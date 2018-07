Hier ist ein Anlaß, grundsätzlich Einspruch zu erheben gegen die Art und Weise, wie heutzutage häufig Geschichte dargelegt wird. Dabei soll in diesem Falle nicht vom Literarischen aus geurteilt werden, obwohl es sich schließlich um Hans Leip handelt, den Hamburger Dichter, dem manche Vorzüglichkeit in Vers und Prosa gelungen ist. Aber die moderne Sitte, Historie in gefälliger Form darzubieten, wird zur Unsitte, wenn die Phantasie das Geschehene vergewaltigt. – Hans Leip also hat im Kindler-Verlag, München, ein Buch über Albert Ballin erscheinen lassen, den großen Reeder und Chef der Hapag. Es ist lohnend, sich mit seinem Geist, seinem Werte, seiner Persönlichkeit zu beschäftigen. Daß es jedoch auf die heute beliebte Weise) in der sich nun auch Hans Leip versucht hat, auf keinen’ Fall geht, zeigt folgender Aufsatz von Eric Warburg, der als Sohn des mit Ballin befreundeten großen Hamburger Bankiers Max Warburg und gestützt auf die Mitteilungen und Tagebücher seines Vaters, wie vielleicht kein anderer in der Lage ist, zwischen Bericht und Legende zu unterscheiden.

Hans Leip hat unter dem Titel „Des Kaisers Reeder“ ein Buch über Albert Ballin geschrieben, das er eine Biographie nennt. Hätte er es einen Roman genannt, so könnte man sich auf die Bewertung des Literarischen beschränken; eine Biographie jedoch muß aus der Sicht der geschichtlichen Wahrheiten beurteilt werden. Wie ist es nun darum bestellt? Um nur einige Beispiele herauszugreifen: Durch das Buch ziehen sich wie ein roter Faden die Gespräche zwischen Ballin und einer Fülle von Menschen, mit Auswanderern am Baumwall, mit Ernest Cassel, seinem zukünftigen Schwiegervater, mit dem Reeder Carr, dem Kaiser – Gespräche, die in dieser Form wohl kaum geführt vurden.

Laut Leip entdeckt zum Beispiel Ernest Cassel, der spätere Sir Ernest Cassel und Freund Edwards des VII., den jungen Albert Ballin und sein Genie vor dem Jahre 1880. In Wirklichkeit haben sich die beiden erst lange nach dem Jahre 1900 durch meinen Vater kennengelernt. So werden im Stil eines Tatsachenberichts viele Begegnungen wiedergegeben, beispielsweise ein Zusammentreffen zwischen dem noch amtierenden Reichskanzler Fürst Bismarck, dem Prinzen Wilhelm und Ballin – Tatsache ist aber, daß Wilhelm II. Ballin erst viele Jahre später kennenlernte, als Bismarck lange nicht nehr im Amt war.

Authentisches Material über Ballin ist wenig vorhanden. Er selbst hat nichts hinterlassen und hat auch nie ein Tagebuch geführt. Um so vorsichtiger hätte also der „Biograph“ vorgehen müssen. So zum Beispiel bei der Schilderung einer Unterhaltung zwischen Ballin und dem Kaiser im Spätsommer 1918, die in Gegenwart der Kaiserin stattfand. Auch hier weicht die Wiedergabe wesentlich von dem ab, was Ballin seinen nächsten Freunden darüber erzählte.

Und dann Ballins Ende! In den Revolutionstagen des November 1918 hat Ballin in einem Anfall von Verzweiflung in seinem Haus in der Feldbrunnenstraße Gift oder eine übergroße Dosis eines Schlafmittels genommen. Der herbeigeholte Arzt Professor Schottmüller und Ballins Diener schleppten ihn zu Fuß zur Klinik Wünsch am Mittelweg (es gab damals keinerlei Verkehrsmittel), wo ihm roch vergeblich der Magen ausgespült wurde. Kurz carauf wurde mein Vater, sein engster Freund, in die Klinik Wünsch gerufen. Ballin war bereits gestorben.

Aber was macht Leip aus alledem? Er läßt den großen Reeder am Millerntor umherirren, vom Bismarckdenkmal und von Liebespärchen flankiert; er läßt ihn aus einer Krawattenperle Indianergift schlucken, ein Geschenk, das ihm vor Jahrzehnten ein dankbarer Auswanderer gemacht haben soll. Und weiter wörtlich: „Irmgard war es vorbehalten, am Sonntag, dem 10. November, als ‚in kalten Schauern der Himmel weinte‘, ihren über alles geliebten Pflegevater aufzufinden. Bis dahin war alle Nachsuche vergeblich gewesen ... Irmgard, in Begleitung des getreuen Kryck, gewann es über sich, in der Leichenhalle am Dammtor die dort Eingelieferten zu mustern. Es waren auch einige Erschossene darunter. Sie mußte sich tief zu den Gesichtern niederbeugen, da ihre Augen von vieler Näharbeit im Sozialen Hilfswerk gelitten hatten. Endlich erkannte sie das verstummte Antlitz. Es war sehr entstellt.“

Die Fülle objektiv unwahrer Schilderungen ist um so bedauerlicher, als es offensichtlich in der Absicht des Verfassers lag, ein positives Bild dieses außerordentlichen Mannes zu zeichnen. Diese Unstimmigkeiten werden freilich auch von tatsächlich stattgefundenen Begegnungen und Gesprächen abgelöst, die offenbar anderen zeitgenössischen Memoiren entstammen. Der Anschein einer Biographie wird nicht nur durch die Ankündigung auf dem Umschlag hervorgerufen, sondern soll auch durch Photographien und durch die Hineinstreuung von Zitaten authentischer Dokumente erhärtet werden.

Albert Ballin freilich würde ob all der vielen Phantasien nur ein Lächeln aufgebracht haben, vielleicht aber nicht sein gütigstes. Wir aber, die wir Ballin gut gekannt und zutiefst verehrt haben – das alte Hamburg, aber auch das neue –, sind es dem Andenken dieses seltenen Mannes schuldig, wenn wir sagen: Romane mag Hans Leip ruhig schreiben, aber eine geschichtlich zuverlässige Darstellung Albert Ballins ist „Des Kaisers Reeder“ nicht. Eric Warburg