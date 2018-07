USSENHANDEL

Der Wert der westdeutschen Exporte wird sich 1956 nach einer Vorausschätzung des Statistischen Bundesamtes auf rund 31 Mrd. DM belaufen; 1955 waren es 27,7 Mrd. DM. Der Einfuhrwert wird auf über 28 Mrd. DM geschätzt. 1955 hatte er 24,5 Mrd. DM erreicht.

Die Benzinknappheit hat in vielen Ländern Europas eine ungewöhnliche Nachfrage nach kleinen und wirtschaftlichen Fahrzeugen ausgelöst. Wie die Ernst Heinkel AG mitteilt, kann sie trotz erhöhter Produktion die Nachfrage kaum befriedigen. Haupinteressenten sind Holland, Dänemark, Schweden, Belgien und natürlich auch England.

Für eine Beschleunigung der Erdöllieferungen nach Europa hat die amerikanische Regierung jetzt umfassende Pläne veröffentlicht. Durch eine Vereinfachung der Verwaltungsvorschriften und die Aufstellung eines genauen Tankerplanes soll jede Lieferungsverzögerung unterbunden werden.

Vom argentinischen Zentralbankrat wurde beschlossen, für Importe aus Ländern mit freier Währung (vor allem aus den USA), die über den offiziellen Markt abgewickelt werden, ein neues Zahlungssystem einzuführen. Nach ihm sollen Devisenzuteilungen erst nach der Zollabfertigung in Buenos Aires bzw. 90 Tage nach der Dokumentenaufnahme im Ausland vorgenommen werden. Argentinische Bankkreise haben diese Regelung mit Recht kritisiert.

AUSLAND

Die Gewährung der 1,3 Mrd.-Dollar-Anlelhe des Weltwährungsfonds an England wirkte sich bereits in der Vorwoche zu einer leichten Befestigung des Pfund-Sterling am New Yorker Devisenmarkt aus.