Die Dividenden der industriellen Aktiengesellschaften Westdeutschlands sind auch für 1955 im Durchschnitt erheblich erhöht worden. Diese Steigerungen betreffen nicht nur die bevorzugten Teile der Industrie, sondern es ist auch ein Nachziehen bei den bisher weniger begünstigten Zweigen festzustellen. Dividendenverschlechterungen wurden zwar auch vorgenommen, aber sie halten sich weiter in engen Grenzen. Beachtung verdient die Tatsache, daß die Zahl der Sanierungen 1955 erheblich zugenommen hat. Darin wird deutlich, daß die Ertragsverhältnisse innerhalb der westdeutschen Industrie nach wie vor sehr große Unterschiede aufweisen. Diese sind hauptsächlich von den Branchen her bedingt, aber darüber hinaus treten die besonderen Schwierigkeiten einzelner Gesellschaften immer deutlicher hervor, wobei meistens die letzten Ursachen hierfür mittelbare Kriegsfolgen sind, weil bei diesen Gesellschaften die Kriegsverluste weniger überwunden werden konnten als anderswo. Das Vorherrschen des Käufermarktes ist an den unterschiedlichen Dividenden besonders auf den Gebieten abzulesen, auf denen der Letztverbraucher den Absatz der industriellen Unternehmen bestimmt. Besonders charakteristisch hierfür ist die Dividendenentwicklung in der Textilindustrie, deren Abschlüsse zwar auch einen wirtschaftlichen Aufstieg erkennen lassen; an ihm sind aber die einzelnen Gesellschaften nur mit sehr großen Unterschieden beteiligt.

Bei den bisher veröffentlichten Abschlüssen von etwa ’1200 Aktiengesellschaften der westdeutschen Industrie haben über 40 v. H. gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung gebracht, während nur 2,5 v. H. für die Aktionäre eine Verschlechterung ergaben. Etwa 25 v. H. hielten ihren vorjährigen Dividendensatz aufrecht, und weitere 20 v. H. blieben wieder dividendenlos, während bei den restlichen Gesellschaften der Gewinn durch Organschaftsabrechnung übertragen bzw. über seine Verwendung nichts bekannt wurde. Allerdings dürften diese Zahlen die tatsächlichen Verhältnisse etwas zu günstig darstellen, weil noch einige hundert Abschlüsse fehlen und die späteren Abschlüsse erfahrungsgemäß immer ungünstiger sind als die früheren.

Das Schwergewicht der Dividendenbesserungen liegt bei den 446 Erhöhungen der Dividendensätze, denen nur 64 Wiederaufnahmen der Dividendenzahlungen gegenüberstehen. Obwohl der Raum für die Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen in den letzten Jahren immer kleiner geworden ist, so wird aber auch immer deutlicher, daß der Schritt von der Dividendenlosigkeit zur Wiederaufnahme der Dividendenzahlung für die Gesellschaft weit schwieriger ist, als die dann folgenden Maßnahmen zum Aufbau eines angemessenen Dividendensatzes. Bemerkenswert für die Wiederaufnahmen der Dividendensätze ist die Tatsache, daß man für 1955 weit höhere Erstdividenden gezahlt hat, als in den früheren Jahren, in denen man meistens mit 4 v. H. begann, während man für 1955 häufig sofort 6 v. H. zahlte und teilweise auch über diesen Satz hinausging. Ebenso waren die Steigerungen der Dividendensätze teilweise erheblich höher als in den Vorjahren. Dividendensteigerungen um 4 v. H. und mehr sind recht oft anzutreffen. Allerdings sind die Spitzendividenden amerikanischer Tochtergesellschaften von 15 v. H. und darüber, die im Vorjahre so großen Anstoß erregten, nicht weiter aufgestockt, sondern teilweise sogar beachtlich gesenkt worden. Im allgemeinen gehen die Dividendensätze nicht mehr über 12 v. H. hinaus, und die breite Schicht der konjunkturgünstig gelegenen Gesellschaften zahlt zwischen 8 bis 10 v. H., während in den weniger günstig gelegenen Teilen der Industrie 5 bis 7 v. H. ausgeschüttet wird. Daneben fehlen aber auch nicht niedrigere Sätze; die untere Grenze wird bei 1 v. H. Dividende erreicht, die ausgerechnet von einer Maschinenfabrik gezahlt wird.

