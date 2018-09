Von Hans Gresmann

Als in der vergangenen Woche ein polnischer Journalist aus Stettin berichtete, die Unruhen dort hätten damit begonnen, daß ein Polizist einen Betrunkenen festzunehmen versuchte – rief dieser Vorfall ins Bewußtsein zurück, wie typisch es seit dem 17. Juni 1953 für alle Aufstände im sowjetischen Machtbereich ist, daß aus geringfügigem Anlaß gewaltige politische Demonstrationen entstehen. Angesichts eines solchen Phänomens erinnert man sich an die Lehre von Karl Marx und stellt dabei eine verblüffende Ähnlichkeit fest zwischen dem, was bei ihm das vorrevolutionäre Stadium ist, und dem, was wir als politische Wirklichkeit heute im Osten beobachten können. Bei Marx ist das vorrevolutionäre Stadium gekennzeichnet durch eine fortschreitende Akkumulation des Kapitals auf der Seite der Unterdrücker und durch eine ständig wachsende Verelendung und „Entmenschung“ auf der Seite der Unterdrückten, also des Proletariats. In dieser Situation bedarf es, nach Marx, nur eines Funkens, um die revolutionäre Explosion auszulösen. Die Zitate von Marx und Lenin, die wir nachstehend abdrucken, zeigen, wie aktuell ihre Schilderung der Auseinandersetzung zwischen Unterdrücker und Unterdrückten ist. Eine Ironie der Geschichte freilich ist es, daß dieser Vorgang sich nicht, wie Marx glaubte, im kapitalistischen Bereich vollzieht, sondern ausgerechnet in dem Teil der Welt, der sich immer wieder auf seine Heilsbotschaft beruft. (Klammern im Text von uns eingefügt.)

Die Runde von der neuen „Normenerhöhung“ fällt wie ein Funke in das Pulverfaß lang aufgestauter Erbitterung. Die Arbeiterschaft besonders in den volkseigenen Betrieben der Bau-Union fühlt sich um ihren Lohn betrogen. Morgens um sieben Uhr entschließen sich die Bauarbeiter der Stalinallee zu den Regierungsgebäuden in der Leipziger Straße zu marschieren, um gegen die unzureichende Entlohnung zu protestieren. Arbeiter von anderen Baustellen sowie Passanten von der Straße schließen sich zu Tausenden an. Aus der Forderung nach höherem Lohn wird plötzlich der Ruf nach Freiheit. Man verlangt den Rücktritt der Regierung und gesamtdeutsche Wahlen. Aus einer Protestaktion wird ein Volksaufstand, der sich über die ganze Zone ausbreitet.

Der Aufstand in Posen am 28. Juni 1956

Die Parallelen zum Berliner Juni-Aufstand springen ins Auge: Morgens um sieben Uhr beginnen die Arbeiter der großen Lokomotivfabrik Stalin einen Streik, nachdem sie vergeblich die Beseitigung des Arbeitsnormensystems und höhere Löhne gefordert haben. Die Arbeiter schicken Delegationen auch in andere Fabriken und formieren sich zu einem Protestzug zur Parteizentrale in der Innenstadt. Zunächst verhalten sich die Demonstranten sehr diszipliniert und ruhig. Die völlig überraschten Verkehrspolizisten begleiten anfangs noch den Zug und sorgen für Ordnung. Doch schon bald hört man Rufe wie: „Nieder mit den Russen!“ und „Wir wollen Brot und Freiheit!“ Kampflos wird das Rathaus eingenommen. Die Demonstranten reißen die rote Fahne herunter und hissen die polnische Nationalflagge. Bis mittags sind 300 000 Arbeiter im Streik. Dann entschließt sich die Regierung zur Gegenaktion, setzt Panzer und Artillerie ein. Bewaffnete Untergrundkämpfer übernehmen die Führung der aufgebrachten Arbeitermassen. Aus der Demonstration ist Kampf geworden.

Aufstand in Budapest, 23. Oktober 1956

Das vom Innenministerium verhängte Verbot von Aufmärschen und Versammlungen wird aufgehoben. Daraufhin versammeln sich über 10 000 Studenten zu einer Großkundgebung auf dem Stalinplatz. Sie fordern den Rücktritt des gerade erst (als Nachfolger Rákosis) ernannten ersten Sekretärs der KP, Gerö, eine neue Regierung unter Nagy und den Abzug der sowjetischen Truppen. Als Gero zwei Stunden später in einer Rundfunkansprache eine Lockerung der Bindungen Ungarns an die Sowjetunion ablehnt, ziehen die Demonstranten zum Rundfunkhaus. Gero empfängt eine fünfköpfige Delegation. Die fünf Studenten bleiben länger fort als erwartet, die Masse wird unruhig und versucht, das Gebäude zu stürmen. AVO-Leute versperren die Eingänge, schießen. Es gibt die ersten Toten. Wenig später wird das acht Meter hohe Stalindenkmal von Demonstranten umgestürzt. In allen Stadtteilen wird geschossen, gehen Häuser in Flammen auf.