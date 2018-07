Nun ist die fünfte deutsche Investmentgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen mbH, die ihren Sitz von Hamburg nach Frankfurt/Main verlegt hat, aktiv geworden, Seit dem 17. Dezember bietet die Gesellschaft Zertifikate ihres Investa-Fonds an. Der Startkurs betrug 100 DM. (Eine kleinere Stückelung hat nur der Unifonds.) Der Anlagefonds „Investa“ enthält nur Wertpapiere inländischer Unternehmen, in der Hauptsache Aktien erstklassiger Gesellschaften, aber auch zu einem kleineren Teil achtprozentige Industrieobligationen.

Die Käufe der Wertpapiere für diesen Fonds haben In den vergangenen Wochen zu den bemerkenswerten niedrigen Kursen stattgefunden. Diese Tatsache sichert dem Fonds einen günstigen Start, zumal, wenn die Hoffnungen auf eine Diskontsenkung im kommenden Frühjahr in Erfüllung gehen sollten. Bei der Auswahl der Papiere hat man sich nur für solche Gesellschaften entschieden, bei denen keine Interessenkäufe stattfinden und bei denen keine majorisierten Großaktionärspositionen bestehen.

Die Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen mbH. ist mit einem Kapital von 1 Mill. DM ausgestattet, das zu 30 v. H. von der Deutschen Bank-Gruppe übernommen wurde, die auch in der Führung der Gesellschaft stark engagiert ist. Mitinhaber sind außerdem noch folgende Bankhäuser: Badische Bank, Karlsruhe; Brinkmann, Wirtz & Co., Hamburg; Delbrück Schickler & Co., Hamburg; Deutsche Unionbank, Frankfurt; Conrad Hinrich Donner, Hamburg; Georg Hauck & Sohn, Frankfurt; Metallgesellschaft, Frankfurt; B. Metzler seel. Sohn & Co., Frankfurt; Alwin Steffen, Frankfurt; August-Thyssen-Bank, Berlin.

Dem AR gehören an: Franz Heinrich Ulrich, Mitglied des Vorstandes der Norddeutsche Bank AG., Hamburg, Vors.; Karl Haus, Teilhaber des Bankhauses Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln, stellv. Vors.; Dr. Rudolf Brinckmann, Teilhaber des Bankhauses Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg; Albert Metzler, Teilhaber des Bankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co., Frankfurt; Dr. Johannes Semler, Vors. der Deutschen Schutzvereinigungen für Wertpapierbesitz, München; Ernst Freier, Dir. der Norddeutsche Bank AG., Hamburg, Ersatzmitglied. Zu Geschäftsführern sind Heinz Cammann, Frankfurt und Dr. Ernst Bracker (stv.), Frankfurt bestellt. ue.

Kraus-Maffei: Auftragsbestand bis über 1957 hinaus. Die Kraus-Maffei AG, München-Allach, hat einen Auftragsbestand, der die Beschäftigung bis über 1957 hinaus sichert. Der Export in Diesel-Lokomotiven, in deren Bau das Werk führend ist und die sie für die Deutsche Bundesbahn in Serie baut, läuft noch an. Neu entwickelte Omnibustypen gehen jetzt in Serienfertigung. Auch für Walzwerkanlagen und Pressen liegen größere Aufträge vor. Außerdem werden Maschinen für die kunststoffverarbeitende Industrie hergestellt. Der Umsatz erhöhte sich im laufenden Jahr auf über 95 Mill. DM