Leicht ist ihr das gewiß nicht gemacht worden, da ja die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung, zumal von den Ressorts Arbeit, Verkehr und Finanz her, viel dazu und wenig dagegen getan hat, „planmäßig“ das Gewicht wesentlicher Kostenfaktoren in der gewerblich-industriellen Kalkulation zu erhöhen. Die Erfolge dieser politisch bedingten Maßnahmen sind nicht ausgeblieben; sie haben sich über Transportverteuerungen und gestiegene Lebenshaltungskosten bei Preisen und Löhnen gezeigt, und außerdem ist – noch ehe die Rentenreform vom Parlament beschlossen werden konnte – der Kapitalmarkt in eine schwere Deroute geraten. Das war nun allerdings vorauszusehen, nachdem man sich entschlossen hatte, in der Rentenversicherung zum Umlageverfahren überzugehen, also das bisherige Verfahren der Anwartschafts- oder Abschnittsdeckung aufzugeben, bei dem sich beträchtliche Kapitalreserven ansammeln. Und es ist auch vorausgesehen und vorausgesagt worden: vor vielen Monaten schon haben gute Kenner des Pfandbriefgeschäfts erklärt, daß in der Finanzierung des (sogenannten) sozialen Wohnungbaus bei oder bereits vor einem Übergang zum Umlageverfahren ein Loch aufgerissen werde, das auch mit einem neuen Kapitalmarktförderungsgesetz nicht zu flicken sein wird ... Sie haben recht behalten, wie gar nicht weiter verwunderlich ist. Man kann Geld nämlich nur einmal ausgeben, in diesem Falle: entweder für einen Mehrverbrauch in den Rentner-Haushalten, oder zum Aufbau neuer Wohnungen. Hat sich das Bundeskabinett und die Mehrheit im Parlament für höhere Renten entschieden, so braucht man sich nicht zu wundern, daß die Mittel des Kapitalmarktes nicht mehr ausreichen, um den Wohnungsbau im bisherigen Umfang zu finanzieren. Es zeugt aber von keiner besonderen Einsicht, wenn die „Schuld“ am Austrocknen des Kapitalmarktes (und an der dadurch bedingten Verteuerung des Kapitalzinses) der Bank deutscher Länder und ihrer Kreditpolitik zur Last gelegt wird. Die Währungsbank kann zwar Umschlagskredite zur Verfügung stellen – aber sie kann keine Kapitalkredite „schöpfen“ oder sonstwie hervorzaubern: das ist noch niemals und nirgends ihre Aufgabe gewesen!

Die mangelnde Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes aber, die ja auch schon vor dem angekündigten Übergang der Rentenversicherungsträger zum Umlageverfahren bisweilen recht störend in Erscheinung getreten ist, sollte ja wohl Anlaß sein, die Grundprobleme unserer marktwirtschaftlichen Ordnung immer wieder aufs Neue zu durchdenken. Wie ist es eigentlich möglich, daß eine Marktwirtschaft – wenn auch „hinkend“ – im Gange bleibt und vorankommt, bei der ein so entscheidend wichtiges Organ, wie es der Kapitalmarkt ja darstellt, entweder strukturell verkümmert ist, oder unter ständigen Funktionsstörungen leidet? Diese Frage ist solange mit allem Nachdruck zu stellen, bis einigermaßen plausible Antworten darauf gegeben (und gewissermaßen „zur Wahl gestellt“) werden... Man weiß natürlich, daß die starke steuerliche Belastung einerseits die Ansammlung von Kapitalreserven erschwert, andererseits durch ihre Ausnahmeregelungen – die sogenannten Abschreibungsprivilegien – die Selbstfinanzierung anregt, fördert, prämiiert. Aber es ist sinnvoll, auch weiterhin SELBSTFINANZIERUNG so „groß zu schreiben“, wie man das bisher getan hat, und dabei das Risiko von („selbstfinanzierten“) Fehlinvestitionen großen Stils zu laufen, zugleich auch den (durch mancherlei steuerliche Bestimmungen zusätzlich geförderten) Konzentrationsprozeß weiter voranzutreiben? Diese Frage ist wohl kaum zu bejahen: zum mindesten nicht in einer Zeit, die mit Nachdruck (und mit erheblichem finanziellen Aufwand) „Mittelstandspolitik“ betreiben will ... Und auch die weitere Frage stellt sich jetzt, ob stark ansteigende Lohnkosten (bei gleichzeitiger Steigerung weiterer betrieblicher Kostenelemente, von denen die Vorteile der Kostendegression in der Vollbeschäftigung aufgezehrt werden) den vielen Unternehmungen, die in einer weniger rentabilitätsgünstigen Position sind, noch genügend Spielraum für eine Selbstfinanzierung geben – in dem Umfang, der nun einmal erforderlich ist. Bei den „Kleinen“ sind die Selbstfinanzierungsmöglichkeiten ja ohnedies gering; um so stärker müssen sie also, wenn anderweitig kein oder nur „überteuerter“ Kapitalkredit zu beschaffen ist, auf Preiserhöhungen hindrängen.

Das wird selbst dann noch der Fall sein, wenn die Löhne einmal weniger stark ansteigen, und sich „nur noch“ im Gleichschritt mit dem jeweils erreichten Zuwachs an volkswirtschaftlicher Produktivität bewegen – so, wie es seit Jahr und Tag bei uns gefordert wird! Es ist nun freilich an der Zeit, auch diese „Zauberformel“ einmal gründlich auf ihre Brauchbarkeit hin zu untersuchen. Dabei wird sich vermutlich herausstellen, daß sie keine Patentlösung für die Bemessung des Lohnanteils am Sozialprodukt gibt – schon deshalb nicht, weil der Produktivitätszuwachs in den einzelnen Branchen vom Durchschnitt erheblich abweicht, und weil die Höhe der Lohnkosten, vom Betrieb her gesehen, mit der Elle der Rentabilität und eben nicht der „Mehrproduktivität“ gemessen werden muß. Ein Mehr an Produktivität ist zudem in aller Regel durch ein Mehr an sonstigen Kosten bedingt: für Investitionen, und für den Mehraufwand an (mechanischer – nicht menschlicher!) Energie. Oder, um es mit den Worten des DGB zu sagen: der Grad der Technisierung und der Umfang des Kapitaleinsatzes, nicht aber etwa die Länge der Arbeitszeit, bestimmen die (zunehmende) Höhe der Löhne insgesamt. Das ist eine klare Erkenntnis; sie wird nur leider ständig dadurch verdunkelt, daß wir alle uns darauf kapriziert haben, das Mehr an Produktionsleistung, das „durch den Grad der Technisierung und den Umfang des Kapitaleinsatzes“ geschaffen wird, nicht etwa „Kapitalproduktivität“ zu nennen, sondern (indem wir eine Leistung „je Beschäftigten“ oder „je Arbeitsstunde“ ermitteln) seltsamerweise („ausgerechnet!“) Arbeitsproduktivität Von der falschen Begriffsbildung führt dann der Weg ja sehr schnell zu einer – wie sich mittlerweile erwiesen hat – recht problematischen Lohnpolitik. E. T.