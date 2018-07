Inhalt Seite 1 — Theater seltsamer Menschen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jedes Jahr kam im Advent ein Tag, an dem Stöppele, der kleine dicke Schulmeister in der Kolonie Cerro Azul, eine Kolonistenfrau Drei irgendwen sagen hörte: „Schon Dezember! Drei Wochen, und wir hätten Weihnachten, wenn wir noch drüben wären!“ Dann sagte Stöppele: „Ich bin aus Straßburg, da stand der erste Lichterbaum, Es ist hischtorisch!“ und nannte ein Datum, das niemandem seiner Zuhörer ein Begriff war. Er sah es ihren Augen an und begann „Lang, lang ist’s bald zu trällern. „Dann macht Ihr Euch wohl bald wieder hinüber?“ sagte eine dürre Frau mit einem Blick, der von einer hämischen Anzüglichkeit erfüllt schien.

Stöppele schaute sie an mit einem Blick, in dem ein verschmitzter Spott leuchtete und ein Fragezeichen hinter Wehmut und Güte zu setzen schien. Das war das Gesicht, das er zu besonderen Anlässen machte. Dann schob Stöppele, wieder „Lang, lang ist’s her“ trällernd, davon und zur Venda hin und machte sich ans Cachassatrinken, den aus Zuckerrohr gebrannten Schnaps, den er sonst das ganze Jahr über mied.

Tags darauf hielt er keine Schule mehr, saß bis in die Nächte in der Venda und trank allein oder mit der Gesellschaft, die sich einfand. Mitten in einer Unterhaltung mit den Mittrinkern, Bauern aus der Kolonie oder Gauchos vom Camp, von der Liebig-Farm, konnten sich ohne erkenntlichen Grund seine Augen mit Tränen füllen. Niemand nahm es zur Kenntnis, bis er sich wehleidig anzuklagen begann. Dann machte der Vendist: „Schulmeister, Schulmeister! Nä, na!“ Und der Betrunkene stammelte: –„Ich bin kein Schulmeister! Ich bin ein unglücklicher Mensch.“ Kaum verständlich begann er zu singen: „Zu Straßburg auf der Schanz, da fing mein Trauern an ...“

Er ging hinaus, als wollte er vor der Tür nur einmal frische Luft schöpfen oder etwas nachsehen. Aber er kam nicht zurück, auch nicht am nächsten oder übernächsten Tag. Er blieb fort, bis er so gegen Mitte Januar eines Morgens wieder in der Schule saß, auf die Kinder wartete, die gar nicht wußten, daß er zurück war, und tat, als ob er sich die sonderbare Abwesenheit gar nicht geleistet, sondern jeden Morgen um acht Uhr auf diesem Stuhl gesessen und auf das Kommen der Kinder gewartet hätte.

Nie hat jemand feststellen oder auch nur vermuten können, wo oder wie oder mit wem er seine Advent- und Weihnachtszeit verbrachte. Er war nicht aufs Camp gegangen, das hätten die Gauchos gemeldet, nicht nach Hammonia oder Blumenau, denn dorthin, auch nach Itajahi an die Küste, kamen regelmäßig Leute aus der Kolonie und wären ihm begegnet oder hätten von ihm gehört, wenn er etwa nach Porto Alegre gegen Süden gefahren wäre. So oder ähnlich wiederholte es sich Jahr um Jahr, und es wurden an die dreißig. Die Kolonisten, meist Deutsche und Tschechen, empfanden die Regelmäßigkeit und das Nichtaufzuklärende seines Verschwindens um immer dieselbe Zeit als die Folgen einer unerklärlichen Naturkraft. Ihr verworren in die Tiefe gewirbeltes Wesen zaubere dem Schulmeister das Vermögen zu, etwa wie Flüsse plötzlich in den Schoß der Erde verschwinden können, sich über die Wochen unsichtbar zu machen und rasch nach der alten Heimat zu schweben, um die heilige Advents- und Weihnachtszeit dort zu verbringen.

Wohl war er im Laufe der Jahre mal gefragt worden: „Wo wart Ihr denn heuer?“ Dann hat er nur mit der wehmütig lächelnden Güte geantwortet, zu der aus seinen hellen Augen der verschmitzte Spott trat, und der Frager hat sich unsicher gefühlt und zurückgezogen. Nur dem Pirchwasser, der eindringlicher fragte und beharrte, hat er einmal gesagt: „Wißt Ihr, Pirchwasser, wenn Eure zehn Kinder bei Euch im Haus sind, essen oder schlafen sie. Bei mir in der Schule muß ich mich aber mit ihnen abgeben, und da tut mir Urlaub not. Ich war ein bißchen in der Wüste oder, wenn Ihr das besser versteht: beim Skilaufen.“ – „Kann ich mir denken!“ hat der Pirchwasser gesagt, „aber wo?“ – „Wenn ich Euch das sage, seid Ihr imstand und schickt mir das nächste Mal Eure zehn nach!“

Bornemann, der Vendist, hat mir das erzählt, als ich einige Zeit bei ihm wohnte, aber da ich Ende Dezember kam, befand sich der Schulmeister in der Wüste. Also sah ich ihn erst nachher, als er zurückgekommen war. Wir waren öfter zusammen, ein gemütlicher Mann, ein wenig verhangen – und als wir einmal etwas stark gebechert hatten, erschien mir der Versuch leicht, sein Tabu anzugehen.