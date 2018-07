Als ich in einem Band, mit Gemälden von Peter Bruegel blätterte, ging „mir durch, den Sinn, daß wir den Winter eigentlich nur in den frühen Jahren rein und unverstellt erfahren. Älter geworden, vermummen wir uns nicht bloß dichter vor seiner beißenden Witterung, auch unser Verhalten zu ihm ändert sich. Die unschuldige, leicht entzündbare Hinnahme weicht einer physischen Kritik. Das weitgeöffnete Auge wird zum Spalt; es schweift nicht mehr selig, es mustert.

Frost und Schneefall verhindern die Arbeit im Freien. Wir schränken den Auslauf ein, verschieben den großen Aufbruch. Das Höhlenhafte unserer Unterkünfte prägt sich deutlich aus. Es wird dunkler im Haus, enger, das Gemäuer ächzt – die Türen schließen sich. In den Öffnungen hängt die hermetische Scheibe zwischen uns und der Jahreszeit. Die Welt ruht hinter Glas. Auffallend; wie sehr sie sich verweiblicht. Der Schnee macht sie weich, üppig und schmiegsam. Ähnliches geschieht im Innern der Behausungen: die Frau gewinnt noch an Geltung und Einfluß. Über Plänen brütend, schiebt der Mann der Hüterin der Höhle das Regiment zu. Sie entscheidet, handelt, während er an die Heizung rückt und fabelt oder mit seinesgleichen schwadroniert.

Die Kinder aber verzichten auf den Schutz der vier Wände; lärmend ziehen sie ins Freie, Ihnen allein gehört der Winter. Vielleicht ist ihr. Glück noch heftiger, wenn sie auf dem Lande leben, sich auf die Schlitten werfen und von abgelegenen Böschungen gleiten, auf Trampelpfaden stapfen, über die zugefrorenen Wasserläufe fegen. Wie reglose Kälte unter ihren Sohlen im Nu heiter wird, spielerisch, ein leichtes Gestöber aus Atemlosigkeit und Herzenslust, das hat uns von den Malern keiner so gültig vor Augen gestellt wie der Bruegel der unabsehbaren Landschaften. Auf seinen winterlichen Tafeln wimmelt es von Eisläufern, Schlittenziehern, Schneeballwerfern. Hier sind die Kinder in ihrem Element, das heißt unter den Fittichen erhabener, über Zeit und Raum gebietender Macht, auf die aller Erdenwandel bezogen ist. Bestürmend zu sehen, wie der Schauplatz ihrer entrückten Spiele Schicksalsort. wird: Bruegel verlegt den bethlehemitischen Kindermord in ein verschneites Dorf seines Vaterlandes.

Unsere sublimsten, genauesten und sichersten Kenntnisse von der Wirklichkeit des Winters haben wir als Kinder, gesammelt. Die zauberische Stofflichkeit des Eises; das Rätel der Wildwechsel im Schnee, die gelbe klirrende Luft am Abend, hinter der das Bild der Stadt dämmert, Krähen, groß und still, hergeweht aus einer bangen Fremde, die schwarzen Weidenrümpfe mit ihren Ruten wie Igelstacheln, der Qualm über den Dächern – niemals wieder hat uns der Augenschein sein Innerstes tiefer enthüllt! Spätere Eindrücke und Beobachtungen sind nur geringe Ergänzungen jenes Vorrates. Oder sie sind Revisionen: wir prüfen die Glaubhaftigkeit unserer ersten Entdeckungen nach.

Das Beständige, glaubhaft Gebliebene der Welt auszukundschaften, ist ein Geschäft, das vornehmlich dieDichtung zu ihren höchsten Aufträgen zählt. Heutigentags, da es mehr denn je darauf ankommen sollte, die dauerhafte von der trügerischen und ephemeren Wirklichkeit zu trennen, das Leibhaftige von seinem Scheinbild zu unterscheiden, sehen wir aber an solche Übungen wenig Mühe gewandt. Voreilig, unachtsam wird der konkrete Aufwand des Seins der Dichtung einverleibt. Nachher erweist er sich häufig als abgeschliffen und löchrig. Dach was hilft es, seine Unschuld zu beteuern, wenn man durch die dünne Decke bricht? Das Verläßliche ermitteln wir auf Erden nur als Versuchende. Beharrlichkeit gilt. Ein Lot Schnee auf der Hand wiegen, das Knarren von gefrorenem Holz erlauschen, lange die grünen Eisflächen betrachten, wo das Licht unter der Unruhe der Vögel wandert...