Von Hanne Huber

Neuerdings kann man bei Stellenangeboten in englischen Zeitungen lesen: „Bewerber müssen über 40 Jahre alt sein.“ Die englischen Gewerkschaften und Industrieverbände haben gemeinsam mit dem Staat einen Großangriff gegen die diskriminierende Höchstaltersklausel unternommen. Den Anfang machte die Verwaltung. Sie bot 600 Beamtenstellen mit Pensionsberechtigung für Bewerber zwischen 40 und 60 Jahren an und hat sie inzwischen auch besetzt. Dem Staat wiederum schlossen sich die Schiffswerften an. Und eine Möbelfabrik in der Nähe von London beschäftigt grundsätzlich nur noch über 40jährige Arbeiter und Angestellte. Seitdem konnte, so wird berichtet, die Produktion beträchtlich gesteigert werden.

Es gibt mehr Beispiele für ein solches Verfahren – auch in der Bundesrepublik –, forciert natürlich durch den Arbeitskräftemangel, der die kritische Höchstaltersgrenze im Lauf der letzten Jahre stetig nach oben verschoben hat. Dennoch hat sich die Zahl der als arbeitslos gemeldeten älteren weiblichen Angestellten in den wichtigsten Berufsgruppen (in den kaufmännischen Berufen, den Verwaltungs- und Büroberufen) seit drei Jahren kaum verändert. Außerdem ist anzunehmen, daß die tatsächliche Zahl von arbeitsuchenden Frauen in den Angestelltenberufen auch heute noch größer ist, als man das aus den Arbeitslosenstatistiken ablesen kann. Denn viele Frauen, die nicht unterstützungsberechtigt oder sonstwie hilfsbedürftig sind, melden sich bei den Arbeitsämtern überhaupt nicht, weil sie von vornherein damit rechnen, daß sie nicht unterzubringen sind. Hinzu kommt noch, daß viele Frauen aus Angestelltenberufen „berufsfremd“ arbeiten, weil sich im eigentlichen Beruf keine Möglichkeit bot oder bietet.

Für Frauen über 45 Jahre ist es jedenfalls auch heute noch schwer, wieder Arbeit in ihrem Beruf zu finden, wenn auch die Chancen in Gebieten mit besonders großem Arbeitskräftemangel günstiger geworden sind. Eine Bestätigung dafür ergibt sich aus einer Ermittlung über das Alter der Arbeitslosen, die Ende 1955 angestellt worden ist. Bei rund 249 000 befragten Unterstützten aus der Arbeitslosenfürsorge – man nennt sie neuerdings Arbeitslosenhilfe – waren bei den Frauen annähernd 55 v. H. über 45 Jahre alt. Eine andere Untersuchung der Arbeitsverwaltung gibt bemerkenswerte Aufschlüsse über die Gründe, die einer Vermittlung der 45 und mehr Jahre alten Arbeitslosen in den Angestelltenberufen im Wege stehen. Hervorstechend ist, daß nur etwa bei der Hälfte der Frauen das Alter der Grund war, weshalb die Vermittlung scheiterte. Gleich danach rangieren mangelnde Spezialkenntnisse (14,1) und Berufsentfremdung (11,5 v. H.). Ungünstige Wohnlage oder Gebundenheit an einen Ort war bei nur 2,5 v. H. der Frauen die Ursache der Arbeitslosigkeit. „Fehlende Bereitschaft zur Umstellung“ und „Unverträglichkeit“ erreichten zusammen 1,1 v. H. Bemerkenswert ist schließlich noch, daß von den über 45 Jahre alten arbeitslosen Angestellten lange nicht alle die Angestellteneigenschaft durch Ausbildung erworben haben: bei den Frauen sind es nämlich nicht einmal ganz 45 v. H., bei den Männern dagegen haben immerhin fast 70 v. H. die Angestellteneigenschaft durch Ausbildung erworben.

Die „mangelnden Spezialkenntnisse“ sind u. a. darauf zurückzuführen, daß während des Krieges viele Frauen ohne vorherige fachliche Ausbildung in Angestelltenberufe kamen, aber eigentlich nicht als Angestellte anzusprechen sind. Ihnen fehlt auch meist eine anderweitige berufliche Ausbildung. Diese Frauen finden sehr schwer wieder den Anschluß. Fast ebenso ungünstig sind die Aussichten für die zwar ehemals ausgebildeten, aber berufsentwöhnten Frauen, die nach mehrjähriger Unterbrechung wieder im Beruf unterkommen wollen. Zu denken aber gibt die häufig zu machende Beobachtung, daß es selbst Frauen mit guter Ausbildung und lückenloser Laufbahn oft schwer haben, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Es geschieht nämlich bei den Frauen besonders oft, daß sie vorwiegend einseitig beschäftigt werden und anderen Anforderungen dann nicht mehr gewachsen sind.

Neben diesen handfesten Gründen gibt es noch eine Reihe von Vorurteilen und psychologischen Hemmungen, die dazu führen, daß die Arbeitgeber jüngere Kräfte bei Neueinstellungen bevorzugen. Was die Vorurteile betrifft, so wird fast immer behauptet, daß ältere Frauen häufiger krank seien. Aus einer Statistik des Bundesarbeitsministeriums ist jedoch zu entnehmen, daß die relativ stärkste Arbeitsunfähigkeit bei den 20- bis 25jährigen liegt. In diesen Altersklassen kommen nämlich 66 Fälle auf je 100 Mitglieder der Sozialversicherung. Auch bei den 25- bis 35jährigen waren die Fehlzeiten recht überdurchschnittlich, d. h. es gab noch über 52 Kranke auf 100 Mitglieder. In den oberen Altersstufen waren die Fehlzeiten wesentlich geringer. Auch die Behauptung, Frauen seien häufiger krank als Männer, wird durch diese Untersuchung entkräftet. Auf 54 Krankheitsfälle bei den Männern kamen nur 48 bei den Frauen ...

Ein anderes Vorurteil sind die höheren Gehaltsansprüche älterer Kräfte. Dazu ist zu sagen, daß einerseits die Auswahl an jungen Kräften nicht mehr groß ist und andererseits mehr als 85 v. H. der in Frage kommenden Tarifverträge das Höchstgehalt bereits nach zehn bis zwölf Berufsjahren oder bei Erreichung des 30. Lebensjahres vorsehen.