit leisten und die sich damit ergebende Verzögerung der Reform nicht scheuen, zumal ja den Rentnern mittlerweile durch Vorauszahlungen auf die künftig zu erhöhenden Bezüge geholfen werden kann und geholfen werden wird.

Die Auswirkungen der neuen Rentenformel gegenüber der alten sind von verschiedener Seite untersucht worden. So hat Ministerialrat Tietz (Bundesarbeitsministerium) an Hand ausgewählter Rentenbeispiele mit dem Zugangsdatum 1. Januar 1956 gezeigt, daß die neue Rentenformel „durchschnittlich“ größere Werte liefert. An seinen Rentenbeispielen zeigt sich jedoch folgendes interessante Ergebnis:

monatliche Altersrente

nach geltendem Recht / nach dem Regierungsentwurf / gegenüber der Rente nach geltendem Recht

DM DM v. H.

78,30 65,80 – 16