Die Suezkrise hat in der Welt das Geld in Bewegung gebracht. Die Furcht vor dem heißen Krieg ließ es vielen Ausländern richtig erscheinen, ihre in Deutschland angelegten Gelder wieder nach Hause zu holen. Insbesondere die Schweizer, die noch vor kurzem ein bemerkenswertes Interesse an 8prozentigen deutschen Industrieobligationen gezeigt hatten, schritten zu Wertpapierverkäufen. Das hat nicht nur zu einem Druck auf die Börsen, sondern auch zu einem erheblichen Angebot an liberalisierter Kapitalmark geführt. Ihr Kurs, der wenige Tage vorher noch weit über pari lag, ging dabei bis auf den der beschränkt konvertierbaren DMark, in die sie jederzeit umgetauscht werden kam, zurück. Die Schweizer Wertpapierbesitzer verloren so nicht nur am Kurs der Papiere, sondern auch an dem der liberalisierten Kapitalmark.

Dieser Flucht aus der DM lief ein genau konträr gerichteter Strom von Geldern parallel-, die Zuflucht in der D-Mark suchten. Aus dem Pfund zog sich nämlich viel Kapital zurück, offenbar weil man fürchtete, daß sein Bestand bei einer Zuspitzung der Krise gefährdet sei. Das führte zu einer erheblichen Belastung der englischen Währungsreserven. Jedes abgezogene Pfund wurde in anderer Währung, vor allem in Dollar, Schweizer Franken, aber auch in DM eingelöst. Die Engländer haben trotzdem recht ruhige Nerven behalten. Der britische Schatzkanzler wies darauf hin, daß mit dem Abzug von Währungsreserven automatisch ein entsprechender Abbau englischer Verpflichtungen verbunden sei. Das ist völlig richtig. Die englische Bilanz hat sich bei diesen Abzügen auf beiden Seiten lediglich verkürzt, ohne daß sich per saldo etwas geändert hat. Das gilt um so mehr, als von den Vorgängen im monetären Bereich die eigentliche Waren- und Dienstleistungsbilanz unberührt blieb. Bei denjenigen Ländern aber, in die das von England abgezogene Geld wanderte, verlängerte sich entsprechend die Notenbankbilanz auf beiden Seiten. Das gilt vor allem für die beiden großen Reservewährungen, den Dollar und den Schweizer Franken, bis zu einem gewissen Grade aber auch für die DM, die in diesen Tagen zeigte, daß man ihr in weiten Bereichen der Welt das Vertrauen entgegenbringt, das eine Reservewährung auszeichnet.

Es wäre nun übertrieben, wollte man davon sprechen, daß in den Tagen der Suezkrise die DM den Status einer Reservewährung erlangt habe. Hierfür sind die entsprechenden Zahlungsvorgänge nicht bedeutungsvoll genug. Insgesamt dürften die Konten an konvertibler und beschränkt konvertibler DM (und der in diesem Zusammenhang gleich zu wertende Abbau von deutschen Währungsguthaben) in den letzten Wochen den Betrag von einer halben Milliarde nicht überschritten haben. Das ist zwar im gesamten Weltwirtschaftsgeschehen nicht allzuviel; es zwingt aber dennoch die BdL, ihrer Liquidität eine noch höhere Bedeutung als bisher beizumessen. Es können ja jederzeit irgendwelche politischen Vorgänge, die die Bundesrepublik unmittelbarer berühren als der Suezkonflikt, eine konträre Entwicklung auslösen. Sie werden unsere

Notenbank dann eventuell zwingen (genauso wie dies jetzt die Bank von England getan hat), jeden angeforderten Divisenbetrag gegen DM auszuzahlen. Schließlich wird der Ruf einer Währung dadurch begründet, daß die entsprechende Notenbank in jedem Augenblick ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommt, und zwar vor allem auch dann, wenn sich Gewitterwolken zusammenballen. Dies zwingt ständig zu einer hohen Liquidität, die sich vor allem in großen Gold- und Währungsreserven ausdrückt.

Dieser Zwang wird jetzt noch dadurch verstärkt, daß in den letzten Wochen nicht nur DM-Guthaben angelegt wurden, sondern daß es das Ausland auch in einem nicht minder umfangreichen Maße unternommen hat, seine DM-Verpflichtungen, selbst wenn sie noch nicht fällig waren, einzulösen. Es wurden Vorauszahlungen, insbesondere auch auf Großaufträge, geleistet, und zwar auch dort, wo die entsprechenden Arbeiten noch nicht in Angriff genommen sind. Im Ausland hat offenbar die Vorstellung bestanden, daß es womöglich künftighin schwerer sein könne, mit Pfunden DM-Rechnungen zu bezahlen als heute.

Für uns ist das auf solche Weise zum Ausdruck gebrachte Vertrauen in die DM sicherlich schmeichelhaft. Im übrigen aber muß man sich darüber im klaren sein, daß – wenn auch solche Voraus-Zahlungen normalerweise nicht zu Rückzahlungen führen – sie sich doch später auf die Zahlungsbilanz auswirken. In vielleicht einem oder zwei Jahren, wenn die Aufträge ausgeführt werden, ist ja nicht nochmals mit Deviseneingängen zu rechnen, während die Importe bezahlt werden müssen. Die jetzt eingegangenen großen Beträge werden dann fehlen. Möglicherweise wird sogar die Zahlungsbilanz passiv sein, weil zur gleichen Zeit der Juliusturm abgebaut wird, was in jedem Falle – einerlei ob seine Mittel im Inland oder im Ausland ausgegeben werden – zu einer Steigerung der Importe führen muß. Das schöne Bild einer extremen Zahlungsbilanz wird also sicherlich nicht von Ewigkeit sein. Das sollten alle die, die sich über sie jetzt so große Sorgen machen und die jeden Tag neue Vorschläge unterbreiten, wie man unsere Währungsreserven möglichst schnell loswerden kann, bedenken! Sie sollten vor allem nicht übersehen, daß sich – in unserer schnelllebigen Zeit mit ihren gewaltigen Bewegungen – Währungsreserven genauso schnell verflüchtigen können, wie sie aufgebaut wurden, sofern man nicht höllisch aufpaßt.