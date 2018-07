Als erstes westdeutsches Unternehmen erhielt die Maschinenfabrik Au gsburg Nü rn burg A G, Augsburg (MAN), Aufträge auf Zulieferung für einen Atomreaktor nach Übersee sowie für den in den USA bestellten Forschnngsreaktor in München. Mit dem Jahr 195556 (30.6) hat die Gesellschaft einen erfreulichen Abschnitt hinter sich gebracht. Trotz gewisser Behinderungen des Produktionsflusses durch Fertigungsverlegungen und Umstellungen stieg der Umsatz von 540 auf 578 Mill. DM. Diese Erhöhung geht allein auf das Konto des Exports, wo der Umsatz von 191 auf 238 Mill. DM anstieg, während der Inlandsanteil auf 340 (349)abfiel. Der Auftragsbestand lag am Ende des Berichtsjahres bei 675 Mill. DM, das sind 20 v. H mehr als im Vorjahr. Diese Zahlen brauchen die Öffentlichkeit nicht zu scheuen, deshalb ist es verwunderlich, wenn die Verwaltung Wert darauf legte, daß eine Besprechung des Geschäftsberichts und der Bilanz in der Presse erst nach der HV erfolgt. Im Dieselmotorenbau erreichte man den seit dem Krieg höchsten Bestellzugang; der Auftragsbestand stieg um 40 v. H. Die Fahrgestellfertigung für Lkw und Ackerschlepper wurde von Nürnberg nach. München verlegt. Exportaufträge ergänzen teilweise die unzureichenden Bestellungen der Bundesbahn für Schienenfahrzeuge. Aufträge für Lastkraftwagen werden durch die neue Straßeiiverkehrszulassungsordnung beeinträchtigt. Eine zunehmende Sättigung des Inlandsmarktes mit schweren Typen macht sich bei Ackerschleppern bemerkbar, doch blieb die Fabrikation im Vorjahresrahmen. Von 57 6( 50 6) Mill. DM Investitionen wurden 27 2( 19 5) über Abschreibungen finanziert. Rückstellungen wurden auf 70 9( 58 4)aufgebessert. Verbindlichkeiten haben sich von 309 1 auf 361 8erhöht. Durch langfristige Verbindlichkeiten und Eigenkapital sind 147 3( 117 2) Anlagevermögen überdeckt, während zur Finanzierung des Vorratsvermögens ausreichend lang- und mittelfristige Kredite bzw. Kreditzusagen zur Verfügung stehen. An eine weitere Kapitalerhöhung wird vorerst nicht gedacht. Für 19555 6 wird auf Beschluß der HV wieder eine Dividende von 9v. H gezahlt tr, Von der HV der Westfälische Drahtindustrie, Hamm (West!), wurde der Abschluß zum 30. Juni 1956 gebilligt. Satzungsgemäß schüttet die Gesellschaft vierprozentige bevorrechtigte Gewinnanteile auf die Vorzugsaktien aus. Auf die Stammaktien werden fünf v. H. Dividende verteilt, über die Dividende hinaus erhalten die freien Aktionäre von der Firma Krupp wiederum eine Zahlung von fünf v. H gemäß der im Zusammenhang mit der Neuordnung übernommenen Verpflichtung. Diese Zahlung läuft mit dem Geschäftsjahr 195657 aus. Eine allgemeine weitere Geschäftsausdehnung wird nach den starken Steigerungen der beiden letzten Jahre nicht erwartet. In den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres hat die allgemeine Konjunkturberuhignng zunächst zu einer leichten Abschwächung der Nachfrage im Inland geführt, für die aber verstärkte Anforderungen auf den Auslandsmärkten mengenmäßig einen Ausgleich boten. Neuerdings ist im Zusammenhang mit der Stabilisierung der Preise auch das Inlandsgeschäft wieder lebhafter geworden.

