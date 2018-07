Es soll hier von den Worten gesprochen werden, die wir alle im Munde führen, täglich und stündlich, und auch an den Abenden, wenn es dunkel geworden ist und wenn sich Geständnisse – und vielleicht auch Lügen – zu schmeichlerischen Wortgefügen mischen. Vielleicht haben wir manchmal mit zu großen Worten jongliert? Vielleicht haben wir ewige Liebe versprochen, obwohl wir wußten, wie vermessen das ist? Dies sind die Worte mit dem falschen Glanz, die wir jetzt zu Silvester auf die Goldwaage des Gewissens legen sollten, um sie uns genau einzuprägen und ihren Gebrauch abzulegen wie eine schlechte Gewohnheit.

Dann sind da vielleicht noch die Worte der Hoffart, von der niemand frei ist. Haben wir uns nicht zuweilen aufgebläht mit Worten, die schillernd sind wie das Gefieder eines Pfaues? Haben wir uns nicht gerühmt, was wir alles können, und vor allem, was wir alles besser können als die anderen? Und haben wir damit nicht die anderen zu Unrecht herabgesetzt – aus Unbedachtsamkeit, aus Renommiersucht, aus Selbstgefälligkeit? Vielleicht ist die Saat, die wir durch solche Worte ausstreuten, in den Gemütern unserer Mitmenschen noch gar nicht aufgegangen. Das verletzte Gemüt vergißt nicht; aber manchmal reagiert es langsam. Es ist also noch Zeit, solche Worte der Hoffart in ihrer letzten Wirkung abzufangen, abzuschwächen, indem wir denen, auf die sie gemünzt waren, hinfort anders gegenübertreten: bescheidener, einsichtiger.

Weiter ist da die lange Skala der Schimpfereien und Verwünschungen. Auch solche heftigen Worte, die man vielleicht im Laufe des Jahres in die Herzen der anderen eingrub und die dort nie vergessen werden können – es sei denn, man löscht sie selbst durch freundliche Gesten und Worte der Versöhnung aus –, auch sie soll man auf die „schwarze Liste“ der gefährlichen Worte setzen und dort verkümmern lassen.

Alle diese Worte lege man auf die Goldwaage der Inneren Einkehr. Nichts läßt die Sprache so verwildern wie Nachlässigkeit. Und aus der verwilderten Sprache entsteht dann allzuleicht die Verwilderung unserer Beziehungen zu anderen Menschen.

Wenn mich nun jemand fragt, welches Wort ich im vergangenen Jahr als das gefährlichste erkannt habe im Umgang zwischen den Menschen, so möchte ich das Wort „Siehst du!“ nennen.

„Siehst du!“ ist nur wie ein Hauch. Aber es hat explosive Wucht. Ich sah Versöhnungen scheitern, weil am Schluß einer sich das Wörtchen „Siehste!“ nicht verkneifen konnte. „Siehst du!“ ist eine Floskel, die so harmlos aussieht. Aber sie ist die Hoffart in Reinkultur. Wer „Siehst du!“ sagt, bläht sich auf in der Behauptung, recht behalten zu haben. Mit „Siehst du!“ kann man die innere Umkehr eines Menschen wie mit einem Mörser zu Staub zerstampfen. Mit „Siehst du!“ radiert man Einsichten aus. Mit „Siehst du!“ verhärten sich die Fronten für immer. „Siehst du!“ ist die kleine Formel, die die große, so ruinöse Verstockung in die Welt bringt.

Hand aufs Herz, wer hat sich im verflossenen Jahr der Floskel „Siehst du!“ nicht bedient?

Wenn man „Siehst du!“ auf die Goldwaage legt, bricht die Goldwaage zusammen. So schwer ist dieses leichte Wort. Wer das neue Jahr gut beginnen will, der verbanne es für immer aus seinem Wortschatz. Er wird damit mehr für die Harmonie seines eigenen Lebens und seiner Umwelt tun, als er vielleicht ahnt. Karl N. Nicolaus