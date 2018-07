Weihnachtszeit ist Bastelzeit. Ob nun der Vater im Keller mit Säge und Hammer hantiert, um das Puppenhaus oder den Kaufladen fertigzukriegen, ob die Mutter Puppenbettzeug und Kasperlepuppen macht – immer handelt es sich um Beschäftigungen, bei denen niemand weiß, wo das Vergnügen aufhört und die Arbeit anfängt, wo der schmale Grat zwischen Tun -Dürfen und Tun-Müssen verläuft. Sie, verehrte Leserin, kennen sicher auch das hübsche Buch Mark Twains über Tom Sawyer. Der pfiffige Tom – von seiner Tante dazu verurteilt, einen Gartenzaun auzustreichen – weiß sich glänzend aus der Affäre zu ziehen. Er redet seinen Freunden ein, es sei keine Arbeit, sondern ein besonders privilegiertes Vergnügen, den Zaun streichen zu dürfen, und erreicht, daß ihm nicht nur freudig die Arbeit abgenommen, nein – sogar abgekauft wird...

Dieser Schritt vomTun-Müssen zumTun-Dürfen, gepaart mit dem uralten menschlichen Spieltrieb, ist der wesentliche außerwirtschaftliche Grund für jene Mode, die vor allem in den Vereinigten Staaten unter dem Namen „Do it yourself“ schon zu einer Volksbewegung geworden ist. Selbst im Hause handwerklich zu arbeiten – das wird unter anderem als eine Art Ausgleichssport betrachtet, für den ein witziger Beobachter bereits den Slogan prägte: „Die Axt im Hause erspart die Psydotherapeutik!“

Für viele von uns, denen die Weihnachtsbastelei soviel Freude schenkt und – notabene – den Geldbeutel schönen hilft, taucht daher ganz von selbst die Frage auf, wie weit eine Tue-es-selbst-Bewegung auch auf die Alte Welt überzugreifen beginnt. Es wäre ja nicht die erste amerikanische Supermode, die bei uns Schule macht: denken wir nur ans Camping. Es ist nicht zu leugnen: einige Gründe lassen daraufschließen. Da ist einmal die Entwicklung zur kürzeren Arbeitszeit, die heute noch verschleiert wird durch das Überstundenunwesen in unserer vollbeschäftigten Wirtschaft, die aber unweigerlich kommt. Kürzere Arbeitszeit – das bedeutet mehr Freizeit. Außerdem wird auch bei uns die harte körperliche Arbeit mehr und mehr durch Maschinen überflüssig gemacht. Das wiederum heißt: auch am Feierabend und vor allem am freien Wochenende sind noch genügend Kräfte und genügend Zeit da, um zu Hause handwerklich zu arbeiten.

Ein sehr ernst zu nehmender wirtschaftlicher Grund: Facharbeiter- und Handwerkerlöhne haben eine allmächtig ansteigende Tendenz. Dadurch vergrößert sich die Preisspanne zwischen der lohnintensiven Handwerkerarbeit und den Kosten beim Selbsthandwerken. Selbstarbeit wird verlockender. Noch etwas Psychologisches kommt hinzu: Unsere Wirtschaft verfeinert die Arbeitsteilung immer mehr – eine notwendige wirtschaftliche Entwicklung. Dabei geht aber die Freude am „Werk“ für den einzelnen teilweise verloren. Er ist nur noch Rädchen im Betriebe, er kann nie mehr den Stolz auf ein Werkstück empfinden, das er von A bis Z selbst gemacht hat.

Kein Wunder, daß die Freude am selbstgetischlerten Schrank, am selbstbestellten Garten doppelt wiegt. Dem Schlagwort „Zurück zur Natur“ scheint im 20. Jahrhundert das Schlagwort “Tue es selbst“ zu entsprechen – eine Teil-Rückkehr zum Wirtschaftssystem der geschlossenen Hauswirtschaft.

Auch hier wieder der eigenartige, Ironie weckende Widerspruch: Die amerikanische Hausfrau zum Beispiel kauft ihre Suppe in Dosen, ihr Gemüse geputzt, die Kartoffeln geschält – aber sie beginnt sich ihre Couch wieder selbst zu polstern und zu beziehen. Kartoffelschälen – das ist Arbeit. Aber seine Couch beziehen – das ist eine Mischung von Vergnügen, Sport, Eitelkeit – das fertige Werk soll ja bewundert werden – und sogar ein prickelndes Lotteriespiel: man weiß beim erstenmal nie vorher, wie’s ausgeht, obwohl die Werkzeugkästen und die Bastelanleitungen möglichst narrensicher aufgemacht sind. In den USA ist sogar eine Bastelanleitung unter dem Titel „Für Männer mit zehn Daumen“ erschienen. Die Ärzte und Versicherungsgesellschaften sehen die Bewegung übrigens mit gemischten Gefühlen an: Einerseits ist solch ein Ausgleichssport psychisch sehr gesund. Er ist ein nützliches Ventil für die viele Freizeit, die sonst möglicherweise auf dumme Gedanken bringt. Andererseits ähnelt der Verlauf der Unfallkurve bei der Heimbastelei schon der traurigen Kurve der Straßenunfälle. Und die Feuerschäden, durch von Laien unsachgemäß verlegte Leitungen, sollen viele Millionen Dollar betragen.

Das Handwerk in den Staaten hat sich gegenüber dem „Tue-es-selbst“ übrigens recht geschickt verhalten. Di Fachleute haben sogar – freilich gestützt auf eine ohnehin glänzende Beschäftigung – es sich angelegen sein lassen, den Laien in Kursen das nötige technische Wissen und die technischen Fertigkeiten beizubringen. Dadurch ist nämlich der wirkliche Fachmann fast zum Fachlehrer geworden. Die Gewerkschaften schlugen in die gleiche Kerbe. Es gibt auch viele Zwischenformen, bei denen der Fachmann dem Laien an die Hand geht und nur noch sozusagen der letzte Handgriff dem „Selberhelf“ überlassen bleibt – was seinem Stolz auf das gelungene Werk kaum Abbruch tut. Es wäre gut, würde auch das deutsche Handwerk ähnlich tolerant reagieren. Es muß seine größte Chance darin sehen, den Qualitätsunterschied zwischen Laienarbeit und Fachmannsarbeit möglichst groß und den Kostenunterschied möglichst klein zu halten.

In einem Punkte freilich sind die deutschen Handwerker mit Recht empfindlich: dort, wo aus der Selbsthilfe die Schwarzarbeit wird, aus dem Steckenpferd der Nebenberuf. Es hat sich herausgestellt, daß die Rückkehr zur „geschlossenen Hauswirtschaft“ den Keim zur neuen Spezialisierung bereits in sich trägt. Der eine kann besonders gut tapezieren – er tut’s bald nicht nur bei sich selbst, sondern, gegen ein Entgelt unter dem Facharbeiterlohn, auch bei sämtlichen Nachbarn. Frau X. spürt in sich das Talent zur Friseuse oder zur Schneiderin, sie fabriziert bald allen Freundinnen die Dauerwellen oder die Kleider. Hier wird auch der Staat hellhörig: denn eine solche Schwarzarbeit geht in der Regel einher mit Steuerhinterziehung, oft auch mit Unterstützungs- oder Rentenbetrug. Damit muß man freilich überhaupt bedenken, daß jeder Selberhelf den Staat um mögliche Steuereinnahmen bringt. Im übrigen aber können wir nur sagen: Nur zu! J. N.