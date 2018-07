Die Anklage des Oberbundesanwalts Güde richtete sich nicht nur gegen Johns Tat, sondern auch gegen die Umstände, die eine solche Tat möglich macht, also gegen die, wie Güde es nennt: „Krankheiten unseres Sozialganzen“, ohne die das Überlaufen des „Obergärtners“ der jungen westdeutschen. Verfassung zu den Feinden der Demokratie nicht möglich gewesen wäre. Wenn die Richter ein härteres Urteil fällten, als der Oberbundesanwalt beantragt hatte (vier statt zwei Jahre Zuchthaus), so. spricht daraus vielleicht weniger der Wunsch, den Vertreter der Staatsgewalt „eines schlimmeren zu belehren“, als die harte, aber richtige Erkenntnis, daß bei der Festsetzung des Strafmaßes der Satz: „alles verstehen, heißt alles vergeben“ keine Geltung haben kann; und daß der Richter die Grenze zwischen Verstehen und Vergeben unter Umständen enger und engherziger ziehen muß, als der Staatsanwalt. Im Gegensatz zu Güde, der in seinem Plädoyer gesagt hatte, der Schaden sei überschätzt worden, weil man die Persönlichkeit des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz überschätzt habe (eigentlich könne ein „Nichts“ keinen Schaden anrichten), erklärten die Richter: „Johns Tätigkeit im Osten hatte eine verheerende Wirkung.“ Dem müsse auch die Höhe der Strafe entsprechen. Blickt man auf den „Zwergwuchs“ (Güde) des Angeklagten, auf den Ankläger, die Richter, auf den ganzen Prozeß zurück, so wird man sagen dürfen, daß eine „Maus“ einem Berg (nicht nur von Akten, sondern auch von festem Vertrauen in die bundesdeutsche Rechtsprechung) zur Geburt verholfen hat. Vieles von dem, was Güde aus Anlaß des „Falles John“ über die „Gebrechen des Sozialkörpers“, über „Tat und Täter“, „Reife und Unreife“ gesagt hat, verdient einen Platz in unserem Gedächtnis, auch wenn niemand mehr über John und seinen Fall reden wird. Wir geben daher unseren Lesern von einigen solcher grundsätzlichen Stellen aus dem Plädoyer des Oberbundesanwalts Kenntnis.

Es war ein mühseliger, langer Prozeß. – Viele haben aber gehofft, daß mit dem Angeklagten „kurzer Prozeß“ gemacht wird...

Uns aber schreckt wirklich die Erinnerung an die vielfach vergewaltigte. Justiz, an die gebeugte und gebrochene Gerechtigkeit, die zur Sklavin politischer, im schlechten Sinne politischer, nämlich parteiischer Interessen gemacht wurde. Wie seltsam, daß sich die öffentliche Meinung nur widerstrebend die Rechtsprechung so vorstellen mag, wie es einer Gemeinschaft freier Bürger, sprich Demokratie zukommt. Wie seltsam, daß sie in einem Szenarium von gestern und vorgestern sich uns, denen das Amt der Rechtsprechung anvertraut ist, am liebsten als servile Werkzeuge einer Regierung vorstellen will, die natürlich immer das Unrecht will.

Wie steht es denn um uns? Glaubt denn jemand, daß das furchtbare Dutzend Jahre spurlos an uns vorübergegangen ist? Meint denn jemand, daß wir uns nicht selbst entehrt vorkamen, als das Recht, das uns anvertraut war, vor unseren Augen verkam? Oh, man glaube uns doch, daß wir, als wir nach 1945 die Aufgabe wieder aufnahmen, an der wir gescheitert waren, uns geschworen haben, das Recht mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Nur Dumme oder Böswillige können ernstlich meinen, daß in einem Fall wie diesem, Sie, meine Herren Richter, das Recht an die Politik verkaufen könnten. Aber auch für mich weise ich das weit von mir. Der Staat, für den wir hier stehen, will das Recht, und deswegen erlaubt er uns, nach unserem Gewissen zu sagen, was wir für recht halten ...

