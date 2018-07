Trotz vieler Bedenken hat der Bundesrat die Novelle zum Einkommen- und Körperschaftssteuergesetz verabschiedet, in der eine befristete steuerliche Förderung des Wohnungsbaues und der Landwirtschaft mit einer Sparerbegünstigung kombiniert wird. Damit sind die Möglichkeiten, steuerbegünstigt zu sparen, um eine weitere Variation bereichert worden. Leider trägt das neue Gesetz nicht zur Vereinfachung der Steuergesetzgebung bei, sondern kompliziert sie in einem nicht unbeträchtlichen Maße. Tatsächlich werden nur noch wenige in der Lage sein, die für sie in Frage kommenden Sparmöglichkeiten ohne fremde Hilfe richtig auszunutzen. Ob, wieviel, wann und was (Konten oder Wertpapiere) gespart werden sollte, kann immer nur im Einzelfallentschieden werden. Hilfestellung bei der Lösung dieses Problems geben Banken und Sparkassen.

Grundsätzlich müssen zwei Arten des steuerbegünstigten Sparens auseinandergehalten werden. Das Sparen im Rahmen der Höchstsätze für Sonderausgaben und die Kapitalanlage auf Grund des jetzt verabschiedeten 2. Änderungsgesetzes. Von beiden Möglichkeiten kann unabhängig voneinander Gebrauch gemacht werden.

Sparen im Rahmen der Sonderausgaben

Die voll abzugsfähigen Höchstsätze für Sonderausgaben betragen je 1000 DM für den Steuerpflichtigen selbst und für seine Ehefrau sowie 500 DM für jedes Kind. Das gilt für Steuerpflichtige unter 50 Jahren. Wer älter ist, dem stehen die doppelten Sätze voll abzugsfähig zu.

Beide Altersgruppen können die sich jeweils ergebenden Höchstsätze noch ein zweites Mal steuerbegünstigt sparen, doch sind diese Beträge dann nur noch zur Hälfte abzugsfähig. – Es kommt also jetzt darauf an, zu prüfen, inwieweit die Sonderausgaben durch Versicherungsprämien sowie u. a. Beiträge zur Sozial- und Krankenversicherung noch nicht voll in Anspruch genommen sind. Die dann noch verbliebenen Freibeträge können steuerbegünstigt gespart werden. Abgeschlossen werden können bis zum 31. Dezember 1956 noch Sparverträge für das Steuerjahr 1956. Die eingezahlten Gelder liegen dann 2 1/2 bzw. 3 Jahre fest. Möglich sind das Konten- und das Wertpapiersparen. Sparguthaben auf Grund „Allgemeiner Sparverträge“ und „Sparratenverträge“ werden zur Zeit mit 5 1/2 v. H. verzinst. Beim Wertpapiersparen stehen gegenwärtig sechsprozentige Pfandbriefe zum Ausgabekurs von 94 v. H. und siebenprozentige Schiffspfandbriefe zum Ausgabekurs von 98 v. H. zur Verfügung.

Sparen im Rahmen des 2. Änderungsgesetzes

Jeder Steuerpflichtige kann außerhalb der Sonderausgaben im Jahr noch 12 000 DM steuerbegünstigt sparen. Dieser Betrag ist jedoch nur zur Hälfte abzugsfähig. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen will, muß bis zum 31. Januar 1957 für das Steuerjahr 1956 noch einen entsprechenden Vertrag mit einem Kreditinstitut abschließen. Für den Veranlagungszeitraum 1957 müssen diese Verträge bereits bis Ende März 1957 unter Dach und Fach gebracht sein.

Das neue Gesetz begünstigt Einmalbeiträge für Versicherungen, allgemeine Sparverträge und den Ersterwerb festverzinslicher Schuldverschreibungen (also vor allem sechsprozentige Hypothekenpfandbriefe). K. W.