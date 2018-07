Von Rudolf Kassner

Bald nach Rilkes Tode wurde da und dort von einem Einfluß meinerseits auf ihn geschrieben. Mir ist noch ein Satz gegenwärtig des Sinnes, daß ohne mich die Duineser Elegien nicht denkbar wären, womit nicht gemeint war, daß ohne mein Zutun, meine Vermittlung, Rilke nicht nach dem Taxisschen Schloß in Duines gekommen wäre. Der Satz schien mir, so wie er dastand, kaum verständlich. Im Herbst 1910 sahen wir uns viel, zeitweise täglich. Es war in Paris und ich dabei, meine kleine Schrift: „Die Elemente der menschlichen Größe“ zu beenden, die ich in der Bretagne im Sommer am Meer sitzend begonnen hatte. Rilke liebte das Büchlein sehr. Unser Gespräch kam damals oft auf Hölderlin, auf dessen spezifische Größe, Größenbegriff, in der Antike wurzelnd, in ein Neues sich emporrankend, ein neues Selbstbewußtsein, in das Ich-Bewußtsein des modernen, des christlichen Menschen. Das Ergebnis davon, von dieser Rankung, schien mir ein Neues zu sein: nicht so sehr ein Maß, wie ein Hinüberwollen vom Dichten zum Sein, zur Existenz im höchsten Sinn, daraus folgend dann: eine größere Dehnbarkeit der Größenvorstellung, dehnbarer als die des antiken Menschen, was wohl in der Form des Wahnsinns bei Hölderlin zum Ausdruck gelangt, die von anderer Art ist, wesenhaften, realer als der mythische Dichter-Furor, von dem noch Shakespeare redet. Hölderlins Größenvorstellung hat ihre stärkere Leuchtkraft, ihr Neues gewonnen vom christlichen Begriff der Umkehr, an welchen sie förmlich anrennt. Wollte Hölderlin doch Christus unter die antiken Götter aufgenommen wissen als den jüngsten unter ihnen!

Rilke verlangt nun Größe nicht nur für seine Person,, aber für das Werk als solches, er verlangt sie ohne die Umkehr, was in der achten Elegie deutlich ausgesprochen erscheint:

das freie Tier

hat seinen Untergang stets hinter sich

und vor sich Gott.

Die Elegie ist mir gewidmet und kehrt sich gegen den Begriff der Umkehr in den „Elementen der menschlichen Große“. Nun ist aber die Person da, ist in der Zeit da, im Augenblick, woraus die Aufgabe entsteht, sie mit der Größe im Werk, in der Form des Werkes, in Verbindung zu setzen. Das bekümmerte Rilke damals, das brachte ihn zu Hölderlin. Sein Dichten vor den Elegien, wohl auch vor dem wundervollen Requiem für den jungen Grafen Kalkreuth hat ein Kritiker damals ein Bedienen genannt, was eine gewisse Berechtigung hat. Von diesem Bedichten wollte Rilke weg. Für den antiken Geist war das noch eins gewesen, was das Objektive in seinem Werke ausmacht, ein großes Werk könne nur aus einem großen Menschen kommen. Für den modernen Geist nach dem Barock war das nicht mehr der Fall, woraus dann enorme Schwierigkeiten reizvollster Art erwachsen mußten. Rilke drückt das einmal in einem Briefe ungefähr so aus: Opfern, Opfer – wie mache ich das, wie machen wir das? Er schrieb den Satz hin, in Erwägung eines Satzes aus meinen „Sätzen des Joghi“ aus dem Jahr 1910: „Der Weg von der Innigkeit zur Größe führt über das Opfer.“ In dem Ausruf Rilkes liegt Verzweiflung, etwas von der Verzweiflung Hamlets und etwas von jener Kierkegaards, die beide zwei Subjektive größten Stiles waren und als solche um die Größe rangen, wie Rilke darum gerungen hat auf seine Weise. So sehe ich das, was man meinen Einfluß auf Rilke genannt hat. Ich erinnere mich, daß ich es ihm damals auf den Kopf zugesagt habe, daß er von dem, was er bis dahin geleistet hatte, von eben dem Bedichteten, aber auch von dem, was ich in meinem Aperçu als Innigkeit bezeichne, loskommen wollte. Er gab mir recht. Ich erinnere noch den traurigen Ausdruck seiner Augen.