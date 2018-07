Inhalt Seite 1 — Was steht zur Debatte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Weihnachtsgeschenke für Ihre Familieund Ihre Freunde – all die begehrenswertenDinge, die Sie in diesenTagen kaufen möchten – wurden schonvor vielen Wochen, ja Monaten, hergestelltoder eingeführt. Die Rohstoffefür diese Waren warteten in deutschen Lägern schon lange auf ihre Verarbeitung und Veredelung, noch ehe vomSuezkanal her politische und in ihrem Gefolge wirtschaftliche Spannungenheraufzogen. „Suez“-Preise unter demWeihnachtsbaum sind also durch nichtsgerechtfertigt!

Inzwischen ist der Höhepunkt der Kriseeinem Gefühl der Erleichterung gewichen.Gerade die abklingende Bedrohungaber ist geeignet, unsere Wachsamkeiterlahmen zu lassen.

In der Stimmung des Aufatmens magmancher meinen, es hätte schlimmerkommen können, und nimmt es achselzuckend hin, wenn ein über Nacht erhöhterPreis mit dem Hinweis „Suezkanal“gerechtfertigt wird.

Kein Platzfür Geschäftemacher

Die Freude am Schenken und der guteVerdienst dieses Jahres, das könnteschon zu unbedachten Einkäufen verführen.Also möchte ich Sie gewappnetsehen, wenn jemand versuchen sollte, sich auf dem erlöschenden Feuer vonSuez ein Extrasüppchen zu kochen.

Der deutsche Verbraucher kann derweiteren Entwicklung mit Gelassenheitentgegensehen. Seiner Besonnenheit istes wesentlich zu verdanken, wenn inder Bundesrepublik während der vergangenenJahre die Preise stabiler gebliebensind als in den meisten anderenLändern und wenn wir Versorgungsstörungen von unserem Lande fernhaltenkonnten.

Der deutsche Handel hat sich in den kritischen Wochen in seiner Mehrheitdiszipliniert gezeigt. Es kommt daraufan, diese Disziplin weiter beizubehalten.