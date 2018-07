Die Daimler-Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim, wird 1956 zum erstenmal in der Geschichte des Unternehmens mehr als 100 000 Kraftfahrzeuge in einem Jahr herstellen, erklärte Generaldir. Dr. Fritz Könecke. 1955 waren es rund 93 000 Fahrzeuge. Der Umsatz des Unternehmens wird voraussichtlich 1,6 (i. V. 1,44) Mrd. DM erreichen. Trotz der Schwierigkeiten in Argentinien – und auch seit einigen Wochen im Nahen Osten – rechnet die Verwaltung mit einem Export im Wert von gut 600 (509) Mill. DM; das würde eine Erhöhung der Exportquote auf rund 38 (35,5) v. H. bedeuten.

Der Absatz der Gesellschaft ist durch die Ölkrise bisher nicht beeinträchtigt worden, auch eine saisonale Abschwächung ist bisher nicht zu bemerken. Für Personenkraftwagen bestehen Lieferfristen bis zu zwei Monaten. Die Rentabilität des Unternehmens, die bisher laufend verbessert werden konnte, ist 1956 durch die Lohnerhöhungen und die Kostensteigerungen für Rohmaterial erheblichbeeinträchtigt worden. Man darf daher kaum eine höhere Dividende erwarten (1955: 10 v. H.). Die Investitionen belaufen sich im jetzt zu Ende gehenden Jahr auf rd. 125 (1955: 96) Mill. DM; 1957 dürften sie unter 100 Mill. DM zurückgehen, da man nicht mehr mit einer weiteren so starken Expansion wie bisher rechnet. D.

Die Braunschweigische Lebensversicherungs AG, Braunschweig, feierte jetzt ihr 150jähriges Jubiläum. In seiner Festrede wies das Vorstandsmitglied Dr. Hans-Heinrich Mohr darauf hin, daß eine private Versicherungsgesellschaft nur die Verpflichtungen eingehe, die sie nach menschlichem Ermessen auch werde einlösen können. Dasselbe müsse für jede vom Staat geförderte Zwangsversicherung gefordert werden. Bei allen Plänen für eine Neuordnung der Sozialversicherung dürfe das Votum der deutschen Bevölkerung zur privaten Lebensversicherung nicht übersehen werden, das in den 35 Mill. Versicherungsverträgen seinen Ausdruck findet, die nach der Währungsreform abgeschlossen worden sind.

100 Jahre Wilke-Werke AG in Braunschweig. Das Unternehmen wurde 1856 gegründet, 1881 erfolgte die Umwandlung in eine AG: „Dampfkessel- und Gasometerfabrik vormals A. Wilke & Co.“ Neben dem Bau von Behältern, Apparaten, Dampfkesseln und Stahlkonstruktionen wurde der Bau von Gasbehältern besonders gepflegt. Seit 1925 gewann die Errichtung vollständiger Mineralölverarbeitungsanlagen an Bedeutung. 1936 wurde die Firma geändert in „Wilke-Werke AG“, weil die bisherige Bezeichnung den Umfang und die Vielseitigkeit des Produktionsprogramms nicht erkennen ließ. Das Werk hatte schwere Kriegsschäden zu überwinden. Es wurde im Zuge des Wiederaufbaus vergrößert und modernisiert.

Von der Berlinische Feuer-Versicherungs-Anstalt werden für 1955 10 v. H. Dividende ausgeschüttet. Das Berichtsjahr brachte eine erhöhte Prämieneinnahme bei leicht angestiegener Schadensquote. Die Zunahme der Beitragseinnahmen betrug gegenüber 1954 fast 15 v. H. Auch dem Gebiet der Sachversicherung war der Geschäftsverlauf zufriedenstellend. Dagegen hat die Auto-Versicherung, als Ganzes betrachtet, auch in 1955 wieder einen stark zu Buch schlagenden Verlust gebracht.

Acht v. H. Dividende wird für 1955 von der Aachen-Leipziger Versicherungs-AG gezahlt. Die Gesamtbeitragseinnahme machte 15,8 (14,1) Mill. DM aus. Die Geschäftsausweitung ist in 1956 erfreulich weitergegangen. Die einzelnen Versicherungszweige verzeichneten unterunterschiedliche Ergebnisse. Ungünstig verliefen Sturm-, Kraftfahr- und Transportversicherung. In der Kraftfahrversicherung war der Schadenverlauf nicht unbefriedigend; das Minus entstand in erster Linie aus der Verpflichtung zur Beitragsrückvergütung und aus der Bonusverordnung.