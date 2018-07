Inhalt Seite 1 — Österreich: Ungeduldige Ablehnung des Ererbten Seite 2 Auf einer Seite lesen

J. M., Wien

In der alten Monarchie wäre die Beantwortung der Frage nach der österreichischen Elite relativ einfach gewesen, gab es doch dort noch das Eingebettetsein in die adelige Gesellschaft, den klaren Bezug zum übernationalen Zentrum des Hofes. Andreas Hofer wurde in den Adelsstand erhoben, Grillparzer saß im Herrenhaus, Ährenthal erhielt die Grafenkrone.

Gibt es heute überhaupt noch eine Elite, im Sinne einer untereinander verbundenen, viel Gemeinsamkeit aufweisenden Gruppe? Einen Kronreifen der Gesllschaft? Ich glaube kaum.

Aber es gibt einzelne Elitestämme, in denen viel vitale und schöpferische Kraft verborgen ist. Und es ist natürlich nicht so, daß es zwischen diesen Stämmen nun keinerlei Verbindungen gäbe. Es fehlt dem Verbindenden nur die wirklich zusammenfassende, vereinende Kraft.

Was fungiert hier als „Bindemittel“? Nicht die alte Gesellschaft; eher noch die Intellektuellen, von denen ein österreichischer Dichter in bezug auf die gegenwärtige Situation nicht zu Unrecht gesagt hat, „daß sie, die man früher für eine Art soziologisches Plankton hielt, die Trümmer von Adel aller Art zu einem neuen, höchst komplexen Gebilde binden“.

Welches ist nun der Nährboden, aus denen eine österreichische „Elite“ zwar nicht hervorgezüchtet wird (dies setzte einen bewußt geleiteten Bildungs- und Ausleseprozeß voraus), aber trotz widrigster Verhältnisse hervorwuchs?

Es ist wohl am besten, soziologisch aufzugliedern. Aus der arrivierten Arbeiterschaft steigt eine neue Intelligenzschicht auf, undogmatisch, auch dem Marxismus mit einiger Distanz gegenüberstehend; erstaunlich selbstbewußt; zielstrebig, aber nicht streberhaft. Viele von ihnen haben in der Zeitschrift Die Zukunft so etwas wie eine geistige Heimat gefunden.