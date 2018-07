Inhalt Seite 1 — Der Mensch in der Zerreißprobe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Probe auf Leistungen, zu denen ein Düsenpilot fähig sein muß

Es gibt in der Technik eine Faustregel, die besagt: Eine Maschine, ein Bauwerk, eine Leitung oder Kette hält solange, wie das schwächste Glied darin. Heute scheint es, daß der Mensch selbst das schwächste Glied in der Kette seiner Konstruktionen geworden ist. Man hört sooft das Wort vom „menschlichen Versagen“; man hörte es nach den furchtbaren Flugzeugabstürzen der letzten Zeit, und nach dem Untergang der „Andrea Doris“. „Menschliches Versagen“ aber heißt, daß die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit des Menschen in bestimmten Augenblicken überfordert wird.

Wir wissen, daß die Konstitution des Menschen recht konservativ ist. Sein seelisches und körperliches Wohlergehen ist an bestimmte physiologische und biochemische Vorgänge gebunden. Er braucht Luft, um zu atmen, eine Körpertemperatur von 36 Grad Celsius, er braucht Schlaf und eine Ernährung, die seiner Lebensweise angepaßt ist. Was aber, wenn die Technik – dies Erzeugnis menschlichen Geistes – immer höhere Ansprüche an die körperlichen und geistigen Fähigkeiten des Menschen stellt? „Verwirrt von den Möglichkeiten seiner fortgeschrittenen Technik neigt der Mensch dazu, den Körper als fehlerhaftes Anhängsel des vorwärtsdrängenden Geistes zu betrachten. Ist der Mensch eine Maschine, die, gemessen an ihrem Aufwand, falsch konstruiert wurde?“ Diese Frage stellt Heinz Gartmann in seinem Buch Stärker als die Technik – Der Mensch in der Zerreißprobe“ (Econ Verlag, Düsseldorf), und gibt eine Übersicht über die Belastungsversuche, denen sich Menschen immer wieder unterziehen.

Welche Geschwindigkeiten kann der Mensch vertragen? Wie verhält sich unser Körper bei großen Beschleunigungen? Wie reagiert er aufLärm, Unterdruck, Hitze, Kälte? Was vermag im besten Falle unser Reaktionsvermögen zu leisten?

Schon ein Blick in die Schaltzentrale eines Kraftwerkes oder in die Kanzel eines modernen Verkehrsflugzeuges mit den meist weit über 100 verschiedenen Meßinstrumenten, die ständig überwacht werden müssen, läßt ahnen, wieviel Aufmerksamkeit, Reaktionsvermögen und Kombinationsfähigkeit von den Menschen verlangt wird, die hier arbeiten. Ach, sie „arbeiten“ nicht mehr, sie sind buchstäblich „eingespannt“. Sie müssen „schalten“ wie elektronische Relais. – Der Rhythmus von Anstrengung und Erholung, von Angespannt sein und Beschaulichkeit ist für viele Menschen heute durchbrochen. Auch das scheinbar Unkomplizierte ist heute kompliziert. Gewiß ist Autofahren keine Kunst, aber: „Einhundert Millionen Menschen brausen mit hohen Geschwindigkeiten über oft viel zu enge, unübersichtliche und schlechte Straßen, es mögen Meister der Fahrkunst unter ihnen sein, aber viele stehen noch auf dem Bewußtsein der Postkutschenzeit“, sagt Gartmann, und wir fügen hinzu: Tritt einer von ihnen aus Versehen statt auf das Brems- auf das Gaspedal, so kann das den Tod von Menschen bedeuten. Der Verkehrstod hat geradezu die vernichtende Rolle der Seuchen des Mittelalters angetreten.

Die größten Leistungen aber verlangt die moderne Fliegerei, und deshalb werden die härtesten Anforderungen in den luftfahrttechnischen und luftfahrtmedizinischen Versuchen gestellt. Flugzeugführer und Raketenpiloten müssen über ein besonders schnelles Reaktionsvermögen verfügen. Und so geben Elektrokardiographen, Pulszähler und Blutdruckmesser Aufschluß über die Vorgänge im Körper während der verschiedenen Belastungen. Ein fundamentaler Begriff bei allen diesen Versuchen ist die Beschleunigung. Unter normalen Verhältnissen, das heißt in Ruhe, unterliegen wir nur der Erdbeschleunigung. Sie bestimmt zugleich unser Gewicht, und man nennt sie kurz 1 g. Nur solange sich unser Körper in bezug auf die Erde in Ruhe befindet, hat er sein feststehendes Gewicht. Jede Beschleunigung bedeutet aber eine Gewichtszunahme. Vor dem zweiten Weltkrieg hielt man eine Beschleunigung von etwa dem Fünffachen der Erdbeschleunigung für gerade noch erträglich. Inzwischen hat man jedoch festgestellt, daß selbst 10 g, also eine Gewichtszunahme um das Zehnfache, vom Menschen noch kurze Zeit ertragen werden kann, ohne daß sein Bewußtsein schwindet.

Bewußtlosigkeit nach 20 Sekunden