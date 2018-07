Ihrer drei saßen sie am Heiligen Abend rund um den Tisch: der Rinderhirte, sein Weib und der alte András, des Hirten Vater. Auch er, der Alte, war einst Rinderhirte auf dem Gut gewesen, sage und schreibe sechzig Jahre lang, ununterbrochen.

„Janos!“ sagte András zu seinem Sohn, „nimm die Bibel und lies mir daraus vor. Schließlich will ich doch auch noch teilnehmen an der heiligen, nächtlichen Andacht der Engel!“

Janos nimmt die Bibel aus der Truhe; er tut es ehrfürchtig, wie man es ihn gelehrt hatte. Er befeuchtet die Finger, spitzt seine Lippen und blättert im Buch. „Wo soll ich lesen?“ Der Alte zeigt mit dem Finger auf eine beliebige Stelle, oben am Rand eines Blattes. Doch gerade an dieser Stelle ging das Matthäus-Evangelium zu Ende; „Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis ans Ende der Welt!“ „Mehr steht nicht da!“ sagte János. „Das tut nichts zur Sache, lies, wo du willst!“ erwiderte der Vater, „das sind alles heilige Worte, an jeder Stelle, wohin dein Auge auch fällt.“ Endlich fing Janos wieder zu lesen an. Christus unser Herr erscheint soeben – nach der Auferstehung – seinen beiden Jüngern. Das Wort Emmaus machte Janos besonders viel zu schaffen. „Emenasz..., Emmeneuzs..., Emmenusz..., Emma ...“ Er schlug auf das Wort, wie ein dicker Brummer an die Fensterscheibe. Verzweifelt blätterte er eine neue Seite auf.

Jedoch, auch hier erzählte das Buch von einer neuen Erscheinung Jesu, es war die Stelle, wo sich der Herr dem Thomas zeigt und sagt: „Und selig sind jene, die nicht sehen, aber doch glauben.“ Ganz in Schweiß gebadet und puterrot im Gesicht, schlug János das Buch zu und schob es beiseite: „Und trotzdem: glücklicher waren doch jene“, stöhnte er, seine Pfeife wieder in die Zähne klemmend, „... glücklicher waren doch jene, die sehen konnten!“ Auch die Frau seufzte mit: „Warum haben wir nicht zu jener Zeit gelebt? Die Christum kreuzigten, durften ihn sehen – und wir bekommen ihn nicht zu sehen!“ – „Ich kann nur eines nicht begreifen“, brummte nun auch der Alte, „... wie war es nur möglich, daß ihn nicht einmal seine Jünger erkannten?“ – „Es war eben schon zu finster ...“, meinte János. Der Alte winkte ab: „Ach was! An seinen Worten hätten sie ihn erkennen müssen. Ich würde ihn sogar am Aufschlag seines Stiefelabsatzes erkennen, wenn er am Fenster vorbeikäme.“ – „Aber Vater, damals ging man doch barfüßig!“ Der Alte ließ sich nichts sagen. „Unerhört! Unseren Herrn Jesum nicht zu erkennen! Unter Tausenden würden ihn sogar meine Augen herausfinden! Draußen tobte der Sturmwind, daß die Fensterscheiben stark zitterten.

Mitten in der Nacht wacht die Frau aus dem Schlaf und schüttelt ihren Mann an den Schultern: „Mann! Denk dir, was ich für einen wunderschönen, herrlichen Traum geträumt habe...“ – „Laß mich schlafen ...“, stöhnte János, „mit mir redet gerade der heilige Thomas!“ – „Ja, aber auch ich habe den heiligen Apostel gesehen. Er hat mit mir gesprochen und mir gesagt: „Morgen wirst du Jesum sehen, mit eigenen Augen, wie du es dir immer schon gewünscht hast.’ Meiner Seel’, genau das hat er mir gesagt...“ – „Und mir auch!“ staunte Janos mit aufgerissenen Augen. Sollten sie den Alten wecken? Sollten sie ihm den Traum erzählen? Während sie darüber berieten, ließ sich auch des Alten Stimme unterm Schafpelz vernehmen: „Kinder, Kinder! Was habe ich Schönes geträumt! Nein, so etwas Schönes...!“ Auch ihm war der heilige Thomas erschienen. „Christus unser Herr läßt dir sagen“, so sprach der heilige Apostel im Traum zum Alten, „daß du ihn morgen sehen, sogar mit ihm sprechen wirst!“

In der Früh, beim Morgengrauen, machte sich die Frau für ihren Dienst zurecht, sie band eine weiße Schürze um und ging ins Schloß ... „Träume sind Schäume!“ murmelte sie dabei vor sich hin. Auch dem Janos verflog der Traum. Während er das Vieh fütterte, dachte er längst nicht mehr an ihn. Nur der Alte kam noch den ganzen Vormittag nicht aus dem Staunen.

Gegen acht Uhr trat die Gutsherrin in die Küche. „Marcsa! Komm in das Speisezimmer! Du mußt um den Christbaum herum saubermachen. Dabei darfst du gleich etwas ganz besonders Schönes schauen! Mein Sohn, der Doktor, hat aus Pest ein Geschenk mitgebracht – nein, derlei haben deine Bauernaugen sicher noch nicht geschaut!“ Und beide betraten das Zimmer. Die gnädige Frau wies auf die Wand. „Schau hin!“ Marcsa wurde zur Säule: Ein derart schönes, lebensgetreues Jesusbild blickte ihr von der Wand entgegen, daß sie wie gebannt immer nur schauen mußte. Dann schlug sie die Hände zusammen, die Beine versagten ihr den Dienst und sie fiel auf die Knie: „Du lieber Gott!“ stotterte sie, mit Freudentränen in den Augen. „Bitte, bitte, gnädige Frau – erlauben Sie, daß auch mein Mann unseren Herrgott schauen darf. Und auch mein Vater soll ihn sehen.“