Bei den Ertragsverschlechterungen sind 15 Ermäßigungen der Dividendensätze und 14 Einstellungen der Dividendenzahlungen festzustellen. Hier zeigt sich also umgekehrt, daß die Dividendeneinstellungen fast das gleiche Gewicht haben wie die Dividendenermäßigungen. Wenn schon aus finanziellen Gründen die Mittel zusammengehalten werden müssen, dann wird eine Dividendeneinstellung anscheinend auch nicht tragischer genommen als ein Abbau des Dividendensatzes. Die Einstellungen der Dividendenzahlungen betreffen aber fast ausschließlich Gesellschaften, die bisher 5 v. H. und weniger ausschütteten. Auch die Dividendenermäßigungen wurden überwiegend bei niedrigen Zahlungen durchgeführt. Hieraus geht hervor, daß gerade für die Gesellschaften, deren Ergebnisse um den Ertragsausgleich herumschwanken, der Aufstieg besonders erschwert ist. Daß man aber auch wiederum anfängt, trotz günstiger Verhältnisse mit kleinen Beträgen zu rechnen, zeigt die Dividendenermäßigung einer Maschinenfabrik von 10 auf 9 v. H., die allerdings mehr Einzelfall als Sympton darstellen dürfte.

Die starken Unterschiede in der Ertragslage der einzelnen Industriezweige kommen ebenso in den Dividendenveränderungen wie in der Höhe der gezahlten Dividenden zum Ausdruck. Der Steinkohlenbergbau konnte zwar nachziehen, bleibt aber noch erheblich unter dem Braunkohlen- und Kali-Bergbau, während er andererseits beachtlich über dem Erzbergbau liegt, der weiter überwiegend dividendenlos blieb. Auch die Bauindustrie zeigte Fortschritte, jedoch zog die Baustoffindustrie aus der Konjunktur den größeren Nutzen. Lediglich die Zementindustrie hat verhältnismäßig geringere Erhöhungen, die lediglich Vorjahrsausschüttungen unter 10 v. H. betrafen, während dieser Satz bei keiner Gesellschaft überschritten wurde. Wesentlich besser als im Vorjahr sind die Ausschüttungen in der Metallindustrie, wo die größten Fortschritte diesmal beim Halbzeug festzustellen sind. Die Metallwarenindustrie zog dagegen wieder nur langsam nach. Deshalb sind hier Dividendenlosigkeit sowie niedrige Sätze noch weit verbreitet. Die elektrotechnische Industrie bildet dagegen einen Schwerpunkt des Aufstiegs, woran insbesondere die Kabelindustrie beteiligt ist. In der Feinmechanik und Optik ging es demgegenüber wesentlich ruhiger zu. Auch der Maschinenbau ist an den Besserungen weitgehend beteiligt. Doch gerade hier zeigen die einzelnen Zweige sehr unterschiedliche Veränderungen, aus denen zu ersehen ist, daß nicht nur die Aufnahmefähigkeit des Marktes, sondern auch die Ertragsgestaltung der einzelnen Unternehmen keineswegs gleich ist. Dies trifft noch stärker für den Kraftfahrzeugbau zu. Die chemische Industrie weist zwar ebenfalls Erhöhungen In breiter Front auf, aber die Sätze bleiben im allgemeinen erheblich unter denjenigen der Maschinenindustrie, deren Rentabilität nur von der Gummiindustrie erreicht wird.

In den Verbrauchsgüterindustrien macht sich nunmehr die höhere Kaufkraft stärker bemerkbar. Die meisten Verbesserungen sind in der Porzellan- und Steingutindustrie festzustellen, obwohl hier. Verschlechterungen durchaus nicht fehlen. Nach mehrjährigem Stillstand hat nunmehr die Textilindustrie nachgezogen; aber die Dividendensätze sind noch überwiegend bescheiden und die Dividendenlosigkeit recht umfangreich. Am ungünstigsten liegen nach wie vor die Verhältnisse in der Lederindustrie, die mit wenigen Ausnahmen dividendenlos geblieben ist, während die Schuhindustrie einen weiteren Aufbau ihrer im allgemeinen nicht sehr hohen Dividenden durchführen konnte.

In der Ernährungwirtschaft zeigen die Brauereien auf sehr breiter Linie verbesserte Dividenden. In der Spirituosenindustrie und bei den Schaumweinkellereien sind einzelne Verbesserungen zu verzeichnen, während die Mineralbrunnen überwiegend dividendenlos blieben. In der Zuckerindustrie sind die Verbesserungen etwas zahlreicher als die Verschlechterungen, während sich in der Mühlenindustrie die Veränderungen ungefähr die Waage halten. In der übrigen Ernährungsindustrie hält die Mehrzahl der Gesellschaften die vorjährige Ausschüttung aufrecht. Bei den Veränderungen sind aber die günstigen zahlreicher als die schlechten. G. Pl.