Von Marion Gräfin Dönhoff

Als ich Anfang vorigen Jahres Senator Knowland in Washington sah, sagte er im Hinblick auf den Vormarsch des Kommunismus in Asien und die Bedrohung Tschiang Kai Schecks: "Wer neutral ist, hilft dem Aggressor" (weil er, so müßte man vervollständigen, dem Opfer des Angreifers sogar seine moralische Unterstützung versagt). Am vergangenen Sonnabend hat nun der bisher so streitbare Senator sich für eine Kette neutraler Staaten in Europa von Finnland über Österreich ausgesprochen, zu der "die Staaten des kommunistischen Ostblocks (also die sogenannten Satelliten) und ein wiedervereinigtes Deutschland" gehören könnten.

Diese Äußerungen sind Ausdruck für die großen Veränderungen, die in den letzten Monaten vor sich gegangen sind – selbst wenn man in Rechnung stellt, daß der republikanische Senator aus Kalifornien (wie manche seiner Art) die Welt mit zweierlei Maß messen oder, überspitzt gesagt, durch zwei verschiedene Brillen betrachten: Europa durch die Brille der "Isolationisten", Ostasien durch die der "Imperialisten".

Während Deutschland auf der NATO-Tagung in Paris von Seiten der westlichen Regierungen der Vorwurf gemacht wurde, in geradezu fahrlässiger Weise die vorgesehenen Termine des Aufrüstungsplanes versäumt zu haben, schrieb Le Monde (nicht über ein Zuwenig, sondern über ein Zuviel besorgt): "Je stärker die westdeutsche Armee sein wird, desto geneigter werden die Ostdeutschen sein, sich zu erheben."

Auch ein Teil der amerikanischen Presse spielt mit Gedanken, die ihr noch vor kurzem "verräterisch" erschienen wären. Die Washington Post erwägt, ob es nicht klüger sei, im Austausch gegen "die Zurückziehung der alliierten Truppen aus Deutschland ein echtes Zurückrollen der Sowjets aus den Satellitenstaaten" und gegen Entlassung Deutschlands aus der NATO die sowjetische Zustimmung zur deutschen Wiedervereinigung zu erlangen. Die Herald Tribune schließlich malte angesichts der Ereignisse in Polen und Ungarn die Gefahren eines Aufstandes in Mitteldeutschland in den glühendsten Farben – hier, nicht im Nahen Osten, lägen die Keime zu einem dritten Weltkrieg. Nur nebenbei sei erwähnt, daß solche Betrachtungen einen wichtigen Faktor vollkommen übersehen, nämlich, daß aus Mitteldeutschland Tag für Tag seit Jahren 500 bis 1000 Menschen in die Bundesrepublik flüchten, während in Polen und Ungarn, wo es keinerlei Ventil gab, der Druck unendlich viel stärker komprimiert wurde.

Wir sind gewohnt, daß die Meinungen über die Wiederaufrüstung Deutschlands und seine Zugehörigkeit zur NATO zwischen Regierung und Opposition in Bonn diametral entgegengesetzt sind (viele meinen vorwiegend aus innerpolitischen Gründen). Daß nun aber innerhalb der westlichen Welt, die sich bisher von der britischen Labour Party bis zu den Republikanern der USA in diesem Punkt einig war, die gleiche Auseinandersetzung beginnt, das ist in der Tat überraschend. Wie ist das möglich?

Unser bisheriges Weltbild war eigentlich ein Überbleibsel des Krieges: Rechts und links der Demarkationslinie, bis zu der die eindringenden Armeen des Ostens und des Westens vorgestoßen waren, hatte alsbald jeder begonnen, seinen Teil zu besetzen und zu verwalten. Allmählich wuchsen so in der Vorstellung der Menschen zwei monolithische Blöcke heran. Warschau, Budapest, Bukarest – das waren vom Westen her gesehen, eigentlich nur Synonyma für Moskau; und für den Osten waren die Assoziationen bei dem Wort Westen immer: Washington und USA – egal, ob von Bonn, Paris oder London die Rede war.