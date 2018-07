Anton Dvoráks Gesamtwerk erschienen

Beim Werk Anton Dvořáks, des bedeutendsten aller böhmischen Komponisten, lassen sich deutlich drei Aspekte unterscheiden – deutlich, obgleich sie sich nicht nur inhaltlich überschneiden oder stilistisch ineinanderfließen, sondern auch chronologisch durchaus nicht immer klar gegeneinander abzugrenzen sind. Eine frühe Kompositionsgruppe ist noch merkbar von den großen musikalischen Phänomenen der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts – Liszt, Wagner und Brahms – beeinflußt. Die Grundlage, auf der sich alle diese Einflüsse auswirkten, die von ihnen gewissermaßen nur umgebogen wurde, war jedoch immer der Urquell aller Dvorakschen Musik: seine böhmische Heimat. Indem er die Musik des eigenen Volkes bereicherte, beschenkte er zugleich die gesamte musikalische Welt.

Es ist aus diesem Grunde ein organischer Schritt, wenn der Prager Artia-Verlag, der eine neue Gesamtausgabe des Dvorakschen Werkes veranstaltet, jetzt auch in Deutschland seine Zelte aufgeschlagen hat und in Kassel – unter der Leitung des von der Brucknerforschung her bekannten Musikgelehrten Dr. Fritz Oeser – seine gesamten den böhmischen Meister betreffenden Publikationen in deutscher Sprache vertreibt:

Anton Dvorak: „Gesamtausgabe seiner Werke in Konzertausgaben, Konzert- und Taschenpartituren.“ Otakar Sourek: „Analysen der Werke Dvoraks“, 2 Bde.; Dvorak, Leben und Werk; Dvorak in Briefen und Erinnerungen; Antonin Horejs: „Dvoraks Leben in Bildern.“ Artia – Verlag, Prag. Deutsche Auslieferung: Alkor-Edition, Kassel.

Der Artia-Verlag wurde im Jahre 1949 gegründet und bringt hauptsächlich Schaubände auf dem Gebiet der bildenden Kunst heraus. Zugleich aber hat er, in Zusammenarbeit mit dem tschechischen Staatsverlag, eine umfassende handschriftengetreue Gesamtausgabe des Dvorakschen Werkes unternommen. Vorausschauend hat er diese Gesamtausgabe schon eine Reihe von Jahren vor dem „Freiwerden“ der Dvorakschen Werke vorzubereiten begonnen, so daß er plötzlich mit einer stattlichen Anzahl fertiger Bände aufwarten konnte. Die textkritische Arbeit steht unter der Aufsicht einer musikwissenschaftlichen Kommission.

Schwierigkeiten bereitete von vornherein die Tatsache, daß der Meister selbst, aber auch einige der sechzehn Verleger, denen er seine Werke überlassen hat, in den Korrekturen zahlreiche Änderungen angebracht haben, ohne diese zugleich auch in den Manuskripten zu vermerken – und zwar nicht nur an den Vortragszeichen, den dynamischen und den Phrasierungsbezeichnungen, sondern auch am eigentlichen Notentext. Es waren daher mühevolle Untersuchungen nötig, um den ursprünglichen Sachverhalten zweifelsfrei auf die Spur zu kommen, und in manchen Fällen hat man sich mit einer Konjektur begnügen oder sogar beide strittigen Fassungen bringen müssen. Auch viele Opus-Zahlen und Numerierungen – insonderheit bei den Symphonien – waren zu berichtigen, um Ordnung in die Chronologie der Entstehung der einzelnen Werke zu bringen. Zwei bisher noch gar nicht veröffentlichte Symphonien werden jetzt zum erstenmal gedruckt.

Was den Leser neben den hervorragend gestodienen und hergestellten Taschenpartituren ganz besonders fesseln wird, sind mehrere, gleichzeitig mit den Notenausgaben erschienene Schriften, an •deren Spitze die gründlichen Werkanalysen aus der Feder Soureks stehen. Ferner gibt es eine Dvorak-Biographie des gleichen Verfassers, eine aufschlußreiche Briefsammlung und ein hochinteressantes Bildwerk, das den Lebensweg des Komponisten illustrierend verfolgt. Dieses Werk behandelt zugleich auch die wichtigsten musikalischen Jünger und Helfer des Meisters, so z. B. die Mitglieder des einzigartigen „Böhmischen Streichquartetts“, das manche von unseren Lesern noch erlebt haben werden. Die Werkanalysen sind auch für den Nichtmusiker von unmittelbarem Wert, weil sie weit über das – nie akademisch gefaßte – analytische Material hinaus stets auch auf Stilrichtung und nähere Entstehungsumstände der Werke eingehen und so vor allem dem Konzertbesucher und dem Schallplattenfreund wertvolle Hinweise bieten. Die Bücher wurden von Dr. Pavel Eisner und Bedrich Eben ausgezeichnet übersetzt. Chr.