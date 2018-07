Inhalt Seite 1 — Wichtig – und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mittöne an der Saar: Einstimmig billigte der Bundestag die Gesetze über die Rückführung der Saar nach Deutschland. An den gleichen Rückführungsgesetzen zerbrach die Einigkeit des „Heimatbundes“ in Saarbrücken. Der Führer der Saardemokraten Heinrich Schneider, bisher einer der lautesten Rufer im Streit um die Saar, fand die Regelung der Rückführungsgesetze für die Saarbevölkerung wirtschaftlich unbefriedigend und ging mit seiner Partei in die Opposition. Eine Schweizer Zeitung kommentierte: Im gleichen Augenblick, in dem die Saar aufhört, ein internationales Problem zu sein, beginnt sie ein deutsches Problem zu werden.

*

NATO gestärkt, aber „relativ ohnmächtig“: Das handgreiflichste positive Ergebnis der Pariser NATO-Tagung war die Stärkung der Stellung des Generalsekretärs. Er kann künftig den Atlantik-Rat nicht nur zu militärischen, sondern auch zu politischen Konsultationen einberufen, wobei ihm die Rolle des Vermittlers und Schlichters zufällt, und er berichtet jährlich über die Fortschritte (oder Rückschläge) der politischen Integration der NATO. Im Gegensatz zum Generalsekretär der UNO kann er jedoch nach wie vor keine Mehrheitsbeschlüsse herbeiführen (das verbietet der Grundsatz der uneingeschränkten Souveränität); aber dafür hat er eine NATO-Streitmacht hinter sich und nicht nur eine Polizeitruppe auf Widerruf wie sein „Kollege“ Hammarskjöld. Zum neuen Generalsekretär der NATO an Stelle Lord Ismay’s wurde Paul-Henri Spack gewählt, der In einer ersten Ansprache erklärte, es sei tragisch, aber man müsse eingestehen, daß die NATO, so sehr man auch über die „Brutalität der Unterdrückung in Ungarn“ aufgemacht sei, nicht imstande sei, helfend einzugreifen. Sie sei in Fällen wie diesen „relativ ohnmächig“.

*

Polen zahlt keine Stationierungskosten: Der sowjetische Außenminister Schepilow und Verteidigungsminister Schukow unterzeichneten in Warschau ein Abkommen mit Gomulka über die Stationierung der sowjetischen Truppen in Polen. Das Abkommen stützt sich auf grundsätzliche Vereinbarungen, die zwischen Gomulka und den Sowjetführern bei Gomulkas kürzlichem Besuch in Moskau getroffen wurden. Zu den wichtigsten Punkten der neuen Abmachung gehört die Zusicherung, daß die auf Grund des Warschauer Pakts in Polen stationierten Sowjettruppen nicht als politisches Druckmittel benutzt werden dürfen und daß Polen volle Vergütung für alle an die Sowjettruppen gelieferten Waren erhält.

*

Gerd Agent provocateur! Die ersten Schüsse cm Budapester Funkhaus sollen noch ernst zu nehmenden Berichten aus Wien nicht von Freiheitskämpfern abgegeben worden sein, sondern von Mitgliedern der berüchtigten ungarischen Staatspolizei (AVO), und zwar auf Befehl des damaligen kommunistischen Parteichefs Gerö, der auf diese Weise angeblich die Sowjets zwingen wollte, ihm gegen seine innenpolitischen Gegner beizustehen. Welche Explosion der Volkswut das Eingreifen der sowjetischen Tanks auslösen würde, habe Gero in völliger Verkennung der Lage nicht vorausgesehen. – An Budapester Hauswänden erschienen illegale Plakate, worauf die Ersetzung der sowjetischen durch polnische Truppen verlangt wurde.