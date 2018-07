Zu dem Bericht über Maßnahmen zur Strukturverbesserung in der Praxis (erschienen in unserer letzten Ausgabe unter dem Titel „Von Kummer-Existenzen zu gesunden Höfen“) wird uns von sachverständiger Seite noch folgendes geschrieben:

Die geringe Ertragsfähigkeit eines erheblichen Teiles der klein- und mittelbäuerlichen Betriebe kann mit den traditionellen Mitteln der Agrar- und Wirtschaftspolitik nicht behoben werden. Man wird, nach den Anregungen von Minister Lübke verfahrend, einen Teil der zu kleinen Betriebseinheiten zu leistungsfähigen Familienwirtschaften vergrößern (aufstocken) müssen. Dabei ist die Besitzzersplitterung, besonders in den Realteilungsgebieten, durch Flurbereinigung in einem einfacheren und deshalb schnelleren Zusammenlegungsverfahren und durch freiwilligen Landtausch zu beseitigen. Man muß für die Hinausverlegung (Aussiedlung) von Höfen, die sich in zu enger Dorflage für eine moderne Bewirtschaftung befinden, und damit auch für die Auflockerung der Höfe, die im Dorf verbleiben, sorgen. Alle diese Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur müssen zusammenwirken. Sie wären durch Beratung über die beste Anpassung der Bodennutzung an die natürlichen Ertragsverhältnisse zu ergänzen.

Der von Minister Lübke berufene Ausschuß zur Verbesserung der Agrarstruktur hat einen neuen Weg zur Förderung der strukturellen Umstellung gewiesen. Das neue Verfahren soll neben die bisherigen treten.

Die bisherigen Verfahren hingen allzu stark an behördlicher Initiative und an dem Durchlaufen eines langen behördlichen Weges. Wer sich, von außen kommend, damit befaßt, ist immer wieder überrascht und zugleich bedrückt, zu sehen, wie groß das Beharrungsvermögen ist, unter wesentlich veränderten Verhältnissen weiter nach alten Methoden zu arbeiten, wie schwer es hält, Bestimmungen und Verfahren, die seit Jahrzehnten bestehen, zu ändern und veränderten Umständen elastisch anzupassen. Jetzt hat der Ausschuß vorgeschlagen, den Bauern selbst zum Träger der Maßnahmen zu machen, damit seine Initiative anzusprechen und ihm durch Abkürzung und Vereinfachung des Verfahrens eine schnelle Realisierung seiner Absichten in Aussicht zu stellen. Die erste Resonanz auf die Bekanntgabe des neuen Weges ist draußen sehr positiv. Sie läßt erhoffen, daß die Initiative bei vielen Bauern wieder erwacht, die wegen der Schwerfälligkeit und langen Dauer des bisherigen Verfahrens zurückgedämmt war. Die „angesprochenen“ Länderverwaltungen haben im wesentlichen positiv reagiert; hier und da zeigten sich freilich gewisse „Bedenken“ gegen die Mitwirkung bei dem neuen unbürokratischen Verfahren. Auch einige der (gemeinnützigen) Siedlungsgesellschaften, die noch nicht erkannt haben, daß ihnen hier neue und wichtige Aufgaben zuwachsen können, verhalten sich abwartend.

Die Initiative kann auf dem Gebiet der Aufstockung (zu einer rationelleren Betriebsgröße) und der Aussiedlung (Dorfauflockerung) wirken. Der Ausschuß fordert zunächst eine Unterstützung des freiwilligen Landtausches, z. B. durch Befreiung von Umschreibungsgebühren, Erlaß der Grunderwerbssteuer und durch Prämien. Das würde dem aussiedlungswilligen Bauern die Aufstellung eines Planes wesentlich erleichtern. Kann er einen Plan vorlegen, den einige besonders benannte Siedlungsgesellschaften (in erster Linie die Gesellschaft für innere Kolonisation und die Deutsche Bauernsiedlung) für gut befinden, so kann er – ohne die Bemühung weiterer Stellen – an das mit der Landwirtschaftlichen Rentenbank arbeitende Banknetz – seine Hausbank wird in den meisten Fällen dazu gehören – mit der Bitte herantreten, ihm Mittel aus dem Fonds von 80 Mill. DM zu geben, den die Bundesregierung im Grünen Plan für solche Strukturverbesserungen bereitgestellt hat. Er kann hiervon 60 v. H. der baren und unbaren Aufwendungen oder – bei Aussiedlung – höchstens 40 000 DM, bei Aufstockung 10 000 DM (unter besonderen Umständen etwas mehr) als höchstens 30jährigen Kredit bei dreiprozentiger Tilgung und einprozentigem Zins erhalten. Bei Aussiedlung gibt es für die Erschließung, den Wegebau, für Energievnd Wasserversorgung einen verlorenen Zuschuß bis zu 15 000 DM. Dies Geld wird schnell zur Verfügung gestellt, da das Gutachten der genannten Siedlungsgesellschaften als Bescheinigung für die Bonität des Vorhabens genügt.

Der aussiedlungswillige Bauer erhält noch eine weitere Erleichterung. Verlegt er seinen Hof aus dem Dorf in seine Feldmark, so kann sein Hof im Dorf verkauft werden; dem Erwerber der Hofstelle ist ein Kredit von 75 v. H. (höchstens 10 000 DM) zugesagt. Damit wird die Aussiedlung gleichsam von zwei Seiten her gefördert.

Man könnte sich denken, daß die neue Methode viel Anklang findet und daß deshalb die 80 Mill. DM (und ihre hoffentlich im nächsten Jahr erfolgende Aufstockung) gar nicht zur Finanzierung aller Vorhaben ausreichen. So wäre zu überlegen, ob nicht Teile der jetzt zur Verfügung stehenden Siedlungsmittel – jährlich rund 1,5 Mrd. DM – zur Unterstützung des neuen Verfahrens über eine zentrale Vergabestelle eingesetzt werden können. Nach Schätzung von Fachleuten bedürfen 200 000 bis 300 000 Höfe der Aufstockung und Aussiedlung. Fle.