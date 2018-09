In diesen Wochen, in denen des Norddeutschen Rundfunks jüngstes Sendekind, das Dritte Programm, seine eigene Form zu finden sucht, steht es im Brennpunkt vielerlei Kritik. Einer wohlwollenden Kritik von seiten der Hörer, die die neue Programmfolge als solche bejahen, sich nur dieses und jenes in der Ausführung anders wünschten (wir selbst haben Einwände ja auch schon angemeldet), und einer nicht ganz so wohlwollenden Kritik aus den Bezirken der älteren Programmschwestern, wo man mit scheelen Blicken den Spätling beobachtet.

Eine sehr markante Ziffer auf der Haben-Seite, des Dritten Programms ist eine Vortragsreihe, die der Atomphysiker Carl Friedrich v. Weizsäcker über das Thema Atomenergie und Atomzeitalter abhält. Die ersten beiden Vorträge Was ist ein Atom und Woraus bestehen Atome? sind gesendet, noch zehn weitere werden folgen und sich mit Themen beschäftigen, wie Reaktoren, Bomben, Biologische Auswirkungen und Wie können wir im Atomzeitalter leben? Weizsäcker spricht mit der Schlichtheit und Bescheidenheit des großen Wissenschaftlers: ruhig – doch nicht eintönig; gelassen – doch nicht blasiert; einfach – doch nicht von oben herab popularisierend. Mit plastischen, einprägsamen Bildern und Beispielen gelingt es ihm, den Hörer, der nur wenig mitzudenken bereit ist, die Grundbegriffe und Probleme der modernen Atomphysik auseinanderzulegen und ihm Maßstäbe an die Hand zu geben, mit deren Hilfe er die Welt um sich besser zu beurteilen lernt, die Welt an der Schwelle des Atomzeitalters.

Weizsäcker hat lange geschwiegen und es abgelehnt, sich öffentlich über seine Arbeiten zu äußern. Um so höher muß man bewerten, daß es den Redakteuren des Dritten Programms gelungen ist, den Gelehrten zu dieser Vortragsreihe zu bewegen, über die er selbst schreibt: „Ich mußte mich auf meine Arbeit konzentrieren und scheute jede Verwicklung in öffentliche Dinge, die mich am Nachdenken gehindert hätte. Nun spüre ich aber als Hochschullehrer die dringende Verpflichtung, daß ich im jetzigen Augenblick als Atomphysiker meinen Mitmenschen genaue Informationen schulde... Doch ist es mir wichtig, den Anschein zu vermeiden, als dränge ich mich propagandistisch oder in der Art panischer Beunruhigung, die bei vielen Leuten heute durch das Wort Atom ausgelöst wird, an die Öffentlichkeit. Zwar ist die Angst, die den Beginn des Atomzeitalters begleitet, gewiß nicht unberechtigt, aber wir werden ihrer nur dann Herr, wenn wir ihr ganz ruhig ins Auge sehen.“ G.

Wir werden sehen:

Sonntag, 23. Dezember, 20.10 Uhr: Der Sender Freies Berlin führt Gerhart HauptmannsSchauspiel „Das Friedensfest“ in der Fernsehbearbeitung von Werner Völgers auf,

Montag, 24. Dezember, 21.00 Uhr: Als weihnachtliches Fernsehspiel wurde Heinz Hubers ursprünglich als Hörspiel geschriebenes „Gnadenbringendes Strafgericht“ inszeniert. 23.50 Uhr: Das Deutsche Fernsehen übernimmt aus der Kathedrale St. Niklaus bei Frybourg die Übertragung einer „Mitternachtsmesse“ mit der Erstaufführung der Friedensmesse von Abbé Pierre Kaelin.

Dienstag, 25. Dezember, 18.00 Uhr: Meinhard von Zallinger leitet die Festaufführung von Mozarts Oper „Die Hochzeit des Figaro“. Es spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.