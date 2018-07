H. G., Hamburg

Wer 1957 eine neue Position im westdeutschen Wirtschaftsleben zu beziehen gedenkt, tut gut daran, sich frühzeitig – vielleicht während einer ruhigen Stunde des Silvestertages – darauf zu prüfen, ob er auch eine Persönlichkeit ist. Denn schon nach einem flüchtigen Blick in die Stellenangebote zweier großer Tagesblätter kann kein Zweifel darüber bestehen, daß es nur Persönlichkeiten sind, die gesucht werden. Nicht etwa schlichte Persönlichkeiten, versteht sich, sondern „branchenerfahrene“ und auch „geeignete“.

Beileibe sind es nicht nur die einsamen Kommandostellen an der Spitze unseres Wirtschaftsapparats, die man mit „weit über dem Durchschnitt stehenden“, „umsichtigen“ und „ausgeglichenen“ Persönlichkeiten besetzen will – nein, auch die Leute in den Rängen der Mitte oder sogar der unteren Mitte sollen über „eine impulsgebende und schöpferische Kraft“ verfügen, sollen „charaktervoll“, „begeisterungsfähig“ und „lebenserfahren“ sein und dürfen es weder an den „besonderen Fähigkeiten in der Menschenführung“ noch an einer „repräsentativen Erscheinung“ fehlen lassen. Und wer keine „Formen“ hat, liegt ohnehin schlecht im Rennen.

Würden alle die freien Stellen so besetzt, wie sie laut Anzeigentext besetzt werden sollen – wir lebten in einer Welt von Supermenschen. Können wir, ja sollen wir uns eine solche Welt für das Jahr 1957 wünschen?