Ich habe schon manchmal – aber nie mit mehr Recht als heute – gesagt, unter einem möglichen Betracht sei dieser Saal die Klinik, in der die Gebrechen des Sozialkörpers demonstriert werden. Nur demonstriert, oder auch geheilt? Ich frage nur! Nun, wir wissen ja, daß die moderne Psychotherapie die Heilung ihres Patienten im lückenschließenden, Unbewußtes bewußtmachenden, im sinnvoll deutenden Gespräch sucht. Daß doch die Klinik dieses Saales für den Patienten „Deutsches Volk“ heilsam und heilend gewesen sein möge. Ich sage deutsches Volk, denn wir wissen, daß dieser Fall in der Tat das ganze deutsche Volk aufgerührt hat. Ja, aber warum denn? Ist das nicht eine rätselhafte Wirkung, die man sich gerade nach diesen fünf Wochen Verhandlung gar nicht mehr recht erklären kann?...

Die soziale Klinik der Zeit ist nicht Ihre Aufgäbe, meine Herren Richter, aber Ihre strafrechtliche Arbeit vollzieht sich sozusagen im Raum dieser Sozialklinik, und wie es in der medizinischen-Klinik möglich sein mag, bei Gelegenheit ganz spezieller Operationen allgemeine Feststellungen etwa über Degenerationserscheinungen zu treffen, so scheint es mir auch hier. Und je exakter der Schnitt geführt, je sorgfältiger die Wunde behandelt wird, desto ergiebiger mag gerade in einem Fall wie diesem der Ertrag an heilsamer Erkenntnis für das Sozialganze sein...

Immer mehr neige ich dazu, von der Tat auszugehen und die Persönlichkeit des Angeklagten nur so weit heranzuziehen, als es zum Verständnis der Tat notwendig ist, im übrigen aber das Tabu zu wahren: das Geheimnis, die Unerforschlichkeit, Unberechenbarkeit und Unverletztlichkeit eines innersten menschlichen Bereichs. In dieser Sache aber komme ich nicht darum, zu sagen, was ich von dem Angeklagten halte. Denn hier ist die Persönlichkeit die Tat und die Tat die Persönlichkeit, man kann sie nicht auseinanderreißen. Lassen Sie mich ganz sachlich damit beginnen, daß ich aus dem Gutachten des Psychiaters und des Psychologen die wesentlichen charakterisierenden Stellen zusammentrage. Es ist da die Rede vom „Eindruck einer in mancher Beziehung, nicht ganz ausgereiften, fast noch knabenhaften Persönlichkeit“.

Der Erwachsene, der Reife, hat sich unter das Gesetz gestellt: der Leistung, des Charakters, der Eindeutigkeit, der Verantwortung. Ihn zeichnet aus die Erfahrung, die Urteilsfähigkeit, die Kritikfähigkeit, auch gegen sich selbst, und noch einmal die Verantwortlichkeit, die Bereitschaft zur Verantwortung. Den unreif Gebliebenen kennzeichnet nicht die Flüssigkeit des Feuerflüssigen, sondern die Weichheit des Welken, die Mehrdeutigkeit, die Richtungsschwankung, ja die Richtungslosigkeit, der Mangel an Nachhaltigkeit, die Unfähigkeit, der Lebensgestaltung und Lebensführung eine einheitliche Richtung und einen folgerichtigen Verlauf zu geben, der Mangel an Geprägtheit, an Verantwortlichkeit und Verantwortung, sagen wir es im entscheidenden Punkt, der Mangel an Freiheit, Die Freiheit, von der Gebrauch gemacht wird, ist es, die eben in der Entscheidung des Verantwortlichen, in seiner Wahl, im Festhalten an der getroffenen Entscheidung, die Persönlichkeit frei macht.